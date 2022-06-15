Заболеваемость во время войны растет по трем причинам, — главный санврач Украины Игорь Кузин

Эксклюзивно для "Телеграфа" главный санврач назвал несколько симптомов, с которыми срочно нужно бежать к врачу

ВОЗ и иностранные медиа периодически говорят об угрозах вспышки холеры во временно оккупированных регионах Украины. В частности, из-за ненадлежащих санитарных условий.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал, следует ли ожидать вспышек этой и других инфекционных заболеваний в Украине и какие еще угрозы для здоровья несет война.

— Насколько велик риск распространения или вообще — всплеска холеры на территории Украины? Не на временно оккупированных территориях, а, например, в том же Киеве.

— Во время войны в принципе бывают вспышки разных заболеваний, ухудшается ситуация даже с неинфекционными заболеваниями. Это вопрос времени. Опыт других стран показывает, что эпидемии могут возникать в течение пяти лет после завершения боевых действий.

В течение семи лет страны сталкиваются с повышенными показателями смертности матери и новорожденных детей.

Во первых, потому что во время войны страны сталкиваются с разрушениями инфраструктуры. Разрушается обычная цепь водоснабжения, водоочистки, ведь проблема с питьевой водой играет ключевую роль.

Во-вторых, существенно ухудшается ситуация с вакциноуправляемыми инфекциями. Когда вокруг обстрелы есть угроза жизни, многие больницы переполнены, люди не обращаются туда для того, чтобы получить прививку. Это приводит к провалу в процессе вакцинации. И это может провоцировать появление вспышек вакциноуправляемых инфекций.

В-третьих, ослаблен контроль за переносчиками инфекционных болезней. Речь о комарах, крысах, о грызунах.

Потому что на деоккупированных или оккупированных территориях все привычные для нас коммунальные процессы, например, обработка водоемов, подвалов прекращаются. И это приводит к тому, что переносчики инфекционных заболеваний могут распространяться на той либо другой местности. Из-за этих факторов эпидемиологическая ситуация на таких территориях может ухудшаться. Мы работаем над минимизацией этих факторов.

Опасная группа заболеваний — это острые кишечные инфекции. Сейчас мы наблюдаем сезонные вспышки заболеваемости сальмонеллезом, любыми микробными инфекциями и другими острыми кишечными инфекциями, в частности, и холерой.

И это особенно опасное заболевание. Потому что она очень быстро распространяется. Передается от человека к человеку. Но основной фактор, который приводит к этой инфекции — это плохое качество питьевой воды и несоблюдение правил гигиены во время приготовления пищи.

На подконтрольных территориях происходит ежедневное измерение показателей качества питьевой воды. Это делают водоканалы, госпродслужба. И такой мониторинг позволяет нам раньше времени идентифицировать любые инфекции, которые могут передаваться через воду.

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Даже один случай холеры, зафиксированный на этой территории, будет максимально локализован. То есть шансы на скорейшее распространение минимальны. Но такие риски сейчас имеются на неподконтрольных территориях. Из той информации, которая у нас есть, мы понимаем, что растет количество заболеваний именно острыми кишечными инфекциями. Холера ли это, — скорее всего, нет. Она очень быстро передается, поэтому мы бы видели гораздо большие показатели количества заболеваний. Но мы не исключаем, что может возникнуть и вспышка холеры на тех территориях. На подконтрольных территориях ситуация управляемая.

С 1 июня каждый год Украина в принципе постоянно переходит на усиленный режим эпидемиологического надзора за холерой. Каждый случай, который может имитировать холеру дополнительно обследуется. Исследуются все случаи смерти от острых кишечных инфекций. Проводится обследование работников инфекционных больниц, водоканалов. А также производится проверка сточной воды. За позапрошлую неделю у нас было на проверке 186 объектов. В любом случае мы не нашли случаев холеры. Сейчас ситуация контролируется.

Игорь Кузин

— Как можно обезопаситься в дальнейшем? Потому что люди все же уезжают оттуда на подконтрольные территории

— Во всей линейке инфекционных болезней есть тревожные симптомы, через которые человек должен обратиться к врачу. Это постоянный кашель (более трех недель), повышенная температура тела (более трех дней), или если она 39,5 и выше, боль в грудной клетке, шее, рвота, сыпь, зуд. Если такое есть, нужно максимально быстро обратиться в больницу. Для обращения сейчас даже не нужно иметь декларацию с лечащим врачом.

И еще рекомендация: как только человек попал на подконтрольную территорию, нужно восстановить пропущенную вакцинацию, это особенно касается детей. И главное – гигиена рук.

— Кроме этих инфекционных заболеваний, есть ли риск возникновения других заболеваний во время войны?

— Острые кишечные инфекции – это то, с чем мы будем сталкиваться во время летнего периода. Но мы должны не забывать и о ботулизме. Он за последнюю неделю был зафиксирован почти по всей территории Украины. Он довольно часто приводит к летальным случаям, поэтому не советую никому покупать рыбные продукты на рынках, не имеющих должного контроля. Также есть столбняк. Он возникает преимущественно из-за загрязнения раны в результате контакта с металлом. Столбняк очень тяжело протекает и лечится, поэтому важно раз в десять лет прививаться от столбняка и дифтерии.

Также, после завершения войны могут возрасти показатели заболеваемости туберкулезом. Люди активно возвращаются к контактам и общению, и это имеет свои последствия.