Заморозить войну с россией уже невозможно, есть только два сценария ее завершения, - Сергей Рахманин

В скором времени в страну действительно могут зайти белорусские военные, считает эксперт

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Сергей Рахманин в интервью "Телеграфу" рассказал, угрожает ли Украине возможное участие Беларуси в активных боевых действиях против нашей страны, сможет ли россия заморозить войну, и что поможет Киеву получить окончательную победу над агрессором.

— Насколько вероятным вы оцениваете сценарий активного участия Беларуси в войне после вчерашней провокации?

— Информация о том, что Вооруженные силы Республики Беларусь хотят принять участие в российско-украинской войне, звучит уже несколько дней. Это связано с тем, что из-за многочисленных потерь, морально-психологического разложения контингента российских войск, в Украине у них появился целый ряд небоеспособных частей. Те части, где много убитых, раненых, пленных и дезертиров, постепенно выводят из Украины. Первоначально это те, кто работает на северном направлении – их выводят через Беларусь. Поэтому у оккупантов возникают пробелы, которые нужно заполнить, и с логистической точки зрения им выгодно вовлекать именно белорусов.

Во-первых, использовать в качестве пушечного мяса граждан другой страны проще. Во-вторых, им легче перейти границу, поскольку не нужно тянуть колонны, терять время на упорядочивание.

Отметим, что общественность в Беларуси против этой войны. Кроме того, по той информации, которая у нас есть, белорусские военные демотивированы. Они не стремятся умирать за непонятные цели на чужой земле, но ситуация выглядит так, что Лукашенко особо об этом не спрашивает. Ситуация с этим вроде бы обстрелом, который был на территории Беларуси, достаточно запутана. Есть официальное заявление украинских пограничников и есть официальное опровержение Беларуси. Это может означать, что Минск всеми усилиями пытается избежать своего участия в войне. Потому что де-факто они и так в ней участвуют.

Через белорусскую границу заходили российские войска, они (белорусы) заправляют российскую технику, а, по некоторым данным, белорусских пилотов даже приобщали к бомбардировкам украинских городов. Хотя эта информация не подтверждена. Есть риск, где-то процентов на 80, что той или иной стороной белорусских военных к войне все-таки будут приобщать.

— Насколько это угрожает нам?

— Это неприятно. Потому что наши военные достаточно устали, а здесь речь идет о полнокровных частях, которые не участвовали в боевых действиях. Самая белорусская армия не очень велика, она не несет серьезной угрозы, но там есть несколько частей, которые могут быть привлечены для выполнения определенных задач.

Пока идет осада Киева, враг не получил никакого оперативного преимущества, но подошел к городу достаточно близко с разных сторон. Сейчас ведутся жесткие бои на севере, и появление дополнительных ресурсов может осложнить жизнь нашим защитникам. Это касается и Чернигова, и Черниговской области, и дальше.

Но, как показывает опыт, такие обстоятельства только укрепляют наш отпор.

Обсуждают сейчас возможные дальнейшие сценарии. К примеру, "заморозки" войны, дней через 7-10. Как это может быть? И как вы к этому относитесь?

Я не понимаю, что такое заморозка войны. Такого не бывает. Заморозить можно было конфликт в Нагорном Карабахе, на время заморозить конфликт в Приднестровье, на Кипре. Как можно заморозить войну? Война это широкомасштабная глобальная история, у которой есть два выхода — либо победа и поражение одной из сторон, либо заключающееся на определенное время перемирие при определенных обстоятельствах. Вот пример – война между Северной и Южной Кореей. Это была полномасштабная война, в которой участвовали представители других стран. Соединенные штаты сражались на стороне Южной Кореи, китайцы на стороне Северной. Эта война юридически не прекратилась, но де-факто война остановилась на условиях перемирия, к которому присоединялись ООН, Америка, Китай, Советский Союз.

Если мы говорим о перемирии, то на сегодняшний день оно не выглядит реалистичным. Ни одна из сторон, в первую очередь, россия, не собирается идти на перемирие.

— А что может стать переломным моментом для россии, чтобы это перемирие все же произошло? Следует ли исключительно военными действиями их добивать, как мы сейчас это делаем?

— Человек, который знает точный ответ на этот вопрос, получил бы сразу Нобелевскую премию мира. Можно только предполагать определенные сценарии: фактором, который может остановить российское нашествие, кроме абсолютной доблести наших Вооруженных сил и невероятной отдачи украинского народа, могут стать внешние причины. Это может быть очень жесткая и резкая позиция Запада. У них на руках огромное количество козырей и вопрос только в том, смогут ли они ими распорядиться или нет.

Если мы вместе все вместе не остановим путина, то эта война, которую можно считать зародышем Третьей мировой, превратится в настоящую мировую и пойдет дальше. Вторым фактором может стать определенное морально-психологическое разложение русских вооруженных сил. Хотя Путин и превратил россию в северную Корею, закрытую от объективной информации. Но огромное количество гробов, раненых или тех людей, которые сейчас пытаются освободиться из Вооруженных сил России, невозможно будет долго скрывать. И это может привести к определенным антивоенным настроениям внутри России. Это может поколебать боеспособность русской армии, поэтому это тоже может повлиять. Эти люди не будут готовы умирать, убивать. И моральный дух будет слабеть. Перечисленные факторы вместе могут остановить войну. И дать путину по рукам. Если не сломать позвоночник.

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Но здесь важна роль Запада. Ибо в определенной степени в том, что путин вырос таким кровожадным хищником, есть вина Запада, который его подкармливал. Путин как маленький ребенок, который сам измеряет границы дозволенного. Его не били по рукам все эти годы и он шел дальше, пока не перешел границу. Если сейчас не будет категорического ответа, он не остановится.

Санкции это прекрасно, но это не те вещи, которые останавливают хищника.

— Интересно ваше мнение о вступлении в НАТО и ЕС. Близка ли эта перспектива?

— Мы все видели ответ Европейского Союза – большая часть стран в ближайшее время нас там видеть не хочет. Они меняют свою позицию, но не столь быстро. Хотя количество тех стран, которые поддерживают европейское направление Украины, также велико. Как и помощь. Постепенно, я думаю, что они склонят и другие страны. Потому что тот же Макрон или Шольц исходят не из политических интересов, а из экономических. Они меряют все упущенной выгодой.

Если другие страны ЕС и НАТО не смогут изменить сложившуюся ситуацию, то это означает, что эти институты, в первую очередь НАТО, этот экзамен войной в центре Европы не удержали. Пока хотя не удерживают. Они пытаются помогать, но это не та цена, которую они должны заплатить за безопасность в Европе. Мы платим гораздо более страшную цену.

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