Путина обманули, он не ожидал от Украины такого сопротивления - политический психолог

Стремление украинцев бороться за свою свободу поразило Россию, Европу и весь мир

Политический психолог Светлана Чунихина в блиц-интервью "Телеграфу" рассказала, почему Владимир Путин был серьезно дезинформирован и не ожидал такой мощной поддержки Запада Украине, а также, о том, почему большая часть украинцев во время войны проявляет большой героизм.

— Уже сейчас можно говорить, что и Владимир Путин и Запад просчитались и насчёт Владимира Зеленского и насчёт Украины, и не рассчитывали на такое мощное сопротивление со стороны и украинской власти и народа. Как думаете, почему это произошло?

— Путин просчитался в отношении Украины, а Запад в отношении Путина.

Что касается российского президента, то здесь однозначно произошла дезинформация, которая ударила в итоге по самим авторам. Путин неоднократно говорил, что потребляет информацию из определённого количества источников, что позволяет существенно сузить информационное поле. Дезинформирован он серьезно, он точно не ожидал от Украины такого сопротивления, и от президента тоже. И вообще, у него к украинцам отношение было такое, что украинцы — это "такие же русские, только тупые". Кроме того, у него есть концепция привилегированного суверенитета, которым обладает несколько крупных игроков, а остальные — никаким суверенитетом и волей не обладают. Не говоря о том, что он не верит, что наш народ обладает волей. Украине он всегда отказывал в праве на этот национальный суверенитет. Он всегда считал, что все акты гражданского неповиновения были инспирированы извне. И он настолько в это верит, что из этой информации он и исходил.

То, что нам показали на совещаниях в совете безопасности, в дни до войны он дал понять, что круг посвящённых и людей, которые принимают решения, максимально узкий. То есть речь идёт о полном искажении информации, что легло в основу просчетов. Плюс, он был уверен, что никакой Запад за Украину не впишется. Он в принципе считает, что все рассказы про ценности и права и свободы, демократию ничего не значат, а все западные лидеры такие же циничные и подлые как он. Как оказалось, Запад готов идти на компромиссы до определённой черты, а Путин эту черту перешёл.

— Что касается роли Зеленского, который в этой ситуации, что признают практически все, стал настоящим лидером, и объединил и Украину и Запад?

— Для меня это не стало сюрпризом. Я всегда понимала, что это человек с очень прочным внутренним стержнем. Он твёрдо стоит на конкретных ценностях, и они все имеют гуманистическую природу. Его система человекоцентрична. Я была спокойна относительно его позиции политической, в то время как все пытались увидеть в его действиях какую то зраду, признаки капитуляции. Это была наша национальная забава долгое время. При всех его шероховатостях, в этом плане он понятен. Хотя в эмоциональном плане я испытываю к нему, как и все украинцы, чувство глубокой благостности и что во главе страны сильный лидер. Может политик он не ахти, но лидер он хороший.

И важно, что и украинцы, иногда даже комично, но так мощно оказывают сопротивление России и Беларуси

— Выходят с голыми руками к минам, останавливают танки словами.

Здесь речь идёт о поведенческой схеме. В таких условиях может быть классическая триада "бей, беги, замри". И понятно, что большинство украинцев предпочитает драться. Есть и те, кто замирает безусловно, но критическая масса готова драться и это производит колоссальное впечатление на Европу. Дело в том, что Европа, которая живет в 21 веке столкнулась с кризисом, родом из 20-го. И для них это шок. Они удивлены, что украинцы могут так отчаянно этому противостоять. То, что делает Путин и Россия — это террор, помимо того, что это война. И мы видим по колоссальной реакции по всему миру, что это понимают. Сейчас все однозначно и никаких полутонов. Большинство воспринимает Украину как страну, которая стоит на страже свободного мира. Отчаянная сражающаяся страна, которая противостоит жестокому врагу.

— А может ли все происходящее выкристаллизовать эту ту самую долгожданную нашу национальную идею? Волю к свободе.

Конфликты, подобные нынешнему, невозможны в ситуации простого сгруппирования. Это все равно требует актуализации таких чувств как общая солидарность, чувство принадлежности. И все это должно обрастать мифологией, нарративами. Проявляя героизм, мы должны объяснять себя себе. И в этом смысле действительно образовывается национальная идея, отстоять себя как сообщество, с ценностями, которая движется в будущее.