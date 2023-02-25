365 дней борьбы: Александр Фильчаков рассказал о работе прокуратуры за Год Несокрушимости (видео)

Прокуроры Харьковщины осуществляют процессуальное руководство по фактам совершения более 2300 преступлений против основ национальной безопасности.

Правоохранители Харьковской области расследуют факты гибели 1780 гражданских лиц, из них 74 ребенка, ранения 2718 человек, из них 214 несовершеннолетних, а также факты похищения или исчезновения 1007 гражданских лиц.

Об этом на брифинге о работе за прошлый год в пятницу, 24 февраля, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Среди спикеров мероприятия также были начальник ХОВА Олег Синегубов, руководители ГУНП и ГСЧС в области Владимир Тимошко и Александр Волобуев.

"Обнаружена 21 пыточная, которые оккупационные войска обустроили на территории области, из которых 9 на территории Купянского района, 7 – Изюмского, 4 – Дергачевского и 1 – Чугуевского. 112 пострадавших прошли через пытки и издевательства, 8 из них, к сожалению, погибли. И до сих пор нами выявляются новые факты принудительного содержания и пыток украинцев военнослужащими РФ и представителями так называемых незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", — добавил глава облпрокруратуры.

Правоохранители на деоккупированных территориях установили 8 фактов со стороны представителей ВС РФ, связанных с сексуальным насилием. "Все женщины разных возрастов. Самой молодой девушке — 16 лет, самой старшей женщине — 73 года", — сказал Александр Фильчаков.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков

Продолжается расследование более 9 тысяч фактов, связанных с нападениями или бомбардировками любыми средствами гражданской инфраструктуры, 91 – с умышленными убийствами, 347 – незаконным лишением свободы, более 2100 – мародерствами.

В таких делах сообщено о подозрении 87 лицам, в том числе 20 военнослужащим страны-агрессора, наемникам частной военной компании и участникам незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР".

"Те военные преступники, которые находятся за пределами нашей страны, пусть не надеются, что уйдут наказание. Таким военным мы заочно сообщаем о подозрении и инициируем вопрос о проведении специального досудебного расследования. Наказания не избежать ни одному: от рядового российского военного до высшего политического руководства государства-агрессора", — резюмировал руководитель областной прокуратуры.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство по фактам совершения более 2300 преступлений против основ национальной безопасности. О подозрении уже поставлено в известность 496 человек, в том числе 313 — за осуществление коллаборационной деятельности, 118 — за государственную измену, 33 пособникам государству-агрессору и 21 корректировщику огня. Фигурантами стали и главы территориальных общин, и их заместители, и депутаты городских, сельских и поселковых советов, и педагоги.

По делам по фактам совершения преступлений против основ национальной безопасности в суд направлены обвинительные акты в отношении 242 человек, из которых 90 уже осуждены.

По инициативе областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права и имущество 137 предприятий, учредителями которых являются граждане страны-агрессора, на сумму более 920 млн гривен, а также 3 автотранспортных средства, 25 объектов недвижимого имущества, 2 земельных участка, из которых имущество на сумму более 880 млн гривен уже передано в управление АРМА.

Брифинг по работе правоохлоронов Харьковщины за прошлый год

"Война изменила каждого из нас. Мы отстояли Харьков, отстояли нашу украинскую ДНК. Мы ежедневно работаем как единый организм. Спасибо всем силам обороны, правоохранителям, медикам, волонтерам, журналистам за то, что делаете все возможное для нашей Победы над врагом!" — обратился к собравшимся начальник ХОВА Олег Синегубов.

Начальник областной полиции Владимир Тимошко отметил: "Позади тяжелый год для Слобожанщины, для всего нашего государства, для всех нас. Год потерь и одновременно с этим год достижений и побед. Совместно с прокуратурой и другими ведомствами работаем дальше ради свободной и независимой Украины!"

"Спасибо спасателям, саперам личного состава Харьковского гарнизона ГСЧС, сотрудникам других гарнизонов, а также ветеранам. Вы быстро научились работать в условиях жестокой войны. Защищаем настоящее и несем ответственность за наше будущее!" – добавил начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев.

"Наша общая цель — установление и привлечение к ответственности всех виновных, в том числе российских военных, и тех, кто им помогал и перешел на сторону врага. Ни один преступник не останется без наказания. Это был Год Несокрушимости. Мы показали, что украинцев не одолеть. Впереди — много работы ради нашей Победы", — констатировал Александр Фильчаков.