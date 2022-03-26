Лукашенко не хочет вводить войска в Украину и уже договорился с Западом, — политконсультант из Беларуси

В действиях непризнанного белорусского президента есть определенная тактика, которая выгодна Украине

Управляющий партнёр Digital Finger, политический консультант из Беларуси, Александр Колтунов в разговоре с "Телеграфом" обрисовал перспективы официального вступления этой страны в войну против Украины, оценил серьезность западных санкций и поделился мнением о партизанском движении в РБ.

— Насколько высока вероятность, что белорусы официально вступят в войну? Ведь неофициально Беларусь и так воюет с нами. И на днях Лукашенко вновь повторил, что вступит в войну, только если на Беларусь нападут.

— Тут я все таки стою на стороне слов Лукашенко о том, что вооружённые силы Беларуси не будут участвовать в войне. Так-то белорусы участвуют в боевых действиях, как со стороны так называемой "ЛДНР", так и со стороны Украины, в рядах ВСУ также есть добровольцы. Но у меня есть причины быть уверенным, что официального вмешательства не произойдёт. Лукашенко неоднократно заявлял, что он может стоять только между (россиянами и украинцами). Проблема может быть, если официально хоть один польский солдат пересечёт границу с Украиной, даже в качестве миротворцев, и вот тогда белорусы уже точно могут и сами перейти границу (с Украиной — ред.).

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Есть и второй момент, который не следует забывать: Беларусь на сегодняшний день является единственной переговорной площадкой по войне в Украине. И Лукашенко не собирается давать возможность россиянам уменьшать его субъектность. Да, она небольшая, но потерять статус переговорной площадки для Лукашенко будет больно. А он потеряет, если не дай Бог белорусы полноценно зайдут в Украину. Исходя из этих факторов, в полномасштабное вторжение с Беларуси я не верю.

Александр Колтунов видит попытки Лукашенко смягчить удар по Украине

— По последним событиям явно заметно, что Путин хочет официально втянуть Лукашенко в войну, и были разного рода провокации, но он все равно увиливает. Только ли дело в том, что он хочет сохранить субъектность?

— Когда в 2015 году были подписаны Минские соглашения, Лукашенко был нерукопожатный. Но в связи с этим событием, к нему приехали и Олланд, и Меркель. И он автоматически перестал быть главным диктатором и абсолютным злом. То же и сейчас. Ему почти забыли выборы, Тихановскую. И это для него спасение. Потому что белорусов, в отличие от россиян, не обложили санкциями. Для Беларуси нынешние санкции — как укус комара. Вот если бы они были серьёзней, то я не уверен, что это Союзное государство — Беларусь и Россия, выстояло бы. Хотя многие понимают, что продавая в Беларусь, ты продаёшь в Россию. Но бизнес до ужаса циничен.

А так Запад фактически оставляет для Лукашенко открытые двери. И он это осознаёт, он все таки 27 лет уже у власти. Лукашенко понимает, что он для Европы сейчас не худший диктатор, хотя Россия серьезно приперла его к стенке. С Европой у него получился своего рода обмен и тема выборов 2020 года для него будет закрыта как минимум до 2025 года.

— А со стороны Путина остаётся ли ещё какой-то более серьёзный рычаг давления? Ведь человеческий ресурс в этой войне у него заканчивается быстро.

— Январские события в Казахстане показали, что у Путина есть рычаг давления на всех. Тогда за 48 часов туда ввели контингент ОДКБ. И надо отдать должное Лукашенко, что белорусы за месяц так официально и не ввязались в эту войну. Потому что, мне кажется, если бы белорусы зашли на границу через неделю после начала войны, и шли на Киев, то ситуация могла бы быть хуже.

А Лукашенко на последней встрече с Путиным в Кремле сказал, что вот давайте, мол, встретимся с ОДКБ. Просто Лукашенко петляет. Он считает, что если и заходить в войну, то со всем ОДКБ. А так он не готов.

— Насколько сильно партизанское движение в Беларуси?

— Истории о том, что Беларусь — край партизанской славы — это миф со времен Второй мировой. У нас очень суровые законы относительно любого рода подобных действий. Здесь хорошо работают спецслужбы. И да, есть те, кто пытается делать некое рельсовое движение, но такие люди сразу задерживаются управлением по борьбе с организованной преступностью, КГБ.

Пацифистское движение есть, но в целом обычное население Беларуси не живет проблемами войны в Украине. Только те, кто напрямую соприкасается с ней: из-за помощи родственникам или звонков из Украины. Они, вероятно, осуждают, что со стороны Беларуси летят ракеты. Но Украина — не топ-тема в Беларуси.