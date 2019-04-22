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Понедельник, 22.04.2019
Необычные истории альбиносов ХIХ века (Фото)
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Необычные истории альбиносов ХIХ века (Фото)

Во время 1800-х если ты отличался внешностью от большинства людей, судьба твоя была предрешена. Тебя вряд ли могли взять куда-либо на работу, у тебя не было бы шансов получить образование, да и вообще часто шансы на простое выживание были не так чтобы велики. Это касалось в том числе и людей-альбиносов. Лучшей судьбой для них на то время было идти в цирк и показывать себя за деньги.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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