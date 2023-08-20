"Их убила россия": в Харькове чтят погибших от российских бомб детей (эксклюзивные фото)

Местные жители продолжают приносить игрушки

Неравнодушные жители Харькова продолжают приносить игрушки к памятнику погибшим детям, который расположен возле здания областного дворца детского и юношеского творчества.

Это удалось запечатлеть корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову, который побывал возле этого места.

Как видно на снимках, у памятника образовалась целая гора игрушек, а жители продолжают нести новые.

Памятник убитым россиянами детям в Харькове

Работы над созданием памятника начались еще в феврале 2023 года, а его открытие состоялось 4 июня. На мероприятии присутствовала первая леди Елена Зеленская.

Композиция состоит из скульптур детей – мальчика и девочки, взлетающих над гранитной глыбой, олицетворяющей взрыв. Фигуры детей предстают в образе ангелов с обгоревшими крыльями.

Как известно вследствие российской агрессии лишь в Харьковской области погибло более 70 детей и более 200 получили ранения. Самой молодой жертве оккупантов было всего лишь 5 месяцев.

Как сообщалось ранее, оккупанты накануне нанесли ракетный удар по центру Чернигова из-за чего погибли 7 человек. Среди них 6-летняя София Голинская, которая в тот момент находилась на прогулке с мамой.