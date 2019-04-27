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Суббота, 27.04.2019
Как жили простые американцы в ХХ веке (Фото)
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Как жили простые американцы в ХХ веке (Фото)

Всегда интересно посмотреть на старые снимки, которые переносят нас назад в прошлое. На этот раз давайте совершим экскурсию в винтажную Америку, посмотрев на моменты, запечатленные на камеру. Никита Хрущев во время поездки по Вашингтону, американские солдаты во время ядерных испытаний, погрузка 5-мегабайтного жесткого диска компании IBM и другие кадры в продолжении поста.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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