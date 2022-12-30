Три ключевые военные победы Украины: Юрий Гудыменко об итогах года и о том, когда закончится война

Политик и военнослужащий оценил "Телеграфу" самые большие стратегические успехи Сил Обороны в 2022-м

В конце декабря традиционно — пора подводить определенные итоги уходящего года. Для Украины 2022 год, по многим оценкам, стал самым тяжелым за все годы независимости из-за полномасштабного вторжения россии.

В то же время противостояние не только не утихает, но и влияет уже на весь мир. Причем агрессия рф уже названа крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой. Неудивительно, что эту войну уже время от времени неофициально называют Третьей мировой. Не справившись с Украиной "за два-три дня", путин пытается втянуть в геноцид украинцев беларусь, Иран, Северную Корею, Сирию и уже даже Китай.

Очевидно, грубые военно-политические просчеты кремля напоролись на многомесячное мощное украинское сопротивление. В результате военного феномена и устойчивости общества произошли внушительные сражения на поле боя, выигранные Украиной.

В свою очередь в контексте итогов года "Телеграф" поинтересовался у соучредителя "Демократической сокиры", командира саперного подразделения ВСУ, историка Юрия Гудыменко, какие же стратегические военные достижения Сил Обороны можно считать самыми выдающимися в 2022-м.

— Есть ли условный топ-3 таких стратегических успехов Сил Обороны в текущем году?

— Смотрите, он есть, но это не битвы и не эпизоды. Если говорить условно, то событие №1 — мы в какой-то момент перехватили инициативу у войск российской федерации. По Карлу фон Клаузевицу и, согласно всем остальным военным стратегам, это самое важное явление. Но оно не привязано к четкой дате.

Второе событие – то, что мы не дали отрезать себя от западной помощи. Потому что такой план у россиян был в том числе. В частности, они планировали выходить через белорусскую границу и отрезать нас от границы с Польшей. Соответственно, мы были бы просто отрезаными от этих поставок.

— А как насчет постоянных "хлопков" на территории россии?

— В этом смысле самое главное, что мы показали (в какой-то момент это тоже не произошло) россиянам, что даже на своей, на собственной российской территории, они беззащитны перед нашими ударами, и мы готовы атаковать их в том числе и на их земле. Но это также не случилось в один день (в этом кейсе нет точной даты, конкретной битвы), это проходило постепенно. Однако такое, по моему мнению, даже важнее в стратегическом плане, чем, например, возвращение Херсона.

Третье, скорее всего, является то, что мы заставили весь мир проговаривать будущий распад российской федерации. Потому что, помню по себе, ранее столько лет говорил о том, что россия распадется, и что мы должны этому способствовать. Тогда такие слова постоянно выглядели самокритично, чуть-чуть маргинально. Поскольку никто в это не верил.

А теперь о том, что российская федерация распадется благодаря нам, говорит весь мир и вещает это как о факте, который так или иначе будет осуществлен рано или поздно. Мир уже готовится к тому, как жить в новых геополитических условиях, если бы россия распалась и находилась бы в раздробленном состоянии.

Считаю, что это тоже не произошло за один день. Но это максимально важно, потому что мы уже сейчас пытаемся заложить какие-то устои мира после победы.

— Сколько еще будет продолжаться война по вашим ожиданиям, ее активная фаза или в целом агрессия рф?

— Смотрите, на все эти вопросы всегда отвечаю одинаково. Для меня война будет продолжаться до тех пор, пока не будет наказан последний военный преступник из российской федерации. Сколько же продлится активная фаза, думаю, еще год или два. Эта же война шла не за территории как таковые, а фактически проходила за истребление украинской государственности и украинского народа как такового. Соответственно, до тех пор, пока мы не накажем всех, кто принимал в этом участие, мы не можем говорить, что война окончена и у нас будет возможность начинать какие-то новые истории с чистого листа.

Думаю, что украинская нация не будет воспринимать победу как абсолютную, пока не состоится суд и наказание над всеми, кто отвечал за Бучу, Мариуполь, Бородянку, Херсон и так далее. Но до тех пор, пока все так или иначе не будут наказаны.