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Четверг, 13.06.2019
Исторические находки, существование которых вызывает много вопросов
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Исторические находки, существование которых вызывает много вопросов

В век высоких технологий мы привыкли считать, что в природе больше не осталось необъяснимых вещей. Каждый день в науке совершаются все новые прорывы, и кажется, что нас уже больше ничем не удивить. Но что если вы узнаете, что на нашей планете еще полно загадок, которые даже самые светлые умы современности не в состоянии понять?
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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