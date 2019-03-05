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Старые снимки, которые показывают странность нашего мира в прошлом (Фото)
Судя по этим фотографиям, сделанным в далеком (и не очень далеком) прошлом, мир был еще страннее, как и люди, жившие в нем. Пусть селфи и коты в колготках покажутся странными тем, кто будет жить после нас, лет эдак через 100-200, а сегодня мы удивимся странности тех, кто жил до нас.
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