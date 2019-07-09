Прогресс не остановить: мелочи жизни, демонстрирующие насколько сильно изменился мир С течением времени многое меняется, и мы никак не можем этому противостоять. Прогресс не стоит на месте, кое-что уходит из моды, что-то наоборот возвращается, а какие-то вещи просто остаются в памяти и больше не попадают в наш обиход.