Путинский мировой порядок ломается, и рф может пойти дальше Украины - военный эксперт Сергей Згурец

Известный украинский военный эксперт Сергей Згурец специально для "Телеграфа" проанализировал последние заявления из Кремля и ситуацию с поставками оружия для Украины

Уходящая неделя отметилась рядом важных событий в рамках российско-украинской войны. Состоялась третья встреча министров обороны стран НАТО и союзников в рамках формата "Рамштайн".

Просочились данные, что Кремль меняет стратегию по Украине, решив аннексировать территории. Всё жарче становится на Донбассе, горячая стадия битвы за который идет уже почти два месяца.

Об этом и не только директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец – в интервью изданию "Телеграф".

О "Рамштайне" и трансформации НАТО

– Как оцениваете итоги третьей встречи в формате "Рамштайн"?

– Результаты "Рамштайн-3" чуть менее оптимистичны, чем мы ожидали. Но если вы внимательно просмотрите пресс-конференцию главы комитета начальников штабов США Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина, которая есть на сайте Пентагона, то увидите много интересного. В частности, создается впечатление, что от нас не было тех запросов, о которых говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Никаких двух тысяч БМП, тысячи 155-мм гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и так далее.

Милли заверил, что разговаривал с главкомом ВСУ Валерием Залужным и получил списки – официальные запросы украинского Минобороны. По его словам, вместо запрашиваемых 10 артиллерийских дивизионов – было доставлено 12, вместо запрашиваемых 200 танков –237 танков, вместо 100 БМП – более 300 и так далее.

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Главный же итог "Рамштайна-3" – страны Запада под руководством США продемонстрировали, что готовы предоставлять Украине помощь. С точки зрения наших политиков, она идет медленнее, чем хотелось бы. Но тут как раз таки важен активный диалог между украинской и американской стороной, а также между европейцами. Потому что есть некий диссонанс в утверждении того же Подоляка, будто мы просим больше, а получаем меньше – и официальных данных Пентагона.

– Делегация Украины, включая президента, приглашена на саммит лидеров стран НАТО, который состоится в Мадриде 29-30 июня. Какие ожидания от данного саммита?

– Саммит НАТО связан с формированием новой стратегии Альянса по защите своих интересов. Будет обсуждение включения новых членов – Финляндии и Швеции (но тут есть проблемы с позицией Турции). На саммит приглашены также Украина, Грузия и Япония. Будет формироваться новая ось безопасности: от северных стран (шведы, финны) – и далее, до тех регионов, которые могут сдерживать действия рф (прежде всего, Украина, в меньшей степени – Грузия).

Видим вариант обратной реакции на действия россии. Ранее путин не раз говорил, что НАТО якобы угрожает рф. На самом деле, как видим, именно россия является главной угрозой для всего мира. И вопрос трансформации, усиления НАТО, связан с необходимостью защиты всех европейских стран – с более прагматичным отношением к вопросам безопасности. Речь об увеличении расходов на обороны, о принятии новых членов, о большем количестве войск непосредственно в Европе, что уже реализуется, о новых программах по закупке вооружений, о более эффективной координации действий.

В этом процессе, естественно, есть место и для Украины, которая является важным элементом общей безопасности.

И тут заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что партнеры готовы помогать переводу нашей армии на стандарты Альянса, включая поставки соответствующего вооружения – явный намек на то, что натовцы заинтересованы в усилении боевых возможностей Украины. Что пересекается с теми вещами, которые проговаривались в рамках "Рамштайна" и обозначены ленд-лизом.

Сейчас мы в одной лодке с европейцами и американцами.

Вопрос в том, чтобы передний рубеж обороны, который держит Украина, был адекватно поддержан и европейскими странами. Помощь британцев, поляков – существенная, американцев – доминирующая. Но, как я уже отмечал, важно добиться более четко взаимодействия украинских властей с американскими и европейскими партнерами в рамках того, что именно нам необходимо и в каких количествах. Чтобы не было такого, что Подоляк говорит об одном количестве вооружений, а на столе у генерала Милли – другие списки.

Что "за" и "против" нас в битве за Донбасс

– Как россияне изменили тактику на четвертом месяце войны?

– С 19 апреля начался второй этап этой "спецоперации", которая базируется на подходах повтора стратегии советской армии. Короткие логистические "плечи" для поставки боевой техники и боеприпасов. Ставка на артиллерию и авиацию. Продавливание существующей линии обороны.

Первая часть операции опиралась на надежду быстрого прорыва украинской обороны. В ход пошли различные подразделения, которые должны были обеспечить захват Киева, а также как можно большего числа регионов. Успех россияне имели при захвате юга нашей страны. Это была наиболее подготовленная операция.

Что касается Киева, Сумм, Чернигова – там всё готовилось не столь тщательно. Как следствие, получив жесткий отпор, россияне отступили.

Теперь ситуация другая. Они делают ставку на поставки боеприпасов и вооружения железнодорожными путями. Стараются сократить риски логистического обеспечения.

В ход идет артиллерия, после чего применяется живая сила, которой уже не так много. Потому вводятся резервы.

– Из каких источников россия их черпает?

–Российская армия пополняется контрактниками, резервистами, призывниками. Когда мы говорим о пополнении за счет мобилизации из так называемых "ДНР" и "ЛНР" – это лишь одна из составляющих и не самая значимая.

Нам на руку играет жесткая система управления российскими войсками (контроль, много бюрократии), а также низкая эффективность батальонно-тактических групп – следствие слабой подготовки личного состава. Против нас – значительное преимущество в живой силе и вооружении (артиллерия, авиация) со стороны противника. Что позволяет россиянам продвигаться по ряду направлений.

– Как развивается битва за Донбасс?

– С 19 апреля, со второй фазы операции рф, главная ставка сделана на захват Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Темпы реализации задачи то и дело отодвигаются. На данный момент попытки оккупантов окружить наши войска на Донбассе большими клиньями не увенчались успехом. Пока всё сосредоточено вокруг захвата Северодонецка с последующим выходом к Лисичанску.

При этом происходит наращивание сил противника на Изюмском направлении, на Попаснянском направлении.

Но и наши резервы в этот регион переброшены. Так что противостояние в этой зоне будет продолжаться.

путинский новый мировой порядок ломается

– Из россии звучат всё более жесткие заявления. Тот же путин прямо заявил, что хочет захватывать новые земли как Петр I. Выходят разного рода "программные статьи" на эту тему, обсуждаются те или иные варианты аннексии. О чем это говорит?

– Реальная ситуация по рф показывает, что 60-70% населения поддерживает стратегию путина, связанную с ведением боевых действий против Украины. Экономические последствия санкций россиянами пока не ощущаются. За крайние три месяц рф получила более 100 млрд долларов дохода от продажи нефти. Поэтому сейчас руководство кремля может генерировать любые лозунги, которые в целом позитивно воспринимаются внутри страны. Такое впечатление, что только российская армия понимает реальное состояние дел на фронте – с учетом имеющихся потерь. Переговоры, которые перехватывают наши спецслужбы, показывают: российские солдаты понимают, что они являются захватчиками, что в Украине их никто не ждет, что их здесь истребляли и будут истреблять. Но вся рф этого еще не ощутила. Потому агрессивные заявления путина и его окружения подхватываются, прежде всего, гражданским населением.

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– Почему подобная волна агрессивных заявлений пошла именно сейчас?

– Ждем некого программного заявления (анонсированного) путина по поводу нового мирового порядка. Во время экономического форума в Петербурге. Хоть по попыткам захвата Украины мы уже видим, что путинский новый мировой порядок ломается. Однако он не оставляет попыток и Украину захватить, и на страны Балтии поглядывает. Всё это говорит о том, что формат войны может разрастись. Мы это понимаем. Важно, чтобы поняли европейцы и американцы, все страны НАТО.