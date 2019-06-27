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Прогресс не стоит на месте: как изначально выглядели знакомые нам вещи
Инженерная мысль не стоит на месте. Вещи, которые прочно вошли в обиход, постоянно модернизируются, и с каждой новой моделью все больше удаляются от оригинала. Тем интереснее взглянуть на то, как выглядели привычные нам приборы изначально. Жаль, нет возможности увидеть видео. Первая газонокосилка, говорят, гудела почти как танк.
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