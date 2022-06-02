Генерал Игорь Романенко: Россияне ослаблены, но еще сильны. Однако вскоре Украина может это изменить

Романенко считает, что ВСУ должны ослабить армию россии настолько, чтобы она сама вынуждена была перейти к оборонительным операциям

США сообщили о выделении для Украины нового пакета военной помощи в размере 700 миллионов долларов. Кроме РСЗО HIMARS в него должны войти и другие образцы крупнокалиберного оружия, противотанковые комплексы Javelin, контрбатарейные радары, ряд других "няшек". Также появились сведения, что Великобритания может передать украинским воинам РСЗО M270 американского производства.

Тем временем войска российского агрессора усиленно штурмуют Северодонецк и пытаются окружить Лисичанск, а также атакуют север Донетчины.

О ситуации на фронте после почти 100 дней широкомасштабного российского вторжения, а также о перспективах развития боевой обстановки "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

В данный момент мы находимся в активной фазе второй наступательной операции противника

"Прошло фактически 100 дней полномасштабной войны, в ходе которой мы выиграли первую – оборонительную – операцию. Противник был вынужден уйти с севера. Не смог захватить Киев, другие крупные города. Украинцы сорвали блицкриг и отбросили россиян на ряде направлений. Главное, что мы не потеряли государственность. Ведь россияне надеялись в ходы быстрой операции уничтожить Украину как государство. "Денацифицировать" и "демилитаризировать" нас, как они это заявляли. Однако государство сохранено, нация сплотилась – и борется с агрессором", – подчеркивает генерал.

По его словам, в данный момент мы находимся в активной фазе второй наступательной операции противника – на востоке и частично на юге. Идут ожесточенные бои в районе Северодонецка, Лисичанска, Краматорска, Славянска.

"Несмотря на огромные сложности, военный потенциал у нас вырос. Начинали вторжение россияне, имея трехкратное превышение военного потенциала над тем, чем располагали ВСУ. Но в итоге мы не только сорвали их первоначальную операцию, но и уничтожили треть потенциала вооруженных сил рф. Однако оставшиеся две трети всё еще представляют мощную силу, – отмечает Игорь Романенко. – К тому же, россияне провели скрытую мобилизацию. Однако, учитывая серьезное снижение уровня технического обеспечения вооружений и техники, они перешли к старым ракетам, к старым танкам и бронемашинам. Но потенциал их всё еще более чем серьезен. Начиная военные действия во второй наступательной операции 92-мя батальонно-тактическими группами (БТГр), несмотря на значительные потери, агрессор увеличил количество БТГр до 110. Мы значительно уменьшаем этот потенциал, ежедневно уничтожая большое количество живой силы и военной техники противника".

В ходе боев, особенно на востоке и юге, в течение недели, может чуть больше, мы должны ослабить противника настолько, чтобы он сам вынужден был перейти к оборонительным, а не наступательным операциям, считает генерал. Чтобы наступила так называемая оперативная пауза, в ходе которой нам достаточно быстро (это тяжелая организационная работа) удалось подготовить стратегический резерв по людям. А именно – обучить воинов работать на новой технике, которая в период от месяца и больше будет поставлена к нам.

Россияне расконсервируют старую технику. Из 10 танков делают два-три

По мнению Игоря Романенко, если всё пойдет по плану, мы сможем поднять военный потенциал ВСУ до российского уровня. Остановить противника. Заставить его обороняться. А потом, превысив потенциал оккупационных войск, получим возможность перейти к проведению контрнаступательных операций по освобождению нашей территории.

"Бояться нам ничего не следует. Почти 100 дней открытой войны показали, что она нас сплачивает. Мы объективно оцениваем противника, ситуацию. ВСУ, имея опыт боевых действий с 2014 года, резко подняли уровень подготовки войск за 2021 год. И хоть пока у нас в основном старая, советская техника, причем в значительно меньшем количестве, чем у агрессора, мы выполняем задачи по перемалыванию сил и средств противника", – подчеркивает генерал.

Он отмечает, что российский диктатор путин уже клянчил технику, деньги и продовольствие для военных в Китае и Северной Корее.

"Много оттуда не получил и вряд ли получит, – уверен Игорь Романенко. – Американцы отслеживают действия китайцев, а те не хотят потерять экономические взаимоотношения с США, учитывая, что и так имеют проблемы с экономикой. В результате россияне расконсервируют старую технику. Условно говоря, из 10 танков делают два-три. Но делают. Пополняют личный состав: весенний призыв, скрытая мобилизация, наемники. Так или иначе – формируют новые БТГр. И вводят их в действие – малоподготовленные, но всё-таки".

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Военный эксперт подчеркивает: первый наш шаг сейчас – это остановить наступление противника на Донбассе и ряде других направлений. Добиться оперативной паузы.

"В ходе нее россияне и их союзники, лоббисты, прежде всего, в Европе, продолжат подталкивать Украину к немедленным переговорам с агрессором, позволив ему легитимизировать захват наших территорий. А наша задача – использовать это время для создания стратегического резерва – и перехода со временем (второй шаг) к контрнаступательным операциям. В том алгоритме, который определил формат "Рамштайн" (министры обороны стран НАТО и союзников решили, что рф должен быть нанесен в этой войне такой ущерб, чтобы она более не помышляла об агрессии), крайне важно создание стратегического резерва – подготовить людей на той новой технике, которая дает нам дополнительные возможности. Военный потенциал наращивается не так быстро, как хотелось бы. Но по мере его наращивания возможности ВСУ увеличиваются. Однако их пока не достаточно, чтобы остановить противника", – резюмирует генерал.