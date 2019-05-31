Знаменитые люди и яркие моменты из прошлого (Фото)

Увлекательный экскурс в прошлое, во время которого вы увидите много интересных моментов, запечатленных на камеру. Как выглядела Мэрилин Монро без макияжа, NASA до появления программы PowerPoint, иранская женщина до Исламской революции и много других кадров в продолжении поста.