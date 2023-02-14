Большое наступление россии: Олег Жданов рассказал об опасностях для Украины

Эксперт рассказал "Телеграфу", как остановить нашествие рф и почему Запад постоянно тормозит с оружием для ВСУ

Оккупанты продолжают новые отчаянные попытки прорвать украинскую линию обороны на Донбассе, атакуя большими силами позиции Вооруженных Сил Украины и не считаясь с собственными жертвами.

"Телеграф" спросил у военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, какую роковую ошибку допустили элитные морпехи россии, которых Силы обороны недавно уничтожили под Угледаром, а также что именно может остановить большое наступление рф на востоке Украины.

— Как можно оценить такие большие потери элитных морпехов из россии под Угледаром — качество этих подразделений низкое для наступательных действий, или какие все-таки причины такого громкого провала?

— Там обстоятельства сложились таким образом, что эти морпехи сами себя загнали в ловушку, а наша разведка сработала отлично, и мы воспользовались этой ситуацией. Оккупанты выдвигались на позиции для того, чтобы атаковать наши редуты. А в связи с тем, что россияне на своей подконтрольной территории все заминировали, они пошли по единственной дороге, которая существовала между минными полями. И мы их поймали. Таким образом скажу, что это не была случайная победа. Дело в том, чтобы россиян там поймать, нужно было тщательно поработать нашей разведке, а потом отлично сработать артиллерии ВСУ. Так что думаю, это была победа, доставшаяся не случайно.

— Уже несколько недель раздаются оценки, что россия уже начала большое наступление на Донбассе. Соглашаетесь ли вы с таким утверждением, и как развивается динамика этого наступления — оно захлебывается или преуспевает?

— Это наступление только начинается, оно еще не захлебывается. Очень надеемся и будем ждать, когда он захлебнется. Как говорится: хочешь узнать будущее, посмотри в прошлое. Если вы вспомните апрель месяц 2022 года, то тогда было тоже самое. Тогда мы ожидали начала так называемой эпической "Битвы за Донбасс", а она растянулась во времени. Оккупанты постепенно наращивали усилия. То же происходит сегодня: они постепенно наращивают усилия. Отличие только заключается в том, что тогда россияне были сильнее вооружены и оснащены, но с меньшей численностью личного состава.

Сегодня же у них личного состава — множество, а техники и вооружения очень мало. И они сегодня сражаются за счет численности личного состава. Однако они только начинают это наступление, только подвозят грузовиками личный состав, и волна за волной начинают идти в наступление.

— Этот контингент в основном из мобилизированных новой волны. Что вы можете сказать об их военном качестве или ставку россия все же делает на так называемую "жуковщину"?

— Да, это жуковский подход (тактика, которую использовал советский маршал Георгий Жуков — Авт.), то есть ставка — на количество. Потому что, чтобы достичь качества, нужно, по крайней мере, месяца три-четыре их (мобилизованных, — Авт.) тренировать.

Допустим, один-два месяца уходит на сбор и формирование подразделений (и структуры этих подразделений), а затем еще три месяца подготовки. И это в общем-то выливается в пять-шесть месяцев. То есть так же, как обычно делают военнослужащих из призывников. Все тоже самое, и никто нового ничего не придумал.

Они же эту цепь сокращают до трех месяцев, включая время от мобилизации, формирования, подготовки и — фронт. Так что качество падает очень сильно.

Кстати, знаю по рассказам наших военных, что иногда, когда начинает работать наша артиллерия по позициям противника, россияне просто бросают оружие и убегают. Они даже не знают, что делать: у русских сразу панические настроения, и они не понимают, как поступать, где прятаться, как уберечь себя от огневого налета нашей артиллерии.

— Сможем ли мы как-нибудь переломить или сорвать план россии по этому большому наступлению?

— Дело в том, что у нас есть человеческие ресурсы, но не хватает оружия. Если враг применяет волновые атаки, когда пехота идет волна за волной, то здесь пулемет уже не спасает. Спасти это положение может только миномет или артиллерия, когда она стреляет прямой наводкой по наступающему противнику.

Но у нас мин мало, мы поштучно выдаем их на день боя. А стрелковое оружие уже не справляется с таким количеством личного состава россиян. Поэтому иногда у них встречаются такие моменты, как говорил Сталин, когда количество переходит в качество. И они просто затаптывают наши позиции.

— Насколько долго может хватить человеческих ресурсов рф для такой тактики, учитывая, что по данным Генштаба ВСУ, на прошлой неделе был рекорд по числу ликвидированных оккупантов — более шести тысяч убитыми за 7 суток?

— Для нас это рекорд. Но посчитайте, сколько это в процентах от 15 миллионов мобилизационного ресурса россии. Это капля в море. В том и вся проблема: для того чтобы наше "железо" (техника, — Авт.) победило российское "мясо" (россия воюет "мясом", а мы — "железом"), нам нужно соответствующее вооружение. У нас его нет, или оно в недостаточном количестве.

— Возможно, ситуация каким-то образом позитивно сдвинется с места на встрече "Рамштайн-9", которая проходит в эти дни в Бельгии… Какова перспектива разблокирования вопроса самолетов для Украины ввиду прошедшей многомесячной эпопеи с танками? Когда реально ВСУ смогут получить F-16?

— Думаю, вполне реалистично получить эти самолеты к середине года (летом). Первые самолеты мы можем получить где-то в апреле месяце с теми пилотами, которые еще прошлой весной начали обучение в США. Об этом была информация в открытых источниках, пилоты давали интервью американскому телевидению, рассказывали о своих впечатлениях и т.д. Так что группа пилотов уже есть. А основную массу самолетов, думаю, мы получим летом. И тогда будем уже размышлять, как их использовать дальше.

Самолеты это очень хорошо, но сегодня нужны минометы, мины, средства борьбы с пехотой. С большим количеством пехоты.

— С чем, по вашему мнению, связана такая длительная задержка со стороны Запада относительно передачи Украине оружия, оснащения, средств борьбы? Вопрос тех же танков Leopard растянулся почти на год. И так едва ли не по каждой позиции…

— Дело в том, что не мы управляем этим процессом вооруженного конфликта. К примеру, есть такие бенефициары, как те же Соединенные Штаты, у которых существует собственное видение этой войны. Мы 100% зависим от поставки оружия, и они (американцы) поставками оружия регулируют ход данной войны.

— То есть получается, что это своеобразная контролируемая война?

— Да, со стороны США сегодня можно сказать, что это фактически контролируемая война. Просто в данном случае цена вопроса для нас совсем другая, и наши цели совпадают. Мы хотим освободиться от советского прошлого, в первую очередь, от зависимости от российской федерации. А Соединенные Штаты решают свои вопросы, касающиеся перераспределения или создания новой мировой системы.