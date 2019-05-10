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Пятница, 10.05.2019
Взгляд в прошлое: удивительные снимки в истории мира (Фото)
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Взгляд в прошлое: удивительные снимки в истории мира (Фото)

Всегда интересно посмотреть на архивные снимки, а уж тем более, на цветные. Когда рассматриваешь такие кадры, то словно переносишься в прошлое и становишься очевидцами тех событий. Мэрилин Монро в Роксбери, разгрузка корабля с бананами в Нью-Йорке, жители Праги приветствуют советских солдат и другие моменты из прошлого далее.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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