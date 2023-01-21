путин доигрался? Экс-министр оценил возможность суда или казни диктатора благодаря трибуналу

Резолюцию Европарламента с юридической стороны "Телеграфу" прокомментировал Николай Онищук

На этой неделе Запад сделал еще один шаг в юридической плоскости, чтобы привлечь к ответственности путина и его приспешников за войну и геноцид против украинцев. 19 января Европарламент принял резонансную резолюцию по созданию специального трибунала.

Что значит этот документ в практическом смысле, когда заработает новая структура и реально ли все-таки посадить путина на скамью подсудимых или даже казнить, "Телеграф" расспросил бывшего министра юстиции Украины, доктора юридических наук, экс-нардепа Николая Онищука.

"Материалы досудебных расследований, которые уже начались, могут использоваться на трибуналах"

— Как можно оценить решение Европарламента по трибуналу над путиным и его окружением, и как оно реально поможет привлечь этих преступников к ответственности?

— Первый тезис: прежде всего, это решение имеет большое общественно-политическое значение, поскольку оно само по себе (независимо от того, какими будут механизмы его реализации) посылает четкий сигнал европейскому сообществу, украинцам, да и всему миру, как относится европейское парламентское сообщество (а значит, народы европейского континента) к агрессии, которую совершила российская федерация.

Второй тезис: несмотря на то, что данное решение не является обязательным для правительств стран Евросоюза, тем не менее для юридического сообщества и профессиональных кругов оно важно с точки зрения самой идеи создания трибунала, отдельного от Международного уголовного суда в Гааге (МУС), для рассмотрения военных преступлений, совершенных россией. Таким образом, идея стала продуктивной в части поддержки усилий профессиональных кругов.

– Что вы имеете в виду?

— Как известно, есть многочисленные обращения профессиональных ассоциаций, в том числе юристов-международников, относительно создания такого отдельного суда.

Здесь следует принять во внимание, что европейский континент с момента создания МУС, к счастью, не имел ни одного международного вооруженного конфликта.

— А как насчет войн в бывшей Югославии?

— Да, были в определенной степени схожие события в той же Югославии. Но даже то, что происходило на территории нашей страны — на востоке Украины, — не могло быть идентифицировано с точки зрения права как классический международный вооруженный конфликт.

Поэтому международная юриспруденция в этом смысле (даже если принять и решения МУС в Гааге) не имела опыта и не сталкивалась со случаями, когда речь идет именно об открытом международном вооруженном конфликте. Когда, собственно, одно государство напало на суверенную территорию другого и оккупировало часть его земель.

Поэтому такой прецедент усиливает мотивацию создания отдельного трибунала для рассмотрения этой чрезвычайной (с точки зрения международного права) ситуации, данного преступления, которое совершила россия против Украины.

"Львиная доля расследований и привлечений к ответственности будет находиться в юрисдикции украинских судов"

— Сколько времени понадобится, чтобы запустить работу структур этого трибунала как отдельного института с полномочиями, прокурорами, судьями и так далее?

— Кажется, в рамках этой резолюции было поддержано предложение о создании органов досудебного расследования преступлений, совершенных рф. По сути, для рассмотрения этих преступлений и предлагалось создание отдельного трибунала. Это тоже очень важно, потому что такое предложение может иметь уже практические последствия, учитывая, что отдельные страны (в частности, Франция, Нидерланды и некоторые другие) уже ведут расследование на территории Украины. Материалы этих досудебных расследований, которые начались, могут использоваться в международных трибуналах.

Резолюция ЕП является чрезвычайно положительным политическим и политико-правовым сигналом. Кроме того, следует иметь в виду, что львиная доля расследований и привлечений к ответственности всех виновных в многочисленных злодеяниях, совершенных в Украине против гражданского населения, все же будет находиться в юрисдикции национальных украинских судов. Поскольку международные трибуналы, как правило, создаются для высшего политического руководства, чтобы расследовать и привлекать его к ответственности за преступление агрессии.

Кстати, потребность в создании отдельного от МУС ООН трибунала, в том числе, обосновывается и тем, что этот суд (в Гааге) не может принять к своему производству и расследованию преступление агрессии.

— Почему?

— Потому что, согласно уставу МУС, он имеет юрисдикцию по этому преступлению только в случаях, когда обе стороны международного вооруженного конфликта являются членами этого суда, то есть ратифицировали Римский устав. Ни Украина, ни россия Римский устав не ратифицировали. Хотя мы признали юрисдикцию этого суда на своей территории постановлением Верховной Рады Украины.

Поэтому это как раз является важным аспектом перспективности и целесообразности создания именно отдельного от МУС трибунала для расследования непосредственно преступления агрессии. А как хорошо известно, ответственность за преступление агрессии несут руководители государства и высшее военное руководство.

— Увидим ли мы когда-нибудь, что путина будут публично судить и ему назначат какое-то реальное наказание, например, в виде заключения или казни?

— Понимаете, международные суды, включая МУС, не имеют юрисдикции на территории стран, должностные лица которых привлекаются к ответственности. То есть, такая страна должна выдать этих лиц, чтобы обеспечить привлечение к ответственности в виде отбывания наказания.

Поэтому нельзя экстраполировать эту ситуацию на сегодняшнюю россию. Надо понимать, возможно, потребуется несколько лет (или даже понадобится более длительный срок) для того, чтобы российская федерация выдала лиц, в отношении которых будут вынесены приговоры международным трибуналом.

Конечно, до того времени наличие таких приговоров будет являться важным сигналом для всего мирового сообщества. Ведь эти лица уже будут признаны виновными в совершении военных преступлений, и они будут де-юре называться преступниками. В юридическом, а не только в общественно-политическом смысле.

Что касается привлечения к ответственности физически, то это произойдет только при условии, если они (российские преступники, — Авт.) будут выданы или арестованы. Например, арестованы во время пребывания на другой территории, не в рамках юрисдикции рф, по соответствующему ордеру Интерпола.

— Возвращаясь к кейсу бывшей Югославии, в истории Европы уже ж был прецедент со Слободаном Милошевичем, экс-президентом Сербии. Он реально сидел на скамье подсудимых в Гааге в рамках громкого беспрецедентного процесса…

– Да. Но тогда Милошевича Гаагскому трибуналу передало новое политическое руководство Сербии. Процессуально осуществило его выдачу под юрисдикцию МУС в Гааге, в Нидерланды.