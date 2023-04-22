Оккупанты ударили по Харькову ракетами: "прилеты" зафиксированы в трех районах (фото, видео)

Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300

Вечером 22 апреля Харьков и область вновь подверглись ракетному удару, вследствие чего там было зафиксировано по меньшей мере 5 "прилетов".

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации противник использовал для ударов модифицированные ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300.

По его словам, в Харькове был зафиксирован прилет по объекту гражданской инфраструктуры, а еще одна ракета упала на территории села Котляры. Туда уже направили спасателей и врачей.

Тем временем городской глава Игорь Терехов сообщил, что в областном центре прилеты были зафиксированы в Новобаварском, Слободском и Основянском районах. Во всех трех случаях под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры.

На месте работают спасатели ГСЧС, информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как сообщалось ранее, в ночь на 21 апреля россияне нанесли масштабный удар с помощью ударных БПЛА, а атаке подверглись Киевская, Полтавская, Харьковская и ряд других областей.