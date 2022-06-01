Ирина Дерюгина: "Хочется уже самой взять автомат и уйти защищать Родину!"

Легенда украинской художественной гимнастки дала эксклюзивное интервью "Телеграфу"

Президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина рассказала о состоянии своего вида спорта во время войны, сплоченности украинского народа и изменениях в обществе, возникших в результате полномасштабной войны с россией.

– Расскажите, пожалуйста, о тренировочном процессе во время войны. Как он изменился?

– Первый месяц мы провели не в Киеве. Условия были ужасающими. Мы потеряли много детей – команда, которая была до этого, просто разъехалась по домам, их не пустили родители. Они остались членами сборной, но сидят дома и набирают вес. За это время мы совершили другую сборную. Я очень довольна ею, надеемся на них. Дети вообще первый раз выйдут на соревнования, мы их обкатываем. У нас чемпионат мира в сентябре, лицензионный. Мы будем готовиться.

Подготовка к соревнованиям идет полным ходом

– Какие психологические трудности испытывает именно эта команда, если они есть? Как вы с ними справляетесь?

– Нам обеспечили все условия. Я очень рада, что нам сейчас идут на встречу. На всех фронтах поддержали и помогли. Сделали все, чтобы молодежь достойно представляла страну. Поэтому сначала у нас будет Кубок мира, потом чемпионат Европы – 2 старта подряд, а дальше посмотрим.

Ирина Дерюгина

– Ирина Ивановна, что сейчас главное для нашей сборной?

– Самое главное, чего мы желаем, чтобы наши ребята выстояли и победили в войне, эти мысли сидят у каждого в голове. Хочется уже взять автомат и пойти защищать Родину.

– Заметили, как эти месяцы изменили людей и, в частности, спортсменов?

– К сожалению, война всегда разделяет людей по сознанию. Показывает, кто есть кем на самом деле. Лучшие сейчас защищают страну и очень досадно, что они погибают. Нужно изо всех сил стараться их сберечь.

– Сейчас спортивные победы имеют особую ценность для украинской нации?

– Я вам хочу сказать следующее. Понимаете, наша нация – это дети. Мы уже определились, мы работаем. Руководство страны должно понять, что для наших детей мы должны делать все, сохранить их для будущего Украины. Мы нужны этой стране, наши дети должны развивать нашу Родину. Гимнастика и прежде всего спорт – лицо страны. Я хотела бы заметить, что детей из художественной гимнастики очень много разъехалось. Это очень сложно.

– Что можете сказать о перспективах художественной гимнастики в Украине?

– Гимнастика в Украине всегда была и будет. Сколько хватит сил это сберечь. Я воспитываю молодых тренеров. Сейчас самые лучшие тренеры работают с нашими детьми. Я думаю, что у нас очень светлое будущее. У нас уже такой характер, как у бойцов – закаленный. Художественная гимнастика – очень сложный вид спорта. Он нуждается в длительных тренировках, высоком мастерстве тренерского состава и большой самоотдаче всей команды. В этом году вступили новые правила: у нас все тренеры и судьи сдали экзамены. Приятно, что мы получили 30 новых рефери.

– Что можете сказать о поддержке Национального олимпийского комитета? Коснулась ли она именно гимнастики?

– Благодаря Сергею Назаровичу (Бубке – ред.) всей команде проплатили поездку на Кубок мира, который стартует 3 июня в Италии. Так получилось, что уезжаем с юниорами, которые будут выступать на ЧЕ. Он лично переговорил с Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией гимнастики (FIG). Наша команда будет состоять из 25 человек и они нас принимают.

– Что, по вашему мнению, стало ключевым фактором того, что Украина неожиданно для многих дала такой отпор врагу?

– Все зависит от людей. Вообще, все началось с того, что люди уперлись и удержали Киев, все началось с бойцов. Наши мужчины остались мужчинами, которые готовы на все за своих детей и семьи.

– Госпожа Ирина, вас удивило единение мира вокруг нашей страны?

– Да, действительно, многие поддерживают нас за границей. Основное – это наша нация, все вокруг. Я не понимаю Европу, которая не может до сих пор принять некоторые политические решения. Она забывает, что находится рядом с нами. Сегодня Украина борется за мир по всему миру!

– После победы, украинский спорт станет еще мощнее?

– Я ничего не хочу загадывать, мы живем сегодня. Я безумно люблю свою страну. Сколько поколений у меня в этой стране выросло. Украинцы всегда отличались от россиян. С 16 лет я выступала в сборной ссср, знаю как ненавидели тех, кто из Украины. Был такой девиз: "Проиграй любому, кому хочешь – только не хохлу!". Это в сборной СССР так говорили, представляете? Я одна из немногих, кто пять раз подряд выигрывал чемпионат союза и одерживал победу на Кубке мира.

Сегодня нужно думать о том, что Украина должна мощно представить себя на международных аренах – по всем видам спорта. В нашем виде до сих пор в исполкоме FIG присутствуют люди из россии и беларуси, в российском банке ВТБ находятся все деньги FIG.

Помните русского гимнаста, который в начале войны с надписью буквы "Z" поднялся на пьедестал ? Так его дисквалифицировали только на год! Как это было допущено? Такие вещи нельзя допускать. У нас в FIG в другую сторону смотрят…

Отметим, что этап Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, в котором примет участие сборная Украины, состоится 3-5 июня.