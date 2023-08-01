Оккупанты запустили "шахеды" по мирным кварталам Харькова: последствия атаки, фото и видео (обновлено)

Известно об одном пострадавшем

В ночь на вторник, 1 августа, россияне беспилотниками атаковали густонаселенные районы Харькова. В результате два здания были разрушены, в одном произошел пожар.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 кв … В здании предварительно не было людей", — уточнили спасатели.

Кроме того, три прилета были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.

Как рассказал глава полиции региона Владимир Тимошко, здание училища — гражданская инфраструктура города, в нем не было военных, пишет "Суспільне-Харків".

"Бьют хаотично по городу, по объектам, которые могут достать. Гражданские, не гражданские, инфраструктура, объекты энергетики — все, куда могут попасть", — описал он ситуацию.

По его словам, россияне запустили по мирному городу шесть-семь беспилотников Shahed: частично их уничтожило ПВО, частично они попали в гражданские объекты.

Около половины трехэтажного здания ПТУ разрушено, обрушились два этажа центрального корпуса.

В то же время президент Украины Владимира Зеленский сообщил, что город атаковали пять беспилотников.

Как сообщал "Телеграф", вечером 29 июля россияне атаковали город Сумы. Они ударили по зданию училища, повреждено общежитие и храм.