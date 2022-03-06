Путин слабеет и не может признать, что в Украине у него все пошло не по плану – глава ассоциации политических психологов

Известный политический и социальный психолог в интервью "Телеграфу" объяснил, чем вызвано неадекватное поведение российского лидера

Уже 11-й день украинские военные отважно отбивают российскую агрессию, но до сих пор у многих не укладывается в головах, как кровавый диктатор владимир путин решился на вторжение, почему его продолжают поддерживать в рф, и как все это можно прекратить.

Глава ассоциации политических психологов Украины, социальный психолог Вадим Васютинский в разговоре с "Телеграфом" поразмышлял, почему война с Украиной уже стала большим проигрышем для россии, что может унизить путина, и почему его действия до сих пор поддерживает такое большое количество россиян.

— О психическом состоянии путина сейчас много говорят, в частности, и по его последним выступлениям видно, что он нервничает. Что вы можете сказать в качестве специалиста?

— Например, по видео, где он говорит с женщинами, работницами "Аэрофлота", он чувствует себя очень уверенно. Он находится в роли мессии. Он понимает, что от них никакого сопротивления не будет.

Надо понимать, что у него сильная паранойяльная составляющая в психике, а паранойя – это искаженное изображение действительности. Также, у него мания собственного величия, то есть, "я и есть россия". Люди, выросшие в такой среде, как он, имеют много комплексов и ищут возможности быть причастными к какой-то великой идее. У него большое внутреннее эго. Поэтому он считает, что его трагедия – это трагедия всего мира.

Трудно сказать, планировал ли он стать мессией, но если так произошло, то он начал направлять всю свою энергию в эту сторону. Он, как сам считает, должен спасти россию и весь мир, но только при условии, что это был мир, который обожает россию. Он считает, что не должно существовать мира без россии. Это и центральная идея его личности. Великая россия во главе с великим путиным.

— То есть это уже психическое расстройство?

— Есть такое понятие, как малая психиатрия. И она изучает не психические болезни, а проявления личности, похожие на психическую болезнь. Так вот у путина именно такое состояние психики: он психопат, социопат и у него сильная паранойя. Аналогия – Ленин. Что ради какой-нибудь великой идеи можно пожертвовать миллионами человеческих жизней. Такая идея была и у Сталина, Гитлера. путину не жалко ведь не только украинцев, ему не жалко и россиян.

Он не может признать реальность, которая противоречит его убеждениям.

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— А сейчас реальность противоречит его убеждениям?

— Показательно его выступление на днях, где он перечисляет заслуги русских солдат, как Левитан. И иногда повторяет, что операция идет по плану. Потому что на самом деле очевидно провал, и ничего не идет по плану. И наиболее болезненный признак этого – это трупы солдат. Потому что и Крым, и Донбасс обошелся россии малой кровью. А сейчас крови больше. И он перед самим собой не может признать, что что-то идет не так. Поэтому он вынужден перекрывать это такими патриотическими завываниями. Хотя сомнений в нем уже много. Я думаю, что в глубине души он не уверен в себе, но люди такого типа, из "шпаны", с раннего возраста маскируют самоуверенностью, дерзостью.

Во второй части выступления он говорит, что в Украине нацисты, и он говорит уверенным голосом, ведь правда в это верит. Что мы здесь под властью фашизма, оболванены, и потому он должен освободить "братский" украинский народ.

В нем прорываются элементы растерянности. Но очень подавленной. Здесь есть две причины: первая – он слабеет. Есть приближающаяся естественная старость, силы на то, чтобы сдерживать высокий физический и психологический тонус, все меньше, а если так, тогда ослабевает его контроль над психикой, который он наработал с детства. И начинают лезть его комплексы, в частности имперские. И вторая причина – когда есть стрессовая ситуация. Если бы все шло так, как он хочет, это бы его так не раздражало.

— Вы указали, что ему важно, чтобы россию признавали в мире, что мир без россии не должен существовать. Но вот сейчас видим, что почти весь мир осуждает Россию, россияне массово уходят из страны за последние дни, это может изменить его тактику, учитывая структуру его психики?

— Он будет стоять на своем почти до конца. Я думаю, что его наиболее уязвимое место – это публичное унижение. Или его или россии. А для него это почти тоже самое. И это те вещи, на которые он не умеет адекватно реагировать. Он думает, что все хотят уничтожить россию, и это очень соответствует их менталитету.

— А что может сломить их уверенность в своем могуществе?

— Почти полный крах. Крах их возможностей, чаяний, примерно, как Германия после второй мировой войны. Полная капитуляция. Вот только что-нибудь такое может изменить мнение россиян. И путин тоже, хотя я думаю, что он не выживет в этой ситуации, как политик точно. Пока таким крахом и проигрышем для него стала война в Украине. Потому что очевидно были другие расчеты. У Грузии, например, была совсем другая ситуация, они сами не пошли на Тбилиси, а в Украине их остановили.

— А относительно поддержки путина населением россии, все же многие на его стороне. Это было и с Гитлером, его также поддерживали многие, особенно женщины. А почему так происходит в россии?

— Это сложный вопрос. В каждом этносе есть нечто вроде коллективного нарциссизма. Когда мы считаем, что наши самые лучшие. Нам это нужно, чтобы утверждаться, ведь какое-то время у нас был комплекс низших. У россиян наоборот – комплекс превосходства, что они всегда лучше. И в этом росли целые поколения. В этом большое психологическое преимущество, потому что можно быть несчастным, бедным, но иметь большое счастье быть со своим народом. Поэтому у нас очень разные представления о родине.

Как сообщал "Телеграф", ранее на американском ТВ вышла смешная пародия на путина, жаждущего Киев, — его сравнили в Горлумом.