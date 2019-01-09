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Редкие кадры с истории, которые могут удивить
История полна удивительных и значимых событий. Фотографии могут рассказать о прошлом гораздо больше, чем слова. Предлагаем посмотреть интересную подборку фотографий, многие из которых вы увидите впервые.
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