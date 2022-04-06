"Россияне из танка выстрелили в спину двум сестрам": хирург откровенно рассказал о спасении жизней во время войны

Чаще врачу приходится оперировать мирных жителей, а не военных

С первых дней полномасштабной войны к борьбе с врагом в Украине присоединились все – военные, волонтеры, и, конечно, врачи, даже модели становятся боевыми медиками. Среди бойцов медицинского фронта врач-хирург, пластический хирург, заведующий хирургическим отделением в государственной больнице в Киевской области Григорий Стрикун, который с первых минут войны решил спасать жизнь украинцев.

О том, в каких условиях работают во время войны украинские медики и с какими ранениями чаще всего поступают пострадавшие – читайте в эксклюзивном интервью "Телеграфа".

– Как я понимаю, до 24 февраля вы были пластическим хирургом. Сейчас, я вижу, ваша деятельность несколько изменила направление. Как узнали о полномасштабном вторжении России?

– Да, я выполнял пластические и эстетические операции. Перед началом войны вечером у меня была операция, вернулся домой поздно и лег спать. Ранним утром я проснулся от звонка мамы, которая дрожащим голосом сказала мне, что на нас напала россия и было слышно взрывы.

- Как решили, чем займетесь во время войны? Что повлияло на ваше решение?

- Я заведую хирургическим отделением в Киевской области и являюсь ведущим оперирующим хирургом в больнице. Решение принял практически сразу и без сомнения – быть со своим отделением и помогать всем. Первые несколько дней я жил в больнице.

– Основные задачи хирурга в военное время, по вашему мнению?

- Оказать помощь как можно большему числу людей в пределах своих возможностей. Свои возможности, как оказалось, я недооценивал. Война и адреналин внесли свои коррективы.

– Вы лечите и наших военных, и мирных жителей?

– Да, раненых больше среди мирных жителей.

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- С какими ранами\травмами поступают в больницы украинцы?

- В основном, это осколочные минно-взрывные ранения и огнестрельные ранения. Бывают массовые поступления раненых без конечностей, с проникающими ранениями грудной клетки и живота.

- Какие операции вам приходится делать чаще всего сейчас?

– Сейчас это удаление осколков, полостные операции на грудной и брюшной полости, гнойные осложнения после ран.

До войны Григорий Стрикун занимался пластической хирургией. Фото: из архива героя

– Вы писали, что одну операцию проводили 6 часов. Сколько обычно уходит на одну операцию? Сколько медиков задействовано при этом?

- Иногда операции могут быть и длиннее. В случае политравмы (совокупность травм, характеризующихся значительными изменениями структуры и функций органов и систем органов. – Ред.) каждая минута ценна, нельзя, чтобы пациент находился долго в наркозе, потому что это угрожает жизни. Существуют международные протоколы и стандарты хирургической помощи в таких случаях, пока мы вписываемся в них. Обычно продолжительность операции — 1-3 часа, и может увеличиваться или уменьшаться из-за тяжести состояния пациента. Минимум на одну операцию задействовано 6 человек, у нас было максимум — 16 человек на одного пострадавшего.

- В одном из постов вы рассказывали, что впервые в жизни выполняли операцию на открытом сердце, аорте и легких, глазах и конечностях одномоментно. То есть времени мало и потому нужно одновременно оперировать разные органы? Расскажите немного об этом случае.

– Да, в этом случае осколки повредили грудную, брюшную полости трех из четырех конечностей, глаз и лицо. Приходилось действовать в рамках протокола Damage control — это совершить минимум действий, чтобы спасти жизнь и отсрочить операции на другие дни, то есть остановить кровотечение и нарушение функций жизненно важных органов, иначе задержка будет означать смерть на операционном столе. На пациента за всю операцию ушло 11 литров растворов и 3 литра крови и плазмы.

– Ваша заметка о том, как российские военные издевались над мирными украинцами в оккупированных селах и городах, вызвала реакцию в сети. А в Instagram потом еще и была заблокирована. Можете чуть-чуть рассказать, какими воспоминаниями об оккупации делятся с вами пациенты?

– Сейчас у меня в отделении лежит пациентка, получившая проникающее осколочное ранение грудной клетки в своем населенном пункте, когда ехала на велосипеде с мужем. В них напрямую выстрелили из танка, хорошо, что не попали, и снаряд упал рядом. Недавно выписал пациентку, которая шла со своей сестрой в магазин за хлебом. Оккупанты их выпустили и выстрелили в спину из танка. Попали в сестру пациентки. От нее остались только остатки. Недавно выписал пациентов, которые были эвакуированы из Чернигова на машине. В них выстрелили противотанковым снарядом. Из 8 человек выжило 5. У одного из выживших оторвало две руки по плечо, у другой — разрыв селезенки, у остальных — осколочные ранения. У матери одной из выживших от взрыва оторвало голову, девушка видела все это своими глазами. Мне пришлось осматривать трупы погибших в этой ужасной катастрофе, после чего я не мог нормально уснуть больше недели.

- Под опасностью из-за агрессии врага – все, в том числе врачи. В каких условиях приходится работать украинским медикам во время войны? Что самое сложное?

- Самое сложное — во время операции слышать взрывы где-то недалеко. Мысленно начинаешь молиться, чтобы следующий из снарядов не прилетел по больнице. Условия до войны были, мягко говоря, неудовлетворительными — в результате реформы многие больницы были на грани закрытия. Оборудование отсутствует или устаревшее, нет банального запаса шовного материала и растворов. Первые дни приходилось покупать все за свой счет.

- Хватает ли нашим врачам средств, персонала? Когда началась пандемия, системе здравоохранения было несладко. Готова ли была наша медицина к большой войне?

– Медицинская система вообще не была готова. Как я сказал выше: до войны выполнялось все, чтобы ограничить государственную медицину несколькими больницами в больших городах. Районные больницы массово закрывались. Персонала не хватает, я единственный оперирующий хирург, например, в радиусе 50 километров. Сейчас, благодаря местным волонтерам и международной волонтерской помощи, средства есть.

– Что (кто) позволяет держаться, придает силы продолжать защищать "медицинский" фронт?

– Придают силы благодарные глаза вылеченных пациентов, звонок матери и девушки со словами "я в порядке", мужество наших военных. Это очень мотивирует.