Количество российских ракет тает, а эффективность украинской ПВО растет - специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков

Украинская система противовоздушной обороны была сформирована заново в процессе войны и оказалась эффективной

Российские оккупанты не прекращают ракетные обстрелы. Постоянно под ударами Харьков, всё чаще достается Кривому Рогу.

Периодически прилетает в Одесскую область, в Николаев.

И хоть украинские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) умудряются совершать чудеса, сбивая порой по пять крылатых ракет "Калибр" за день, немало их, увы, достигают цели. О том, с какими ракетами наша оборона управляется лучше, с какими – хуже, а также о феномене украинской ПВО "Телеграф" побеседовал с аналитиком, специалистом по ракетному вооружению Александром Кочетковым.

Сформированная во время войны украинская система ПВО оказалась очень эффективной

– Насколько окрепла украинская ПВО с начала широкомасштабного российского вторжения?

– Слово "окрепла" не совсем верное. Та система ПВО, которая у нас была – советская, не очень эффективная, во многом пострадала в первые дни широкомасштабного вторжения россиян. Зарубежные партнеры сначала поставляли нам подобные образцы, а сейчас речь идет уже и современных комплексах ПВО-ПРО (противоракетная оборона). То есть, фактически, украинская система противовоздушной обороны была сформирована заново в процессе войны. Речь о радиолокационных станциях, о зенитных системах ПВО дальнего, среднего действия. И о так называемой фронтовой – ПВО близкого действия. В том числе, переносимых мобильных комплексах. Вот такая система, включающая в себя все элементы, взаимодействующая с нашими партнерами (которые выполняют функцию радиолокационных станций дальнего действия, уничтоженных в Украине первые дни вторжения), сформированная во время войны, оказалась довольно эффективной. Более эффективной, чем ожидали и агрессор, и даже наши партнеры.

– В чем это выражается?

– У нас периодически поражается порядка 60% крылатых ракет, что является чрезвычайно хорошим показателем. Поскольку даже нормы США говорят о том, что они могут сбивать около 50% ракет. А нас уже 60%. То есть, у нас сильная система ПВО. Формирующаяся, подчеркиваю, непосредственно во время боевых действий.

У нас более-менее защищены крупные города. И недавняя атака на Днепропетровскую область, когда из пять ракет сбили все пять, тому подтверждение. Даже прилетевшая 6 сентября в Кривой Рог ракета оказалась единственной из шести, которые были посланы агрессором.

По Одессе часто противник запускает крылатые ракеты. Мы из пяти сбиваем, как правило, три-четыре. И это очень хороший результат. Понятно, что уровень поражения зависит от типа ракет, которые к нам летят. И от уровня их обнаружения. Результат дает комплексное развертывание систем противосамолетной и противоракетной обороны.

То, что украинские города не бомбят с самолетов, что с нами не происходит то, что с сирийским Алеппо, который россияне буквально стерли с лица земли своими стратегическими бомбардировщиками, или с украинским Мариуполем, где не было системы противовоздушной обороны, – говорит о том, что у нас ПВО не просто существует, но и является весьма эффективной. Это же подтверждают крайне осторожные попытки российской военной авиации вести агрессивные действия на фронте. Они боятся попадать под нашу ПВО.

Что сбивать труднее – и почему

– Какие ракеты мы стали чаще сбивать и почему?

– В первую очередь, крылатые из-за их относительно небольшой скорости. Большая часть таких ракет, которые к нам направляется (кроме Х-31 и ее модификаций, сверхзвуковых) летят со скоростью пассажирского "Боинга" (в районе 950 км/ч). Да, они во многом раз меньше размеров самолета. А крылатые дозвуковые ракеты "Калибр" еще и применяют технологию "Стелс" (уменьшение отражения сигнала радиолокационной станции). Это сложные объекты для поражения. Но их мы сбиваем лучше всего.

Неплохо получается и с ракетами, которые идут по псевдобаллистической траектории. Такими россияне бьют, как правило, по нашим южным городам – Одесса, Николаев. Речь о ракетах "Оникс" из системы противокорабельного комплекса "Бастион". Также бьют ракетами зенитного комплекса С-300, которые переделывают под систему "земля-земля. Но и их мы сбиваем достаточно успешно.

– Какие ракетные средства россиян всё еще представляют для нас угрозу?

– Чем больше скорость, тем сложнее. Соответственно, самая большая сложность с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Они идут со скоростью 5-7 махов (один мах равен скорости звука – 330 метров в секунду или 1,2 тыс км/ч). То есть, "Кинжал" идет на участке поражения цели в пять или более раз быстрее скорости звука. Это буквально десяток секунд. Очень сложно перехватить такую ракету. Она оказывается в доступе на очень короткое время. И чтобы ее уничтожить, нужно оказаться буквально под ней, в районе ее цели. Естественно, ПВО не может предугадать, где это произойдет.

Вторая по сложности – псевдобаллистическая крылатая ракета Искандер-М. Она идет тоже выше скорости звука на финальной траектории. Сбить ее проще, чем "Кинжал", но достаточно трудно.

К третьей по сложности поражения я бы отнес сверхзвуковую ракету семейства Х-31 с большой дальностью.

Сбивать все эти ракеты довольно трудно. Но Украина имеет уникальный опыт реального боевого применения систем ПВО по отношению ко всем вышеприведенным классам ракет. Не в теории, не на тренажерах, не на учениях, а именно в бою. И уровень владения нашими зенитными ракетчиками техникой, их навыки, умения – прогрессируют. Что позволяет сбивать всё больше ракет противника. Высокоточных, высокоскоростных ракет, к счастью, у россиян не так много. Того же "Кинжала" – всего несколько десятков. Остальных, понятно, больше. Но их количество неуклонно тает. Тогда как наш уровень обороноспособности – растет.

– Что за системы ПВО и ПРО нам необходимы, чтобы качественнее "закрыть небо"?

– Любые современные. Кстати, все наши системы лишь условно противоракетные. В основном, это комплексы, в задачи которых входит борьба с авиацией противника. А мы ожидаем в ближайшее время поставок именно противоракетных комплексов (ПРО). Это и американо-норвежская система NASAMS, и германско-итальянская система IRIS-Т. И еще кое-какие. Они заточены именно на то, чтобы сбивать ракеты, а не просто самолеты. И когда эти системы к нам попадут – это будет качественный скачок в противоракетной обороне.

Чем больше у нас будет таких противоракетных систем, тем лучше. Проблема в том, что они прикрывают более-менее надежно радиус порядка 80-100 км. И сколько таких "кругов" нужно, чтобы прикрыть всю Украину? Так что нам, как и касательно других видов вооружения, не хватает количества. Нам нужны любые современные системы ПРО. И побольше.