Взгляд в прошлое: удивительные снимки в истории мира (Фото)

Всегда интересно посмотреть на архивные снимки, а уж тем более, на цветные. Когда рассматриваешь такие кадры, то словно переносишься в прошлое и становишься очевидцами тех событий. Мэрилин Монро в Роксбери, разгрузка корабля с бананами в Нью-Йорке, жители Праги приветствуют советских солдат и другие моменты из прошлого далее.