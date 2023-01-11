Когда мы сможем отвоевать Луганск, Донецк и дойти до Крыма: генерал назвал условия и сроки

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью "Телеграфу" спрогнозировал крах путинского режима после провалов на украинских фронтах

Оккупационная армия россии при поддержке ЧВК "Вагнер" с 2022 года яростно штурмует два крупных города на севере Донецкой области – Бахмут и Соледар. Ожесточенные бои продолжаются в новом году. А их размах таков, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга, который состоялся в среду, 11 января, заявил о необходимости увеличить военную помощь союзников для украинских воинов, демонстрирующих чудеса храбрости в боях с захватчиками.

Между тем всё больше данных о том, что россияне готовят новые массированные наступления, а также – новые волны мобилизации.

Как ситуация на фронтах может развиваться в ближайшее время и почему вскоре возможен серьезный перелом в пользу ВСУ, "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

путину не помогут резервы и мобилизация

В рф, по словам генерала Маломужа, действительно, накапливают ресурсы для новых наступательных операций.

"Говорят о еще 300 тысячах, а то и полумиллионе человек, которых можно без громогласной мобилизации, но – призвать на войну. В течение полугода. Формировать новые части. С участием первого призыва в рамках так называемой частичной мобилизации – и далее по нарастающей. Проводить их обучение и слаживание в рф и Беларуси, а потом бросать на поле боя. Создаются явные предпосылки для затяжной войны", – поясняет эксперт.

Украина, в свою очередь, отмечает генерал, активно готовится проводить наступательные операции зимой-весной 2023-го, не затягивая процесс на годы. Рассчитывая к лету-осени освободить большинство своих территорий, включая Донбасс и юг – возможно, до Крыма.

"Чтобы начать наступательные операции, как мы, так и россияне, ждали морозов. Как видим, первыми начали оккупанты. Для путина момент истины – захватить как можно скорее Бахмут и Соледар. Основным был Бахмут, но пригожинские "вагнеровцы" обломали об него зубы. И сейчас Пригожин, понимая, что доверие к нему со стороны Кремля стремительно утрачивается, пытается "реабилитироваться" в Соледаре.

И тут для Кремля важна даже больше не военная, а политическая составляющая. Чтобы показать, что российская "операция" в Украине идет "по плану". Что какие-то крупные населенные пункты, хотя бы на Донбассе, переходят под контроль рф, уже закрепившей их в своей конституции как "трофей" в этой войне", – отмечает экс-глава Внешней разведки.

Поэтому, подчеркивает он, все силы бросают туда. Стратегически тут логики нет, уверяет генерал. Тактическая в определенной мере имеется, так как противник, захватив Соледар и Бахмут, получит определенные коммуникационные возможности, выход на Славянск, Краматорск, Константиновку.

"Но даже если мы отступим оттуда – это не критически для общих военных целей. А именно – деоккупации всех своих территорий. И мы точно приближаемся к этим целям, "перемалывая" на севере Донетчины огромное количество и "вагнеровцев", и представителей регулярной армии рф. Восполнить эти потери будет чрезвычайно сложно", – считает Николай Маломуж.

Украинские силы обороны, продолжает генерал, ведут в районах Бахмута и Соледара, Авдеевки и Марьинки, тяжелые бои, несут серьезные потери, но и – изматывают противника.

"У атакующего – потери традиционно в разы больше. При этом мы ведь еще и уничтожаем резервы противника, используя для этого новейшее вооружение и технику. "Выносятся" склады боеприпасов, штабы, огневые средства, живая сила россиян, как было при ударе по ПТУ с мобилизованными в Макеевке. Мы даже снижаем потенциал их стратегической авиации, нанося удары в глубокий тыл.

Россияне стремительно слабеют. У них уже ощущается дефицит боеприпасов, артсистем, ракет. Об этом, судя по радиоперехватам, говорят и "вагнеровцы", и представители российской армии. Всё чаще между ними отсутствует координация действий, возникают внутренние стычки. Что нам, конечно, на руку", – констатирует эксперт.

Начались решающие месяцы

Однако, отмечает генерал, пока Кремль продолжает бросать в топку войны новые и новые силы. Пытаясь отодвинуть ВСУ на участке Сватово — Кременная в Луганской области, усиливая атаки на Соледар и Бахмут – в Донецкой. Но именно там, в том числе выдержав еще какое-то время давление противника, мы можем создать условия для нанесения мощных фланговых и других сокрушительных ударов, уверен Николай Маломуж. После чего перейти к очередной наступательной операции (операциям).

"Думаю, в планах нашего Генштаба такое есть. Главком Залужный даже озвучивал, без конкретики (и это правильно), что ведется соответствующая подготовка для внезапных концентрированных массированных ударов, огневых валов. Комплексных атак – с фронта, с тыла, с флангов", – подчеркивает эксперт.

Он не исключает, что это может быть широкий фронт. Или же отдельные операции, которые в итоге приведут к обрушению оккупационной армии.

"С Луганского направления, к примеру, могут быть нанесены удары по Соледарско-Бахмутскому. И так далее. Могут быть разные модификации, которые в итоге, при правильном планировании операций, приведут к серьезнейшим успехам ВСУ. Но для этого надо сгенерировать в определенном месте соответствующие силы и средства, обеспечить надежный тыл, а потом – ударить. Важно получить мощный старт для наступления. Сокрушительными ударами вызвать панику в рядах противника. Чтобы он бежал, как было на Харьковщине, как было с Херсоном. Тогда мы можем надеяться не только отвоевать, к примеру, Северодонецк, но и – Луганск, Донецк, весь Донбасс", – уверен генерал.

Не будем забывать и о южном направлении. Именно там, судя по оперативным данным, россияне ожидают нашего наступления в ближайшие месяц-полтора, отмечает экс-глава Внешней разведки. Они усиленно окапываются, строят эшелонированную оборону.

"Для рф критически важно (в плане коммуникаций, логистики, информационно) удержать не только сухопутный коридор в Крым, но и выход к Азовскому морю, ЗАЭС. Если мы уничтожим вражеские плацдармы в Запорожской и Херсонской областях, то создадим предпосылки для нашим новым массовым наступлениям. А паника, как лесной пожар охватывающая противника, даст возможность без боя освободить многие наши города, как было во время Харьковской операции. Нельзя исключать, что оккупанты массово сбегут за перешеек, в Крым. Откуда мы тоже их со временем выбьем", – подчеркивает Николай Маломуж.

По его мнению, наступательные действия – это предпосылки ближайших двух-трех месяцев для наших войск. Решающих месяцев, акцентирует генерал.

"Если мы всё сделаем правильно, это будет тот самый стратегический удар, который позволит нам не только освободить свои территории, но и не допустить больших концентраций войск противника для его наступательных операций. Резервы, которые Кремль готовит в рф и Беларуси, уже не помогут агрессору, – поясняет эксперт. – Если выбросим россиян за границу, сможем создать там мощную модель защиты, многоэшелонированную, как сделали со стороны Беларуси. Выстроим такую оборону, которая будет не по зубам любым группировкам противника. Укрепимся дальнобойными средствами поражения, которые уже поступают и будут поступать в Украину. В этом ракурсе уже произошел серьезный сдвиг. Как и в поставках нам вооружения и техники не только для обороны, но и для наступательных операций. Речь уже о сотнях образцов бронетехники, о десятках тысяч боеприпасов, о ракетных системах и системах ПВО".

Генерал уверен – если у россиян начнутся очередные большие провалы на украинских фронтах, Кремлю будет уже не до мобилизаций.

"Там каждый станет думать о себе, чувствуя приближающийся крах режима на фоне мощных внутренних брожений – как в путинском окружении, так и в рф в целом", – прогнозирует Николай Маломуж.