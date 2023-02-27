Украинец может подать в суд на условного Дерипаску или соловьева для получения компенсаций – юрист

Украинцы могут и должны получить возмещение за ущерб, нанесенный российской агрессией, уверен юрист

С прошлого года в Украине при Офисе президента работает рабочая группа по созданию специального трибунала для привлечения к уголовной ответственности руководства рф за преступления агрессии против Украины. Параллельно с этим возникает вопрос, может ли не только государство Украина, но и пострадавший украинец подавать в суды для того, чтобы все причастные к развязанию войны со стороны россии были наказаны и получить финансовую компенсацию, где это можно сделать и какая сумма компенсаций может быть. На все эти вопросы, а также о том, почему Америка не спешит признавать россию государством спонсором терроризма, в интервью "Телеграфу" рассказал адвокат, управляющий партнер EQUITY, вице-президент Ассоциации адвокатов Украины Олег Малиневский, который вместе с коллегами международными юристами занимается вопросами репараций и компенсаций украинцам.

– Вы говорите, что компенсацию может получить каждый желающий гражданин Украины, а не только государство. Как на практике это может произойти?

- Я убежден и, собственно, наша команда работает над этим, что каждый, кто пострадал в этой страшной войне, должен получить полное возмещение. Потенциально есть два пути получения компенсации: первый — обратиться к украинскому государству, которое в силу своих положительных обязанностей должно выплачивать компенсации. Для этого государство уже создает определенные компенсаторные механизмы выплат прямого ущерба, связанного с повреждением жилья, смертью или увечьем. Второй путь – это частные иски, когда пострадавшие от российской агрессии могут обратиться в суд с иском о компенсации. Собственно, не посягая на монополию государства, мы сконцентрировали свое внимание на втором аспекте.

Если даже отвлечься от войны и представить, что в мирной жизни кто-то повредил дом, машину, нанес вред жизни или здоровью, то первой реакцией будет подать в суд против причинителя вреда. Поэтому мы как адвокаты занимаемся обоснованием искового механизма, чтобы виновные были наказаны не только в уголовном поле, но и выплатили всю компенсацию за причиненный военный ущерб.

Здесь возможны разные варианты, как в отношении судов, куда обращаться – украинские и зарубежные государственные суды, Европейский суд по правам человека, Международный инвестиционный арбитраж, так и другие специально созданные институции, от обращения в украинские суды против рф или против лиц, причастных к причинению вреда. Круг лиц, к которым может судиться украинец, может быть расширен.

– И как именно можно расширить круг лиц, на кого можно украинцу подавать в суд?

- Всем очевидно, что россия, путинский режим и их прислужники являются виновниками этой кровопролитной и несправедливой войны, которая является самым масштабным конфликтом в Европе, начиная с 1945 года. А значит, именно они должны нести бремя возмещения всего нанесенного этой войной ущерба в полном объеме.

В то же время, такая очевидность не гарантирует юристам легкой прогулки при привлечении их к ответственности, ведь существующие правовые механизмы не учитывали того, что определенное государство в 21 веке настолько вероломно нарушит практически все ключевые нормы и принципы, как международного права, так и права частного другого государства.

Если мы говорим о прямых исках к рф, а это самый первый и очевидный кандидат быть ответчиком в суде, то существенным препятствием на этом пути может быть доктрина суверенного иммунитета. Логика суверенного иммунитета в том, что государство не может быть судимо в суде другого государства. Это идет еще из римского принципа "Равный равному не судья". Поэтому государственные суды по общему правилу имеют большой вопрос, могут ли они судить другое государство – россию. Здесь определенный оптимизм украинцам добавила практика отечественного Верховного Суда, который начиная еще с апреля 2022 года присуждает выплаты компенсации за счет россии, не применяя суверенный иммунитет. Если говорить обычным языком, то логика нашего суда заключается в том, что действия, которые совершает россия, выходят за пределы функций нормального государства, даже в условиях войны, а следовательно, и международно-правовой защитой она не может пользоваться. То есть судьи согласились с мнением истцов, что то, что делает россия в отношении гражданского населения Украины, находится далеко за пределами ее суверенного иммунитета.

Но во всех этих исках важен не сам факт выигрыша в суде и получение положительного решения, что очень вероятно в украинских судах, а реальное получение пострадавшими должной компенсации.

Это и будет подлинное правосудие и справедливость. И здесь возникает ключевой вопрос – выполнение таких решений. Учитывая активную политику и имеющийся инструментарий украинского государства по быстрой национализации российских активов в пределах собственных границ, частные истцы практически лишены шансов реального выполнения таких решений в Украине. Единственный реальный выход – заграницей. Сейчас идет обсуждение с иностранными юристами для того, чтобы найти юридические механизмы, чтобы выполнять, в том числе, украинские судебные решения. Облегчало бы этот процесс наличие дополнительного межгосударственного соглашения со странами, где находятся соответствующие активы, устанавливающие особые условия выполнения таких решений и требования к ним. Пока такого нет, мы работаем над соответствующими юрисдикциями, которые более лояльны, чтобы найти исключение из правила и снять суверенный иммунитет.

Вторая категория – российские олигархи. Их сопричастность к войне и причинение вреда подтверждается даже решениями о наложении санкций, где четко отмечается, за что налагаются санкции и в обоснованиях есть то, что эти лица сделали возможным и повлекли за собой войну. А когда человек это сделал, то, очевидно, он должен понимать наступление всех последствий для себя. И эту логику мы доносим до наших коллег заграницей и многие с этим соглашаются. Мы считаем, что речь должна отдельно вестись о степени привлечения каждого российского олигарха. Олигархи в россии являются частью государственного механизма. Даже есть такое понятие, как "корпоративное государство". Ключевые стратегические предприятия в большинстве сосредоточены в руках олигархов.

Поэтому они тоже должны нести ответственность. Важный момент, что ущерб, причиненный войной, оценивается по украинскому праву. Несмотря на то, что олигарх может иметь имущество за границей, проживать там. В украинском праве есть понимание деликта. Когда идет причинение вреда имуществу лица или здоровью, имеющему материальное измерение. В нашем гражданском кодексе есть статья 1190 – это деликт, вызванный несколькими лицами. Если лица общими действиями повлекли за собой деликт, они подлежат солидарной ответственности, независимо от объема вклада каждого сопричинителя, главное общий результат. Можно предъявить иск любому лицу из группы в сумме всего размера причиненного вам ущерба. Далее это лицо, к которому предъявили иск, если считает, что его роль была меньше, может обратиться с иском к другим участникам этой группы. То есть, если брать условного олигарха, то мы можем предъявить к нему иск, а он уже может пойти в какой-то московский суд и судиться с путиным. Но это уже его проблемы.

- То есть украинец может пойти с иском к условному Дерипаске или кому-то другому из олигархов, если захочет взыскать с него компенсацию за то, что пострадал от войны?

- Единственное, что он должен доказать, что условный Дерипаска причастен к войне. Закон четко не говорит, какой должна быть эта прикосновенность. Например, сознательное финансирование войны, когда лицо четко понимает, куда идут его деньги, при определенных обстоятельствах также может считаться причастным к причинению вреда. Поэтому здесь важно, а что делал олигарх после 24 февраля, каково было его поведение, что они делали, чтобы предотвратить эту войну. Отдельные российские олигархи не просто финансируют войну, как налогоплательщики, а помогают военной машине рф, снабжая ее необходимым оборудованием, топливом и даже строя ракеты. Поэтому, я уверен, придется за это отвечать.

– К кому еще с иском украинцы могут обращаться? Государство, олигархи и кто еще?

- Разницы нет, к конкретно путину или к какому-то военному, совершающему деструктивные действия на поле боя. Мы понимаем, что попадание ракеты — это финальный акт определенной совокупности действий и решений, которые принимались начиная с путина и поддерживались его окружением и выполнялись всей вертикалью армии. Но когда мы говорим об олигархах, то они отвечают больше не как государственные деятели, а как частные сочинители. Должна быть ответственность и для российской пропаганды, и для частных военных кампаний типа "Вагнера". В этом суть причинения вреда группой лиц.

- Был недавно интересный случай, когда в Гааге как раз начали судить одного из спонсоров пропагандистского радио "Тысячи холмов", призывавшего к геноциду в Руанде. То есть пропагандистов путинского режима это тоже касается?

– Да, всех соловьевых и скабеевых. Они потенциальные ответчики и они тоже должны это осознавать.

Мы понимаем, что их роль в начале и продолжении войны очевидна для всех. Роль путина выше, но если говорить о юридической конструкции, то украинский закон позволяет и привлекать их к ответственности.

- Вы также говорили, что одно из направлений – это возможность взыскать компенсации с компаний, не ушедших с российского рынка. И недавно вышло исследование, опубликованное на Voice of America, что лишь 9% международных компаний на самом деле ушли с российского рынка. Насколько это направление перспективно?

– Мы работаем над ним. Лично я убежден, что после 24 февраля мир разделился на белое и черное: те, кто помогает россии, и те, кто помогает Украине.

Международные компании видят, что происходит в Украине, куда идут средства, которые они платят как налогоплательщики россии, но при этом продолжают обеспечивать комфорт российским гражданам и войску.

Эта граница на уровне законодательства не очевидна, но мы считаем, что те компании, которые продолжают оставаться на рынке россии, делают это сознательно и сознательно принимают участие в причинении вреда. Наиболее дерзких должна постигнуть материальная ответственность.

– Как, по вашему мнению, можно сосчитать размер возмещения вообще? Что об этом говорит мировой опыт?

- Надо отличать разные виды ущерба. Наиболее простые для расчета — это прямые убытки, причиненные повреждением имущества или расходы, связанные с потерей здоровья. Второй вид ущерба – это моральный вред. В Украине, к сожалению, пока нет единого критерия расчета морального вреда, поэтому здесь должны учитываться ряд факторов. И об объеме морального вреда, и о роде занятий, и о имущественном положении человека.

Очевидно, что у человека, пережившего оккупацию, человека, потерявшего кого-то из близких, или человека, находящегося в плену, размер ущерба должен быть выше, чем у того, кто был вынужден покинуть свой дом.

Поэтому мы ожидаем помощи государства в расчете размера морального вреда. Но даже если это не будет сделано, есть определенные практические кейсы, когда такая компенсация была получена.

Ущерб, связанный с переселением человека, также может быть возмещен. россия-агрессор, россияне нарушили огромное количество международных норм и норм украинского законодательства и они должны отвечать материально за все убытки, которые они нанесли. Возможно, на это пойдут месяцы или годы, но в итоге украинцы компенсируют весь ущерб, который они получили от действий россии.

– Вы с государством по этой теме сотрудничаете?

- В стремлении к созданию механизмов компенсации мы делаем общее дело, на одной стороне и не имеем никаких конфликтов интересов с украинским государством. Хотя наш путь частно-правовой, связанный с защитой определенной конкретной жертвы, а государство работает главным образом в сфере международного публичного права, даже больше международной политики, оба эти направления одинаково полезны, и именно в своем разнообразии они значительно повышают шансы полной компенсации пострадавшим украинцам и неотвратимость наказания российскому агрессору.

Именно вместе мы создаем юридические рычаги прекращения агрессии, обеспечивая неотвратимость финансового наказания агрессора, возложение на него всей сметы войны. Чем понятнее и неизбежнее будет полнота юридической ответственности агрессора и всех его подручных, тем быстрее прекратит кровопролитие и разрушения и будет восстановлена территориальная целостность Украины. россия взорвала мировой правопорядок и должна быть наказана, в том числе финансово. И эту миссию должны выполнить юристы из всех стран, особенно тех, где находятся активы россии. В многочисленных коммуникациях мы ощущаем поддержку и заинтересованность со стороны наших коллег заграницей, стремящихся быть на правильной стороне мировой истории.

– Как определять, в какую юрисдикцию с этим идти?

- Мы приоритизируем работу по трем направлениям судебной борьбы – иск в Украинский суд с последующим признанием решения в странах размещения активов; прямой суд иностранного государства; инвестиционный арбитраж. Окончательный вариант зависит от многих факторов – кто истец, кто ответчик, место размещения российских активов, благоприятность законодательного регулирования для схожих споров и даже политическая конъюнктура.

Так, если мы говорим об иске против россии, то нужно искать исключения, как можно обойти суверенный иммунитет рф. Украинские суды уже сейчас формируют практику, но вопрос на сколько она будет воспринята нашими коллегами за границей.

Хотя в отдельных странах случаи, когда можно судить иностранное государство, прямо предусмотрены. К примеру, Соединенные Штаты. Один из таких — это внесение такого государства в список государств-спонсоров терроризма. Здесь очень важно содействие украинской дипломатии – добиться внесения россии в такой список. Пока там такие почетные игроки, как Северная Корея, Иран и Сирия.

Это не очередной ярлык, а возможность прямого доступа к тамошним судам. Америка это понимает и в известной степени пока не готова, чтобы сейчас начался вал судебных процессов. Второе исключение – если причинение вреда произошло от государства, когда оно действовало не как субъект международных отношений, а как предприятие. Некоторые юристы отстаивают идею, что россия, ведущая гибридную войну, то есть и на поле боя, и в экономической плоскости – играя на газовой зависимости мира, захватывающия заводы и электростанции, она может подпасть под такое исключение. Но подтверждения такому на уровне практики пока нет. Поэтому включение россии в список государств-спонсоров терроризма откроет американскую юрисдикцию по спорам против рф. Если же говорить об исках против российских олигархов, то хотя вопрос суверенного иммунитета вообще не возникает, важным моментом привязки к Штатам может быть нахождение ответчика, его активов или жительство истца, если мы говорим о пострадавших инвесторах или украинских беженцах.

Например, недавний кейс по иску американской семьи Левинсон, член которой пострадал от действий Ирана, был похищен и подвергался пыткам, присуждению компенсации в размере 107 млн долларов прямого ущерба и штрафной компенсации в размере 1 млрд 350 млн долларов.

Еще одним определяющим фактором для избрания юрисдикции могут быть вопросы доступа истцов к финансированию судебных издержек, готовность юристов работать на гонорар успеха и доступ к фондам финансирования судов. Понимая в какой ситуации находятся клиенты, наша компания и большинство наших иностранных партнеров готовы работать на условиях гонорара успеха, когда оплата будет происходить при выигрыше дела, и приоритетно за средства ответчика. Альтернативным вариантом может быть привлечение фонда финансирования судебных процессов – профессионального игрока, который возьмет на себя расходы по делу вместо клиента. Наш опыт сотрудничества с такими фондами показывает, что для них важна репутация и прогнозируемость юрисдикции, что может стать дополнительным фактором избрания страны Европейского Союза, Британии, США или Канады.