Исторические находки, существование которых вызывает много вопросов В век высоких технологий мы привыкли считать, что в природе больше не осталось необъяснимых вещей. Каждый день в науке совершаются все новые прорывы, и кажется, что нас уже больше ничем не удивить. Но что если вы узнаете, что на нашей планете еще полно загадок, которые даже самые светлые умы современности не в состоянии понять?