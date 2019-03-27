"Серийный убийцы": самые кровожадные люди от начала времен до Средневековья (Фото)

Термин "серийный убийца" появился только в конце XIX века. Но это не значит, что кровожадных убийц не было раньше. С древних времен существует множество леденящих душу историй и легенд о страшных преступлениях серийных убийц, на счету которых десятки, а иногда и сотни жизней.