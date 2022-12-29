Военный эксперт рассказал, чего ждать со стороны Беларуси - и это не вторжение

Экс-спикер Генштаба ВСУ полковник Влад Волошин рассказал "Телеграфу" об угрозе

В последнюю неделю года активизировались белорусские и российские войска, расположенные на территории Республики Беларусь (РБ) и представляющие постоянную угрозу для Украины.

Так, 28 декабря в РБ объявили о переходе на военное время для "проверки боевой готовности". Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко туманно пытался объяснить активность своих войск у границ Украины. И хоть украинские официальные лица, включая главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, уверяют, что собранных россиянами в Беларуси 10 200 человек личного состава недостаточно для наступления, риски остаются. Тем более что, как рассказал "Телеграфу" экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин, вовсе не новая массированная атака на Украину со стороны РБ может быть в планах российского военного командования.

"Многие военные эксперты и наша разведка говорят о том, что с территории РБ существует некая угроза, но пока – не сухопутного вторжения. При этом некие аспекты, как по мне, не учитываются. И на это, кстати, обратили внимание американские аналитики из Института изучения войны. Суть в том, что в Беларуси развернуты для учений полевые лазареты. Это – один из признаков того, что российские или российско-белорусские силы готовятся к активным боевым действиям. И, скорее всего, с территории РБ будет осуществляться диверсионная деятельность против Украины", – считает Влад Волошин.

По его мнению, недавний кремлевский "десант" в Минск – это было как раз таки о подготовке такого рода операций.

"Представители высшего военно-политического руководства Украины говорят, что пока там не видно формирования большой группировки для наступления с территории РБ. Но этого и не будет! Я думаю, что с северного направления нас ожидает диверсионный террор, удары беспилотниками, засылка мелких групп. Это уже не только о сковывании наших сил и средств на более чем тысячекилометровом участке украинско-белорусской границы. Это уже о диверсиях – подрыве мостов, складов, коммуникаций и так далее, – предупреждает полковник. – Уже были случаи прохода диверсионных групп с территории рф на Сумском, Черниговском направлениях. Уверен, что скоро такие двинутся с территории РБ. Цель – устраивать теракты, диверсии на тех или иных объектах на северо-западной территории Украины".

По мнению Влада Волошина, удары украинцев по аэродрому в Энгельсе, по ряду других тыловых российских объектов могли "вдохновить" военное командование противника на использование подобных методов. Но с упором на засылку диверсантов.

"Россияне часть "обезьянничают", повторяют то же, что делаем в этой войне мы, – отмечает эксперт. – Скорее всего, такие операции массово начнутся, когда будут морозы и болотистая территория на севере Украины подмерзнет. И на тех же снегоходах, при поддержке дронов, россияне могут делать резкие выпады с территории Беларуси. Местность там лесистая, нам проблематично будет всё отследить. Небольшие отряды могут передвигаться быстрыми наскоками. Предполагаю, именно такая тактика там вскоре выйдет на один из первых планов".