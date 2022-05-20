Бросит ли Россия десант на Одессу и как отогнать оккупантов от побережья, - ответ военного обозревателя

Обстановка в Черном море, главные угрозы для юга Украины и необходимая защита - обо всем этом в интервью со "злым одесситом" Александром Коваленко

Бои на украинских фронтах продолжаются уже третий месяц. И пока все внимание привлечено к битве за Донбасс, результат которой во многом определит дальнейший исход войны, сохраняется опасность и на южном направлении. В частности — для Одессы и Николаева.

Об угрозе для "Жемчужины у моря" и перспективах для региона мы побеседовали с военным обозревателем Александром Коваленко (известен в сети как "Злой одессит").

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- Многие говорят о возможности открытия коридора для украинских суден с зерном и прочей с/х продукцией под охраной натовского флота. Насколько вероятным вы видите такой сценарий?

- Такой сценарий вполне реалистичен. Черноморская флотилия ВМФ РФ не решится атаковать корабли НАТО. Она за 3 месяца войны в Украине показала свою несостоятельность как боевой группы (потеря флагманского крейсера "Москва" тому доказательство). Рисковать конфликтовать с флотом НАТО они не осмелятся. Максимум на что пойдут россияне – на провокации, но и те без существенного результата, но с явными неприятностями для них же.

Самой большой проблемой в случае реализации такого сценария станет угроза подрыва на минах. Российские оккупанты достаточно плотно заминировали исключительную экономическую зону Украины, а потому, первоочередной задачей станет именно разминирование.

- Изменит ли обстановку в Черном море передача противокорабельных комплексов — сейчас поступает информация о передаче британских, американских и израильских образцов. Как это повлияет на ситуацию на море? Поможет ли разблокировать порты?

- Безусловно, наличие противокорабельных ракетных комплексов в достаточном количестве позволит обезопасить побережье Одесской области. Но нужно в равной степени как необходимое количество ПКРК, так и соответствующих боеприпасов.

Именно превосходство береговой обороны и ультимативная угроза российским кораблям позволят нормализовать и обезопасить судоходство в регионе.

Не исключено, что для этих целей придётся даже демонстративно уничтожить несколько российских военных кораблей.

- Ситуация вокруг острова Змеиный. Россияне с большими потерями, но закрепились там, развернув ПВО. Какова конечная цель в этом месте и могут ли оккупанты попытаться таки осуществить десантную операцию на одесское побережье? К примеру, в Бессарабии.

- Да, угроза десантной операции сохраняется, но её результативность предельно сомнительная. Сейчас мы наблюдаем за тем, как они пытаются использовать остров Змеиный в качестве не только площадки по контролю над судоходством и воздушным пространством региона, но и как в перспективе трамплин для развития десантной операции. Но каков шанс, что нынешняя группа оккупантов на Змеином не будет уничтожена как предыдущая?

Именно высокая вероятность уничтожения оккупационных подразделений и российских военных кораблей противокорабельными средствами ставит под вопрос не только смысл десантной операции в Одесской области, но и в целом целесообразность их присутствия в регионе.

Остров Змеиный. Карта

- Почему вдруг затихло Приднестровье? После такой шумихи, взрывов, угроз и "учений", снова тишина. Стратегия поменялась или пока отложили эту пороховую бочку? Известно ли вам что-то о настроениях "элит" Приднестровья?

- Пороховая бочка поставлена на паузу. Ведь очевидно, какой бы сценарий не попыталась реализовать российская сторона в Приднестровье, будь то угроза Одесской области или Молдове, плохо он закончится именно для так называемой "ПМР". Это не устраивает не только руководство непризнанной республики, но и мафиозные элиты, контролирующие многое в этом аппендиците русского мира.

Тирасполь - "столица" непризнанной "ПМР". Карта

Москве очень бы хотелось втянуть в войну против Украины как можно большее количество своих сторонников, например, Беларусь и Приднестровье. Но, как мы можем видеть, предоставлять свои армии и НВФ (незаконные вооруженные формирования — Ред.) эти друзья путинского режима не спешат.

Известно о том, что российские спецслужба сейчас пытаются возродить батальон "Буджак" в Гагаузии. Не исключено, что расшатывать регион они попытаются с этого участка, оказывая давление и на нерешительную "ПМР". Но среди гагаузов тоже нет единого мнения о том, стоит ли помогать россиянам в этой суицидальной миссии.