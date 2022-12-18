путин — идиот, но не безумец: генерал НАТО об угрозе ядерного удара рф и оружии для Украины

Если путин применит ядерное оружие, он потеряет поддержку Китая, считает эстонский генерал и депутат ЕП

Депутат Европарламента, экс главнокомандующий Сил обороны Эстонии генерал-лейтенант Риго Террас в интервью "Телеграфу" рассказал, работает ли энергетический террор на уменьшение военной помощи Украине, получит ли Украина современную авиацию и имеет ли Европа стратегию для россии, когда Украина победит в войне.

— Россия использует энергетический террор, информационные операции и желание быстро закончить войну для подрыва военной помощи Украине. Как это удается?

— Не думаю, что им удается. И политики, и простые люди в Европе видят эту ужасную и изнуряющую войну в Украине и то, что россияне делают. Да, у европейцев есть сложности с энергетикой в Европе, с ценами на энергоносители, но я не вижу пока каких-либо предпосылок для уменьшения или подрыва помощи вашей стране.

Я бы не сказал, что российская пропаганда или энергетический террор, блекаут работают. Да, зима будет тяжелым периодом, но вот в Эстонии точно никто не собирается уменьшать помощь Украине. Если вы посмотрите на Италию, Францию, Германию, то там такая же ситуация. Все правительства готовы оказывать поддержку Украине и помогать.

— Учитывая, что вы сказали о тяжелой зиме, нужно ли этим странам нарастить военную помощь Украине? Мы, в частности, нуждаемся в большом количестве танков, которые не получили до сих пор.

— Я согласен с этим. Но я думаю, что вопросы танков зависят от воли Америки. И в этом вопросе важна поддержка именно властей США. Но и Европа тоже должна делать больше. Если вспомнить, то во время войны в Афганистане американцы вкладывали миллионы долларов каждый день, а вообще речь идет о миллиардах долларов на Афганистан. И это не были столь интенсивные бои, как в Украине.

И если посмотреть на количество военной помощи для Украины, то это на фоне Афганистана выглядит недостаточным. Я думаю, что Америка должна делать больше, тогда и Европа будет больше делать. Это не столько о германских танках, это об американских танках.

— В одном из ваших предыдущих интервью вы сказали: "США могут закончить войну очень быстро, если они этого захотят". Почему, по-вашему, они этого не делают?

— Потому что действующая Администрация все еще считает путина сильным игроком. Я думаю, что нужно быть убедительнее, чтобы доказать, насколько эта война реальна. Потому что, кажется, не все это понимают. Нужно больше убедительных действий.

— Насколько велик страх на Западе по поводу применения ядерного оружия?

— Эти дискуссии продолжаются постоянно. И конечно, определенная вероятность применения ядерного оружия существует, и мы это понимаем. Но лично я думаю, что это нереально. путин — идиот, но он не безумец. Впрочем, люди в Америке и Европе боятся применения ядерного оружия. В то же время, путин потеряет поддержку Китая, если нажмет ядерную кнопку. И это самая важная вещь для понимания в этой ситуации.

— Нам очень нужна современная авиация, чтобы получить полное преимущество в воздухе, вы лоббист этого направления. Сейчас этот вопрос то исчезает, то возникает. Возможно ли этот вопрос сдвинуть сейчас?

— К сожалению, я так не думаю. Многое опять же зависит от позиции Америки. Кое-что уже было отправлено, но есть определенные мнения, что отправка истребителей, современных самолетов приведет к эскалации. А я уже некоторое время отстаиваю позицию, что Украина должна получить современную авиацию, чтобы действительно иметь полное преимущество в воздухе для воздушных сил Украины. Отправить их может не обязательно НАТО, но некоторые страны могли бы. Еще в начале войны мы вместе с генералом Бридлоу (Филипп Бридлоу, американский генерал, бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, ред.) написали публичное письмо именно о важности преимущества в воздухе над территорией Украины. И это до сих пор остается одной из наиболее важных проблем. Именно защита воздушного пространства.

Хотя ваши воздушные силы уже делают невероятное. Имея при этом очень ограниченные ресурсы.

— Есть ли в Европе единое понимание, что делать с россией, когда Украина победит?

— Первая проблема – это россияне. И Европе еще придется с этим разбираться. Если посмотреть в историю, то слабая россия лучше для соседей, чем сильная россия. Главное дело для победы в войне — поддерживать Украину и поставить на первое место дальнейшее будущее Украины, и делать это уже сейчас, а не после окончания войны.

— Могут ли нас сейчас принять в НАТО ? И какие предпосылки нужны для этого?

— Присоединение к НАТО – это всегда политическая история и политическое решение. Страны Балтии прыгнули в окно возможностей в 2004 году. Никто не верил в 2001 году, что Эстония будет членом НАТО. Но сейчас мы уже много лет в Североатлантическом союзе. Мы должны продолжать проталкивать эту тему. Но сейчас я вижу сложности для принятия Украины. Хотя я последовательный сторонник того, чтобы Украина стала членом Альянса. У вас одна из самых сильных армий в Европе, сильные воздушные силы.

— Есть информация в СМИ, что неонацистские группы пытаются получить информацию о странах Балтии — о боеспособности и размещении объектов обороны. Известно ли вам об этом? Ведь угроза со стороны россии была и для стран Балтии всегда.

— Если такие операции есть, то мы не должны много их обсуждать, ведь это чувствительная информация. Но мы не боимся никаких угроз со стороны россиян.