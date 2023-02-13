Как в ближайшее время будут бить российскую армию – прогноз генерала

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", какие "сюрпризы" мир готовит путину

Годовщина широкомасштабного вторжения россии в Украину всё ближе. Киев и Москва, а также их союзники, серьезно готовятся к 24 февраля. На 21 февраля намечено путинское обращение к Федеральному собранию, которое должно было произойти еще в конце прошлого года. Россияне активизировались на ряде направлений, особенно в Донецкой и Луганской областях. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба анонсирует ряд мероприятий, которые точно не понравятся агрессору.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", чего именно следует ожидать к годовщине российского вторжения – и почему.

Один из ударов нанесет ООН

"На 22 февраля запланировано заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Я просмотрел проекты резолюций. Там четко определены приоритеты, исходя из Устава ООН, международного права. Однозначные формулировки в отношении войны и агрессии. россия получит массовое осуждение за захват территорий, оккупацию, ведение агрессивных действий и террористических актов против мирного населения и так далее. Оценка однозначна, никаких двусмысленностей не подразумевается. Действия рф характеризуются как преступление, в том числе военное, противоречащее нормам, уставу, духу ООН. Будет подчеркнуто, что россия должна полностью освободить украинские территории. Возможно, появится заявление о необходимости международного трибунала над военными преступниками", – отмечает Николай Маломуж.

Он не сомневается, что ГА ООН примет соответствующую резолюцию подавляющим большинством. Это не Совбез, поясняет эксперт, где рф (занимающая место постпреда незаконно, на что также надо делать акценты) может ветировать те или иные решения, как и Китай, играющий в свои игры.

"Будет послан мощный политический и юридический сигнал агрессору. Да, рф не выполнит резолюцию. Но это лишь подтвердит, насколько она игнорирует все нормы права, все решения ООН в целом, весь цивилизованный мир", – поясняет генерал.

Он с сожалением отмечает, что год назад не удалось объединить все страны против рф. Такие крупные игроки, как Китай, Индия предпочли играть в нейтральность, приторговывая с россиянами, помогая им обходить санкции. Некоторые ждали, что Украину удастся сломить. Кто-то, как те же Иран и Северная Корея, явно подыгрывали россии, дав ей возможность продолжать агрессию.

Сейчас, считает Николай Маломуж, наступает момент истины. И голосование за соответствующую резолюцию ГА ООН окончательно расставит точки над "і".

Будут "приветы" от НАТО, ЕС и ВСУ

По мнению эксперта, еще одним мощным ударом станут решения стран НАТО. Ряд из них, по словам генерала, огласят на встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 14 февраля. Что-то останется "за кадром" и станет известно ближе к 24 февраля, а то и непосредственно на поле боя.

Новый пакет санкций – десятый, "юбилейный" готовит в "подарок" россиянам ЕС, подчеркивает Николай Маломуж.

Он уверен, что мы увидим генерацию всех сил и средств демократического мира против российской агрессии.

"Думаю, именно это Кулеба имел в виду, – отмечает экс-глава Внешней разведки. – Ну и, конечно, главными переломными моментами станут наши успешные оборонительные действия и последующие наступательные операции. Конкретный тактический формат мы видели в районе Угледара, когда наша артиллерия разбила на подходе российскую морскую пехоту, элиту войск противника.

Такого рода удары необходимо продолжать, внося хаос в ряды оккупантов, сея панику в российском обществе. Если мы сделаем подобные "подарки" в районе Бахмута, на Луганском, Запорожском, любом другом направлении, это будет еще один – уже военный – сигнал о грядущем поражении рф с вероятным крахом ее преступного режима".

Генерал акцентирует, что сейчас идут секторальные наступательные действия россиян: в районе Бахмута, Сватово—Кременной, Угледара. Противник пытается демонстрировать активность на Запорожском направлении, считая, что мы будем наступать там.

"Но это еще не те силы, которые рф копит для массированного наступления. Пока речь о 60—70 тысячах, не способных наступать широкими фронтами. Условно – на Харьковском, Сумском, Черниговском направлении. Однако идет накопление мощных резервов. И нам необходимы дальнобойные системы вооружения, чтобы уничтожать их до того, как они попадут на поле боя", – поясняет Николай Маломуж.

По его словам, это не только ослабит врага на "передке", но и спровоцирует панику в рядах противника. Те, кто находится на фронте, окажутся без поддержки (живой силой, боеприпасами, вооружением, ГСМ и так далее). Те, кого станут направлять на фронт, будут бояться "сгореть" до того, как туда дойдут.

"Крайне важно в этом смысле ускорение поставок вооружений, – считает генерал. – Надеюсь, этому уделят внимание на очередной встрече в формате "Рамштайн". Как и выстраиванию четкого графика поставок нам боеприпасов разных типов (в том числе дальнобойных ракет), бронетехники (танки, БТР, БМП), как и вопросу о поставках боевой авиации.

Генерал акцентирует, что получение всего необходимого в нужном объеме и в кратчайшие сроки позволит ВСУ не только отстоять позиции, которые сейчас активно атакует противник, но и создать условия для уничтожения его резервов, складов, штабов, ракетных систем. После чего спланировать стратегическую наступательную операцию.

"Думаю, это перспектива ближайших двух-трех месяцев. К тому времени россия еще не успеет сформировать достаточно сил и средств ни для защиты, ни для широкомасштабного наступления. Если получим в первой половине весны всё необходимое от партнеров, то сумеем нанести сокрушающие удары по захватчикам. Создав условия для освобождения и востока, и юга. Как следствие – россию охватит паника. И политическая, в том числе в окружении путина, и военная, и в целом в обществе. Что приведет к краху путинского режима и окончательной победе Украины", – прогнозирует Николай Маломуж.