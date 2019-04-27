Как жили простые американцы в ХХ веке (Фото) Всегда интересно посмотреть на старые снимки, которые переносят нас назад в прошлое. На этот раз давайте совершим экскурсию в винтажную Америку, посмотрев на моменты, запечатленные на камеру. Никита Хрущев во время поездки по Вашингтону, американские солдаты во время ядерных испытаний, погрузка 5-мегабайтного жесткого диска компании IBM и другие кадры в продолжении поста.