Качественные цветные фотографии Вьетнамской войны, ставшей одной из самых кровопролитных войн второй половины XX века.
Раритетные снимки солдат США на войне во Вьетнаме (Фото)
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Качественные цветные фотографии Вьетнамской войны, ставшей одной из самых кровопролитных войн второй половины XX века.
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