Необычные истории альбиносов ХIХ века (Фото)

Во время 1800-х если ты отличался внешностью от большинства людей, судьба твоя была предрешена. Тебя вряд ли могли взять куда-либо на работу, у тебя не было бы шансов получить образование, да и вообще часто шансы на простое выживание были не так чтобы велики. Это касалось в том числе и людей-альбиносов. Лучшей судьбой для них на то время было идти в цирк и показывать себя за деньги.