"Нет у меня дома, чтобы пенсию носили": сеть растрогала история дедушки из Харькова

Две сыновей мужчины продолжают защищать Украину на фронте

В Харькове в отделении "Укрпочты" случилась ситуация, которая описывает всю боль украинцев от войны. Ее героем стал мужчина, который пришел получить пенсию и люди вокруг, которых он буквально заставил замереть с комом в горле после нескольких своих фраз.

Об этом на своей странице в Facebook написала пост украинский блогер Елена Кудренко. Эта история не оставила девушку равнодушной и она решила поделиться ею в сети.

"Ему на вид лет 70, и он кричит. Стоит у стойки оператора "Укрпочты" и кричит, потому что ему не нашли наличных денег, чтобы выдать пенсию.

– Я сейчас вызову полицию!!

– Мужчина, как только появится наличные, мы вам выдадим. Или завтра приходите.

- Как это – завтра?!! Вы мне выдайте сейчас то, что мне положено!! Немедленно!!!", — пересказала короткий диалог мужчины с оператором почты Елена.

В свою очередь она, будучи в спешке, влезла в разговор и напомнила мужчине, что он мог бы сделать банковскую карту, чтобы получать сразу на нее пенсию и не приходить на почту. Однако тот лишь раздраженно ответил: "Нет, уже делал. Они мне навязали дополнительные расходы, я им еще должен остался".

Тогда Елена Кудренко назвала еще один вариант — чтобы пенсию мужчине приносили домой. Однако вслед за этим последовали слова ее собеседника, которые пробрали ее до глубины души.

"И тут что-то сломалось. Что-то из-за чего боль выплеснулась наружу и начала растекаться по помещению "Укрпочты", заполняя постепенно каждый его уголок.

– Нет у меня дома, – говорит мужчина. — Знаете пятиэтажку здесь, рядом, на улице… (такой-то)? Какую разбомбили?.. Нет у меня дома… И жена погибла…

Я замерла. И ком в горле. Ибо чужая беда липкими пальцами за это горло схватилась и сдавила его. Я увидела, как его глаза заполонили слезы, скупые, мужские", — написала Елена.

Как оказалось, мужчина живет за городом и ездить на почту каждый день у него нет возможности. Деньги ему нужно было получить прямо в тот момент, чтобы часть из них заплатить кому, кто его привез.

"Передо мной женщина рассчиталась наличными. Теперь есть деньги, чтобы выдать ему пенсию. Работницы "Укрпочты" и другие ожидающие, слушая нас, замолчали. Воцарилась тишина. Ибо боль не могла не коснуться каждого из нас. Мы все знаем пятиэтажку. Я только что мимо нее проехала. Ее наполовину не было в марте 2022 года, когда над городом летали российские бомбардировщики. Разрушенная тогда, она похоронила под собой часть ее обитателей, разбросав другую часть по чужим краям, или городам, или дачам. Глаза мужчины все еще блестели от слез. Он слабыми руками подписывал ведомость, получал деньги, складывал их в кошелек", — рассказывает блогер.

Далее пенсионер сказал лишь одно: "У меня два сына на фронте". И эти слова придали всей произошедшей ситуации еще больше боли.

"Уже поздний вечер, и я не могу его забыть. Потому что сначала думала, какой-то принципиальный мужчина. Ну, знаете, из тех, кого вечно все не устраивает. Кто ругается на окружающих. Кто не видит вариантов решения каких-то бытовых вещей.

А оно как…

Больно. Никак не приходим в себя.

Харьков", — подытожила Елена.

Как отреагировали в сети

В комментариях под постом появилось множество комментариев, в которых люди отмечают, что это действительно история, которая болит. От осознания того, что война разрушила всю жизнь этого мужчины, историю действительно невозможно прочитать без слез.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинка Наталия Тулинова рассказала трогательную историю, как в тылу пытаются заботиться об украинских воинах.