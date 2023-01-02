"Армия 2.0" путина будет гораздо хуже и ускорит фиаско россии: эксперт об окончании войны с рф

Евгений Дикий проанализировал для "Телеграфа" значительные военные успехи Украины и прогнозирует два сценария войны

Несмотря на агонистические атаки россии на Украину в текущем году, украинские Силы Обороны могут не только переломить ход боевых действий, но и победоносно завершить войну против рф. Однако есть некоторые факторы, которые не зависят только от украинской стороны.

О шансах и рисках в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт Евгений Дикий, подытоживая наибольшие успехи Украины в войне против россии и прогнозируя, как могут дальше развиваться военно-политические события в стратегическом смысле.

"Мы освободили очень много наших территорий и реально поменяли ситуацию на фронте"

— Какие, по вашему мнению, наибольшие стратегические успехи Украины в военном плане можно отметить по итогам 2022 года?

– Украина переломила ход в войне. Мы за прошлый год действительно прошли несколько разных фаз. Хочу отметить, что действительно продолжается один конфликт/одна война, которая по большому счету началась еще в 2014 году. Но с точки зрения именно военной стратегии и тактики, только за 2022 год мы несколько раз полностью меняли правила игры, тотально переламывали вообще весь ход наступательной операции врага (россия — Авт.) и каждый раз выводили войну на совершенно новый следующий уровень.

Если сравнивать с боксом, первая наша победа нокаутом (причем в раунде №1) – это весенний триумф, который фактически обнулил так называемую спецоперацию россии. Даже есть точная дата этого успеха – если не ошибаюсь, можно формально называть 4 апреля, когда последние россияне вышли из северных областей Украины. Этот разгром оккупантов под Киевом — первая совершенно блестящая победа ВСУ. Еще раз повторю, победа как раз нокаутом. С этого момента можно считать, что закончилась "специальная военная операция".

Если бы мы действительно имели дело с хоть относительно (пусть и неправильным) адекватным врагом, на этом вообще бы вся война закончилась. Особенно после потерь, которые понесли оккупанты, и после полного провала "плана А" (этой СВО, или захвата Украины блицкригом).

— Почему вы так думаете?

— Потому что любая другая страна в таком случае вывела бы свои войска с оккупированных территорий и прекратила войну. К сожалению, произошло иначе — россияне решили, что они просто поднимают ставки и переходят к совершенно другому типу войны. Причем к войне не 21-го, а XX столетия. Следовательно, для нас началась, пожалуй, самая тяжелая фаза этой войны — летняя кампания на Донбассе. Тогда враг имел преимущество в среднем в артиллерии в 20 раз (а на отдельных участках в 40). Фактически огневым валом оккупанты выносили полностью наши позиции. Таким образом враг продвигался, снося в этих районах все под ноль — населенные пункты, целые города, и так далее.

Как ни странно, это действительно что-то невероятное, но данную часть войны мы также выиграли. Да, второй нашей победой можно считать успех на Донбассе. Фактически завершением второго этапа войны (неформально) можно назвать взятие Лисичанска орками, что стало последним захватом ими большого города в Украине (это первая неделя июля-2022).

Формально можно считать, что когда в конце июля они объявили так называемую оперативную паузу, такое заявление, собственно, было признанием, что на Донбассе они также проиграли. Победа на Донбассе была нашим успехом уже не нокаутом, но по очкам в 12-м раунде. Очень изнурительная и давшаяся нам страшной ценой. Однако она далась. Это было действительно гораздо большим чудом, чем наша победа на первом этапе "спецоперации".

"После нашей победы на Донбассе произошел перелом"

– Почему?

— Если весенняя победа Украины в значительной степени базировалась на огромных просчетах и ошибках нашего врага (в вопросах недооценки нас и как нации, и как государства, и ВСУ), то на Донбассе этих факторов уже не было. Там единственным аргументом, которым мы могли противопоставить огненному валу россии, был просто невероятный, совершенно неслыханный героизм наших бойцов. Это сработало, а мы таким образом устояли.

Дальше значительной, третьей, была победа под Харьковом. Опять же, она была победой нокаутом и такой же совершенно молниеносной. Мы освободили большое количество наших территорий и реально поменяли ситуацию на фронте. Вместе с тем, она еще и оказала огромное политическое влияние.

— Какое именно вы имеете в виду влияние, военно-политическое внутри Украины?

— Дело в том, что после победы на Донбассе (и тем более после нашей Киевской победы) произошел перелом. Все же, никто в мире не верил, что возможный вариант именно полной нашей победы — разгром российской федерации. То, что мы остановили россию, не дали ей победить, и так считалось фантастическим мощным результатом (оно действительно так и есть). Однако здесь есть принципиальная разница: не дать россии победить и победить россию. Так вот, в то, что возможный второй вариант (наголову разгромить рф), наши союзники поверили только после Харьковской операции. Только после нашего успеха на северо-востоке Украины на нас вообще стали смотреть совершенно иначе. А также, в принципе, считать реальным вариант полной военной победы Украины и поражения россии.

— Четвертым нашим достижением в 2022 году стал Херсон. Он был достаточно непростым. Сейчас уже можно честно говорить: сначала там была попытка наступления ВСУ в лоб, она не удалась. Оказалось, что 40 тысяч орков на небольшой территории — это просто очень много. Три линии эшелонированной обороны тоже — слишком. После первых трех дней (29-31 августа) была предпринята попытка штурма в лоб. Оказалось, что это слишком сложное и дорогое удовольствие.

После этого ЗСУ выбрали совершенно мудрую стратегию, когда мы перестали штурмовать их в лоб. Почти остановили лобовое наступление. Одновременно, ясно, что Силы Обороны все равно искали слабые места, где-то прорывались, но в общем мы их там стали истощать. Применили такую тактику, которую когда-то Мао Цзэдун называл тактикой "тысячи ножевых порезов". Другими словами, начали именно истощать оккупантов, выносить прицельно их пункты управления, уничтожать их склады, а главное — перерезать логистику. Такие шаги закончились тем, что россияне на том направлении вынуждены были без боя покинуть правый берег Днепра.

— Что главное в этой операции, кроме собственно свобождения областного центра на юге Украины?

— Кроме того, что оккупантов теперь нет на правом берегу (и назад они уже явно никогда не смогут вернуться), был освобожден единственный облцентр, который они захватили во время войны 2022 года. Гораздо важнее другое — нам удалось достичь этих вещей без штурма Херсона в лоб.

На примере Бахмута мы видим, что такое штурм города в лоб и какое огромное количество жертв среди орков. Кроме того, что нам удалось столь мудрой стратегией заставить россиян уйти из Херсона без лобового штурма, нам повезло сохранить тысячи (если не десятки тысяч) жизней украинских защитников. Потому это была абсолютно молниеносная победа.

"Мы 8 лет не готовились полноценно к такой войне"

— Удастся ли развить успехи ВСУ в 2023 году?

— На самом деле, где-то сейчас проходит пятая победа, однако она все еще не завершилась. Имею в виду стратегическую победу в Бахмуте. Уже очевидно, что к Новому году Бахмут не пал. Напомню, именно это ставилось как программа-минимум орков. Думаю, что еще неделя — три недели и станет очевидным, что Бахмут вообще не упадет. Это можно будет считать пятым ключевым этапом этой войны, который будет возможным в 2023-м.

— В каком темпе война будет продолжаться в течение текущего года и закончится ли она, как ожидают в Генштабе ВСУ?

— Прогнозировать что-то в этом смысле очень сложно, ведь этого не знает никто. Это будет зависеть от массы факторов, большинство которых находятся не у нас внутри страны. Имею в виду, что есть зависимость от многих процессов на самой россии. Это также будет зависеть от политических событий внутри стран наших западных союзников. Потому что, к большому сожалению, мы не готовились к этой великой войне. И из-за этой неготовности мы сейчас находимся в 100%-ной зависимости от западных партнеров в части тяжелого вооружения и боеприпасов. Соответственно, мы зависим от того, какие на Западе политические настроения и какие решения принимаются. Оно крайне неприятно, но это факт и плата за то, что 8 лет мы не готовились полноценно к такой войне.

— Какие сценарии возможны по динамике боевых действий с начала этого года?

— По большому счету в 2023 г. возможны два крайних сценария с разными вариантами между ними. Оптимистический крайний сценарий для нас — орки собирают, так сказать, "армию 2.0" (что они сейчас и делают) и условно пытаются в феврале-марте (или в апреле) переломить ход войны и снова пойти в большое наступление, возможно, на Харьков, а может даже на Киев.

Для нас это положительный сценарий. Ибо "армия 2.0" однозначно будет гораздо хуже, чем была собственно предыдущая армия вторжения. А мы зато уже совсем по-другому к этому готовы. Поэтому совершенно очевидно, что такое наступление захлебнется. Более того, если даже они зайдут еще раз с территории беларуси, тем будет для них хуже. Тогда мы достаточно скоро зачистим беларусь и будем иметь рядом не российского сателлита, а свободное демократическое государство. И на этом все.

Вот после этого они сломаются, а дальше весь их фронт посыплется так, как мы увидели на Харьковском направлении. Тогда есть шанс к началу или середине лета вообще полностью победно закончить эту войну, завершив освобождение всех наших территорий. Закончить это полным разгромом орды. Такой шанс есть.

К сожалению, есть и противоположный сценарий.

"Похоже, у рф уже есть план развертывания войны на 2-3 года"

— Какой именно?

— Противоположный крайний сценарий такой, при котором у орков хватит мозгов не идти в это самоубийственное второе большое наступление и когда они вовремя поймут, что "армия 2.0" из мобиков не лепится, и это — не то, что нужно. В таком случае они бросят все силы, чтобы "зарыться" побольше на линии фронта и не наступать никуда. А просто максимально обороняться и затягивать, затягивать, затягивать эту войну.

Похоже, у них (рф) уже есть план развертывания войны на 2-3 года, предполагающий, что в россии будет несколько волн мобилизации. Соответственно, готовятся несколько мощных валов пушечного мяса, которым они будут нас засыпать.

Главное: они надеются, что при затягивании войны, россия якобы сможет пробить дыры в санкционном режиме и наладить работу своего оборонпрома. Сейчас их ВПК стоит и абсолютно неспособен что-то производить без импортных деталей. Другими словами, импортозамещения у них не было. У россиян также появился острый дефицит артиллерийских боеприпасов.

Следовательно, россияне надеются преодолеть такую проблему, сделать дыры в санкциях (через какие-то ираны, беларуси, кореи и даже еще кого-то), наладив поставки необходимых запчастей. Чтобы восстановить в рф полноценное производство боеприпасов.

В таком случае это будет война на 2-3 года, что является очень невыигрышным для нас вариантом. Потому что россия нас в таком случае хочет затянуть в войну на истощение ресурсов. А просто физически ресурсов у них больше. Это очевидно.

— Как нам тогда поступать, чтобы сорвать такой план?

— Мы должны надеяться на первый сценарий, но на всякий случай быть морально и физически готовыми и к тому, худшему для нас развитию событий. Обидно, однако у нас нет гарантий весенней победы. Шанс очень высок, а 100%-ной гарантии нет.