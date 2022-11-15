Китай не хочет свержения путина, ему выгодна война: эксперт о позиции КНР и саммите G20

Международник Артур Харитонов оценил "Телеграфу" ключевые события на G20, касающиеся украинских интересов

Особых сдвигов от двухдневного саммита "Большой двадцатки" в Индонезии в отношении войны россии против Украины ожидать не стоит. Ведь один из ключевых мировых игроков — Китай — до сих пор не изменил свою позицию относительно усиления давления на рф и путина.

Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт-международник Артур Харитонов, оценивая ожидания и результаты прошедших накануне переговоров между представителями двух супердержав, президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Отметим, оба лидера обсудили ситуацию в Украине и выступили против угроз применения ядерного оружия на территории страны. Вместе с тем по итогам встречи президента КНР с лидером Франции Макроном Пекин тоже очертил свои красные линии, призывая уважать интересы безопасности россии и провести мирные переговоры между Киевом и москвой.

— Изменяется ли подход Китая относительно войны россии против Украины и нет ли какого-либо сдвига Пекина в сторону интересов Киева?

— Вряд ли позиция Китая по поводу войны в Украине меняется. На самом деле, я не сильно гиперболизировал бы и важность встречи лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Она действительно достаточно типична для Америки, для Байдена, который постоянно пытается показать своим избирателям, что ведется диалог с Китаем.

В то же время это никак не меняет каких-либо определенных позиций. И то, что мы видим по результатам этой встречи в китайской пропаганде, в СМИ КНР, ничего не изменилось. Китай снова призвал Украину сесть за стол переговоров с россиянами. Собственно, они требуют от нас уважать российские интересы и претензии по безопасности. И, собственно, во всем обвиняют НАТО и Запад. То есть ничего абсолютно не изменилось. Какие-то такие заявления о том, что Китай против ядерной атаки, знаете, россия тоже говорит, что она против использования ядерного оружия. И что это изменяет? Ничего.

Поэтому я бы здесь не сильно преувеличивал бы это все (призывы КНР к миру и встречи мировых лидеров на высоком уровне — Авт.), и надо понимать, что это происходит в контексте определенного сдерживания более широкого конфликта в будущем. Но это только предпосылка для сдерживания. Не более.

— То есть, сохраняется определенная последовательность Китая (как и ранее во время, например, печально известных голосований на Совбезе ООН, на Генассамблее ООН и т.п.) и получается, что КНР подыгрывает сейчас именно в основном россии?

– Есть здесь такой двойной момент. С одной стороны да, речь идет о своеобразном изматывании (россии, — Авт.), но изматывание рф не для атаки на россиян. Китай не заинтересован в том, чтобы оккупировать какие-либо российские территории. Это мифология, которая активно распространяется не совсем, по-моему, сознательными экспертами. С другой стороны, Китаю интересна россия как слабая страна для контроля за ее энергоресурсами и получения ресурсов для собственных геополитических целей.

— О чем именно идет речь?

— Речь идет, конечно, об (угрозе, — Авт.) войны против Тайваня. И риск этого не пропадает никуда. КНР в этом смысле такая же, как россия. Что же касается смены какого-либо режима в рф, свержения путина, то Китай в этом не заинтересован. Китайцам абсолютно хорошо иметь какую-то безумную контролируемую страну, которая будет на себя привлекать внимание Запада до того момента, пока сам Пекин готовится, опять же, к своим геополитическим целям и их реализации.

Другими словами, нынешняя россия, война рф являются выгодными для Китая и для Компартии. Таким образом, они думают, что могут кого-то обмануть. Конечно, в это никто не верит. То есть у Запада есть четкое понимание, что такое Китай. В то же время они пытаются оттянуть то, что рано или поздно произойдет. И здесь мы видим, что Запад не делает выводов из своих заигрываний с россиянами. Потому что еще в этом году были западные лидеры, летавшие к путину, встречались с ним, общались, считая это абсолютно нормальным. Они также хотели оттягивать (эскалацию войны рф против Украины — Авт.) и защитить свою квазистабильность.

— Получается, что саммит G20 и встречи в верхах по Украине, никак не переломят ситуацию в пользу Киева?

— Я бы не сказал, что это как-то супер радужно повлияет или что-нибудь изменится, что будет изменена позиция Китая. Конечно, ни о чем не договорились, о чем-то историческом Байден с Си Цзиньпином. Не надо думать, чтобы для того, чтобы принять какое-то очень серьезное решение, им необходимо в живую встречаться на таких площадках, как G20. Конечно, нет. Это более некая иллюстрация, что они поговорили, что-то согласовали.

Они давно друг друга знают, думаю, уже лет 15-ти. Если вы знаете человека 15 лет еще с того момента, когда ни ты, ни он не были условно президентами, то, конечно, это несколько иной уровень отношений. Но это ничего не меняет. Я бы сказал, что идет какое-то общее согласование этой стабильности, которую хочет Запад и которая сейчас пока выгодна Китаю. Но когда изменится подход КНР (относительно войны рф против Украины — Авт.), это вопрос только времени.