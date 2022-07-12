Спикер InformNapalm Макарук: О ракетном копье, переговорах и том, почему так активно взрываются вражеские склады

Важно понимать – ВСУ воюют на своей земле и когда мы идем в контратаку, мы стараемся сберечь жизни наших людей, наши города и поселки

Украинские войска, благодаря поступившему от США дальнобойному артиллерийскому вооружению, массово уничтожают склады с боеприпасами, техникой и горюче-смазочными материалами для российской армии глубоко за линией фронта.

Особенно ярко это произошло в оккупированной Новой Каховке (Херсонская область).

Министр обороны Украины Алексей Резников на днях рассказал о подготовке к освобождению южных областей Украины.

А советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по российским военным объектам, которые находятся непосредственно на территории страны-агрессора, Беларуси (власти которой подыгрывают Кремлю), а также в оккупированном россиянами Крыму.

Эти горячие темы "Телеграф" обсудил со спикером Международного волонтерского сообщества InformNapalm, бойцом ВСУ Михаилом Макаруком.

Ужасную архитектуру Крымский моста можно подправить с помощью HIMARS

– Что скажете о заявлении Пола Массаро, что Украине следует бить врага на территории рф, Беларуси и оккупированного Крыма?

– Я приверженец теории не "ракетного щита", а "ракетного копья". Когда противник будет понимать, что может получить капитальную "ответку", это будет куда более сдерживающий фактор, чем надежная система защиты. Тем более, что любая система защиты не может быть стопроцентно непробиваемой.

Вариант возможного поражения нашими военнослужащими дополнительных территорий возможен только при получении дополнительного вооружения, позволяющего это сделать. Тех же реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS иже с ними. Когда у нас будет порядка 30 таких комплексов, идея, высказанная Полом Массаро, вполне может быть воплотима в жизнь. И станет мощным сдерживающим фактором для агрессора.

Следует также понимать, что решение о возможных ударах по территории Беларуси и россии должно принимать высшее военно-политическое руководство. Потому что это всё же, прежде всего, политическое решение.

Что касается ударов по Крыму – я всецело "за". Давно пора. Потому как пока очень вольготно себя чувствуют склады с горюче-смазочными материалами в районах Джанкоя, Воинки, Армянска. Слишком спокойно в городе Севастополь, на аэродроме Бельбек, в Саках, в Перевальном. Неприлично спокойно себя чувствуют так называемые крымские морпехи в Феодосии и Керчи. Думаю, пора им проср?ться… Ну и ужасная архитектура Крымский моста мне не нравится. Считаю, что ее можно подправить с помощью HIMARS.

– О чем говорит очередная выходка путина с упрощением порядка предоставления российского гражданства для всех украинцев? Как на это реагировать?

– Таким образом власть страны-агрессора пытается решить свою демографическую проблему. И мне нравится реакция нашей власти, которая уже подчеркнула, что подобные решения рф юридически ничтожны, а для украинцев, подвергшихся насильственной паспортизации, не будут иметь никаких правовых последствий.

В том же Мариуполе, Мелитополе, Херсоне получение паспорта рф становится одним из условий элементарного выживания. Людей насильно заставляют получать российские бумажки. И, как правило, получив паспорт рф, большинство украинцев (знаю это от знакомых из того же Крыма) сохраняют паспорт гражданина Украины. И остаются гражданами Украины, только в оккупации. И я как боец ВСУ их уважаю за это решение, за то сопротивление, которое они оказывают по мере сил. Я никому не пожелаю оказаться в их ситуации. Но для многих из них слова нашего Гимна "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" – не пустые. Как и для военных. И задача любой нормальной державы – сохранить свое население. В любых условиях.

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Важно понимать – ВСУ воюют на своей земле. Мы могли давно освободить Херсон методом, каким россияне взяли Волноваху, Мариуполь или Северодонецк. Стерев с лица земли. Но это – наш город, там наши люди, они ждут нас. И потом, когда мы идем в контратаку, мы стараемся сберечь жизни наших людей, наши города, поселки и так далее. Потому что мы не воины-оккупанты, а воины-освободители, которые освобождают родную землю.

Коллаборанты "сливают" вражеские позиции ударными темпами

– Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел 11 июля телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом рф владимиром путиным. Пытался решить проблему с блокированием украинских портов, искал возможности для переговоров об урегулировании конфликта в целом. Каковы шансы, что ему удастся усадить Киев и Москву за стол переговоров?

– Сможет ли Эрдоган посадить украинскую и российскую стороны за стол переговоров? Возможно – сможет. Будут ли они результативными? Точно нет. Есть уже четкая позиция и понимание даже в Офисе президента, что никакие переговоры с любыми территориальными уступками Украины в этой войне общество не примет. Это станет смертным приговором для ОП и всей действующей политической власти. Так что у президента Зеленского просто нет в этом смысле пространства для маневра. Именно поэтому на высшем уровне подчеркивается, что мы будем воевать, а не идти на уступки. А тот же министр обороны Резников акцентирует, что стратегической победой Украины станет деоккупация всех территорий нашей страны, согласно действующей Конституции. Включая Крым.

– Кстати, по Резникову и Зеленскому. Президент отреагировал на слова главы Минобороны о грядущей деоккупации юга. В том числе отметив, что задачей для ВСУ является деоккупация всей территории нашей страны. Какие и с каких участков фронта мы можем получить в обозримом будущем позитивные новости?

– Да отовсюду уже идут позитивные новости. ВСУ активно работают по тылам противника.

Активно работает разведка, агентура. Более того – специально для "Телеграфа" расскажу – сильно активизировались в нужном Украине ключе коллаборанты. Особенно в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Они всеми силами ищут возможность получения индульгенции от украинских вооруженных сил. Начинают сдавать, "сливать" вражеские позиции такими темпами, о которых мы еще год назад и помышлять не могли. Понимают, что скоро им "крышка". Сами дают нам информацию – только возьмите, а нам потом пусть зачтется. Такого наплыва информации я не помню за все восемь лет войны. Обращаюсь к тем, кто это будет читать этот материал на "той стороне" (а читают украинские топовые издания там очень активно, уж поверьте) – вы знаете пути передачи информации в InformNapalm, в "Миротворец". Работайте. А там посмотрим, достаточно ли вы наработали для прощения.