Когда у путина закончится армия: эксперт сделал обнадеживающий прогноз

Павел Нарожный оценил "Телеграфу" годовые потери россиян и попытки рф пополнить силы вторжения в Украину

На фоне попыток наступления оккупационных войск россии Институт изучения войны (ISW) обнародовал отчет, в котором аналитики отмечают, что путин якобы из-за огромных потерь вскоре может столкнуться с нехваткой военных для войны против Украины.

Отметим, по официальным данным Генерального штаба ВСУ, потери оккупационной армии рф по состоянию на вторник 28 февраля ориентировочно составили уже 149 240 человек убитыми.

"Телеграф" спросил у военного эксперта Павла Нарожного, когда наступит переломный момент в войне в пользу Украины из-за нехватки живой силы в армии путина.

— Насколько объективна оценка ISW относительно того, что оккупанты могут столкнуться с нехваткой военных.

— У россиян есть такая штука, как кадровый призывной потенциал. Он составляет примерно миллион-миллион двести тысяч человек. Это люди, когда-то служившие в армии. Либо срочную службу проходили, либо служили по контракту, либо какие-то другие варианты. Например, где-то за границей проходили службу, и имеют соответствующую отметку о военном опыте.

Во-первых, есть важный момент: о качестве этих людей нельзя сказать, но в большинстве своем это обычная пехота. Они не обстреляны, не имеют боевого опыта. Они, возможно, служили в армии лет двадцать тому назад, а может и 30-ть. Так что эти резервисты не понимают, как работает современная армия, не имеют каких-либо современных знаний.

Во-вторых, говоря об офицерах, у россии — невероятный кадровый голод, и речь идет об офицерах всех уровней. Наибольший дефицит – нижнее и среднее звенья. И вплоть до генералитета, потому что гибнут у россиян кто угодно. Погибают генералы вместе со своими штабами. В частности, было уже несколько таких случаев, когда ВСУ с помощью HIMARS или еще чего-то другого доставали оккупационные штабы россии, и там они гибли сразу пачками.

То, что на передовой у россиян гибнут офицеры – ни для кого не секрет, их там перемолачивают в огромном количестве. Этому есть разные подтверждения. Один из которых, скажем, досрочный выпуск кадетов в учебных заведениях россии, где буквально выталкивают курсантов задолго до срока выпуска, и они идут воевать за год или за два до запланированного выпуска. Таких случаев было несколько, о которых упоминалось в публичной плоскости.

В-третьих, есть дефицит узких специалистов. Речь идет о летчиках, операторах ПВО, артиллеристах и так далее. То есть говорится не о пехоте. Это специальности, где требуются очень серьезные знания и опыт, накапливающийся за 5-10 лет. Наиболее тяжелые кадры с точки зрения воспитания и подготовки — летчики. россия потеряла невероятное количество самолетов. До начала полномасштабного вторжения у оккупантов было около 2 тысяч единиц. Можно примерно сказать, что 30-40% этих самолетов были сбиты, и при этом пилоты либо погибли, либо получили какие-то травмы, то есть в строй они уже не вернулись. Они уже не могут воевать (по данным Генштаба ВСУ, рф официально потеряла 300 самолетов, — Авт.).

Таким образом, из всех этих трех основных составляющих мы и получаем такой кадровый голод.

Не будем забывать и о том, что 1,2 млн — люди "на бумаге". Какое-то количество из них уехали, поскольку они бегут из россии. В частности, напомню, только через Грузию из рф сбежали более миллиона россиян. Таким образом, эти 1,2 млн резервистов находятся исключительно "на бумаге".

— Что сейчас происходит в россии в части мобилизации?

— Когда путин в сентябре 2022 года объявил мобилизацию, россияне подняли план по численности армии до 1,2 миллиона. А потом они еще раз подняли его до 1,5 млн человек. Чисто теоретически ему нужно было призвать ориентировочно 300 тысяч. Этот призыв у них идет, он не останавливался. Вопрос в его интенсивности. То есть, какие там спускаются разнарядки в военкоматы и сколько именно "скидывают" где-то там в россии этих новобранцев. Честно говоря, очень сомневаюсь, что они реалистично смогут собрать эти 300 тысяч более или менее людей в сознании, которые смогут воевать.

Именно на этом, я думаю, и базируется такая оценка ISW.

— Когда может наступить переломный момент в войне в связи с кадровыми проблемами армии рф и когда уже посыпится группировка вторжения?

— Сейчас российская группировка, которая находится на территории Украины, оценивается примерно в 200-220 тысяч непосредственно воюющих человек. Всего в армии россии — около 1,2 млн. Сказать, какая точная цифра очень сложно, ведь это же в рф секретная информация.

Но большинство этих людей не задействованы в войне против Украины, ведь в россии есть еще флот, стратегические войска, ракетные войска, пограничники, которые не воюют и находятся где-то там далеко, есть всякие части, разбросанные по всей стране и т.д.

И весь резерв, который они могут бросить в бой, сейчас оценивается примерно в 200 тысяч человек. Это те военные, которых призвали примерно после сентября, которые прошли хоть какую-то минимальную тренировку на полигонах, и сейчас находятся на полигонах в разных воинских частях на территории рф. Речь идет о чмобиках, как их называют. Хотя не совсем правильно их унижать, потому что там есть и грамотные люди. Этих 200 тысяч путин могут еще бросить в бой. То есть, это те, которые в Украине еще не побывали. Следовательно, нам их надо перемолотить.

Если берем официальную цифру Генштаба ВСУ за год войны по потерям окупантов в 149 тыс., значит мы перемолотили около 200-300 тысяч как минимум (убитыми и ранеными, которые в строй уже не вернулись). Иными словами, чтобы нам перемолотить еще эти 200 тыс., ВСУ нужно минимум полгода при активной войне. Подчеркну: полгода – минимум.

Конечно, в этой ситуации для Украины есть еще один плюс, который заключается в том, что первая волна окупантов, которую Украина перемолола, была с большим количеством тяжелой техники. Во второй волне такого количества тяжелой техники нет. К примеру, уже у них нет того количества танков и т.д.

На складах в россии, конечно, есть еще танки, но они были на длительном хранении, их так просто не поднять и не вооружить этих 200 тыс. военных. Именно поэтому, думаю, данную тяжелую технику россияне в большинстве своем сохраняют не для какой-то огромной контратаки рф (о чем у нас очень любят говорить), а больше — для обороны. Обороны того же Крыма, а также других оккупированных украинских территорий.