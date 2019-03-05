Невероятная находка: снимки, запечатлевшие процесс постройки Тауэрского моста (Фото)

Тауэрский мост - самый знаменитый мост Лондона и один из символов не только города, но, пожалуй, и всей Англии. Со своими готическими башнями он имеет необычный, легко запоминающийся и узнаваемый внешний вид. Глядя на такие объекты всегда поражаешься, как же в те далекие времена их строили… На этот раз у нас есть возможность посмотреть за процессом.