Залужный сказал, что нужно потерпеть и мы обязательно освободим Мелитополь и Крым, — Национальная легенда Украины Анна Бут

Национальная легенда Украины Анна Бут дала интересное интервью "Телеграфу"

10 украинцев в этом году получили отличие "Национальная легенда Украины", среди них общественный деятель и волонтер Тата Кеплер, пожарный Игорь Ивасиков из Николаевской области, проводник станции Киев-Пассажирский Анатолий Бабичев, супруги врачей Андрея и Ольги Свист из Бучи, преподавательница Анна Бут, известный футболист Андрей Шевченко. Посмертно награждены народный артист Анатолий Соловьяненко, военный летчик Игорь Безай и народная художница Мария Приймаченко.

Во время церемонии награждения, проходившей в Киеве, говорили о каждом из лауреатов. В частности, преподавательница Мелитопольского профессионального аграрного лицея, финалистка Global Teacher Prize Ukraine-2021 Анна Бут выходила вместе с другими горожанами на мирные митинги, протестуя против оккупации, воспитывала учеников в духе патриотизма. А после эвакуации горожанка активно волонтерит и предает огласке ситуацию на захваченных россиянами территориях.

- 24 февраля я в 7 утра была в своем рабочем кабинете в лицее, готовилась к занятиям, — рассказала "Телеграфу" Анна Бут. – Хотя с утра слышала взрывы, но новостей не читала, и о начале войны узнала от учеников. Пока была связь, проводили занятия онлайн, потом через вайбер общались и до выпуска детей своих довела. В середине июня лицей – как здание, так и автопарк, учебное производство – захватили россияне. Что с кабинетом не знаю, но вряд ли там что-то уцелело, потому что у меня были грамоты от военных, флаги… И как продолжать работу – непонятно. Наши преподаватели, мастера производственного обучения, инструкторы по вождению и администрация не пошли на сотрудничество с врагом. Заведение перерегистрировали в Запорожье, объявили дистанционный прием документов. Но на сегодняшний день набора нет. Это при том, что у меня на столе осталось 64 заявления от выпускников 9 и 11 классов. Сейчас ни одного, потому что боятся и дети, и родители.

Анна Бут отмечает, что гордится тем, как мелитопольцы сопротивлялись оккупантам. Когда массово выходили на улицы, пытались остановить голыми руками технику, стояли напротив вооруженных военных, пели гимн.

– Я все время повторяю, что организатором был каждый из жителей города, хотя были и ключевые фигуры. Это и Ольга Гайсумова, ведущая прямые эфиры и которую одну из первых захватили в плен россияне. Это и Анна Ланчева, которая, можно так сказать, "оформляла" наше сопротивление, предлагая разные акции, как запуск самолетиков в территорию бывшего СБУ, которую захватили рашисты. Во главе наших колонн был Алексей Баздырев – этот парень пошел потом защищать Родину и погиб. Когда уже рашисты прибегли к жесткому разгону людей с выстрелами и свет шумовыми гранатами, то начали собираться небольшим кругом на межконфессиональную молитву на площади.

Но со временем пребывание в городе стало невозможным из-за постоянной угрозы похищения, потому что россияне активно работали с активистами. Анна Бут с дочерью нашла убежище в городе Дубно Ровенской области, с жителями которого была знакома благодаря волонтерскому движению.

- С того дня у меня не было ни одного выходного, разве что воскресенье, когда я иду в церковь и привожу в порядок свои мысли, — говорит Анна Викторовна. – А так каждый день отдаю 6-8 часов своей жизни плетению маскировочных сеток, на днях 10-ю юбилейную передала мелитопольцу, что сейчас на фронте. Делаем это вместе с детьми из воскресной школы "Божья нивка", в помещении которой мы с дочерью живем. Приобщаюсь здесь к мастер-классам и урокам, создаем вместе с малышами рисунки, открытки, чтобы поддержать наших воинов.

С Мелитополем Анна Бут постоянно поддерживает связь, говорит, что одна из ее знакомых посылает ей фото пропагандистских газет, сообщает о происходящем в городе. И именно для нее, а также других горожан, не имеющих возможности уехать из города, преподавательница записала в июне видео. В нем она обратилась к мировому сообществу, чтобы помогли спасти Мелитополь и другие оккупированные территории. Такую же просьбу на церемонии вручения отличия "Национальная гордость Украины" Анна Викторовна адресовала и футболисту Андрею Шевченко, а также главнокомандующему Валерию Залужному.

- Я была завернута в флаг с изображением черешни и надписью "Мелитополь — это Украина", то есть смогла еще раз в общем об этом сказать, — говорит Анна Викторовна. – И подумала, что должна попросить Залужного, чтобы как можно быстрее вылечить Мелитополь от этой страшной заразы – раши! Спросила у него, как быстро это может произойти, а он сказал: "Нужно еще немного потерпеть, мы обязательно освободим Мелитополь, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую области и Крым". Так же, как и остальные жители этих временно оккупированных территорий, я жду освобождения и верю в ВСУ.