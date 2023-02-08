Мы посмотрим, как ВСУ справляются с Leopard-2, а затем отправим им Abrams, – американский конгрессмен

В блицинтервью "Телеграфу" Тим Уолберг рассказал о помощи США Украине

Тим Уолберг – республиканец, один из тех, кто активно лоббирует интересы Украины в Конгрессе. Он входит в более консервативное и радикальное крыло Республиканской партии, неоднократно бывал в Украине, уже во время войны. "Телеграф" записал блицинтервью с конгрессменом об отправке Украине истребителей и о стратегии администрации Байдена в этой войне.

– Может ли Украина получить истребители F-16? Ведется ли такая дискуссия на самом деле? Потому что некоторые западные СМИ писали, что нет…

- Мое мнение, что мы должны предоставить Украине все необходимое – ракеты, истребители и, главное, делать это быстро. Задача и Америки, и европейских стран — сделать украинское войско сильнее. Могу сказать, что дискуссии по F-16 ведутся. Я уверен, что украинские пилоты быстро научатся управлять этими истребителями.

Мы должны помочь Украине отодвинуть российские войска, особенно когда есть новые угрозы. Раньше и дискуссии о Himars были трудными, но они уже давно на фронте. Я лично общался с украинскими военными, и они говорят, что мы должны им предоставить, мы постоянно на связи. Мы должны помочь Украине скорее закончить эту войну. Иначе появятся другие прецеденты, например Тайвань.

Я делал фото на фоне разбитых российских танков, я знаю, что ее (россию. — Ред.) можно победить.

Тим Уолберг: "Мы должны помочь Украине скорее закончить эту войну"

- А что вы думаете об ответе Джо Байдена о том, что поставки истребителей невозможны? Он сказал четкое "нет", и это привело к большим обсуждениям, в частности, в нашей стране.

- Я не могу сказать – возможно это или нет. Хотя я уверен, что этому нет препятствий. Не я принимаю это решение, но мы имеем возможность доносить до президента мнение о том, что в Украину должно быть отправлено все, что поможет быстро закончить эту войну. Мы доносим окружению президента и его военным советникам, что украинские военные могут научиться работать с любой западной военной техникой, доступной в мире. Мы опять же увидели это с Himars. Уверен, что так произойдет с танками Leopard-2. Мы дожали Германию.

- О поставках танков Abrams. Когда это может произойти, обсуждается ли также и это?

- Есть группа конгрессменов, которые активно лоббируют этот вопрос, чтобы это произошло быстрее, чем говорят в Белом доме. Германия наконец-то открыта к поставкам танков в Украину. Мы долго боролись за это. Это борьба не только за жизнь Украины, но и за жизнь Америки. Хотя я думаю, что танки Leopard-2 будут более эффективными и более легкими в управлении и обучении. Но давайте мы посмотрим, как украинские военные будут справляться с танками Leopard-2, а затем отправим им Abrams.

- Понимаете ли вы как конгрессмен стратегию администрации Байдена в этой войне?

– Я могу отвечать как член Конгресса, у которого сердце болит за Украину. Я вижу большие попытки Байдена помочь Украине. Но моя единственная просьба: давайте делать это быстрее. Путин понимает только язык силы, поэтому при всем уважении к президенту я скажу, что надо объединять наши усилия и делать больше. Это и будет стратегией.