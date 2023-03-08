"Партизанское движение в рф растет": Илья Пономарев — о рейде на Брянщину, шоке в россии и просчетах путина

В интервью "Телеграфу" политик рассказал, как кейс добровольцев вскрыл слабые места путинского режима

Дерзкое возвращение добровольцев РДК (Российский добровольческий корпус) из Украины на родину в россию застал кремль врасплох. Равно как и вскрыл некоторые системные проблемы власти рф, обнажил ее слабые места.

"Телеграф" спросил у Ильи Пономарева, экс-депутата Госдумы рф, оппозиционера и вдохновителя "Съезда народных депутатов россии", как будут дальше развиваться события после рейда РДК на российскую территорию , насколько сильно акция добровольцев ударила по путину и с какими серьезными проблемами столкнулся кремль.

Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью с Ильей Пономаревым.

"российские военные вообще не готовились к тому, чтобы оборонять территорию рф"

— Как дальше может развиваться ситуация после прорыва РДК в Брянскую область рф?

— Вне всякого сомнения будет расти количество людей, которые приходят в российское партизанское движение и записываются в российские отряды. В россии будет развиваться паранойя и дальше. Сейчас уже виден тренд, и они (силовики рф. — Авт.) собираются вообще все, что можно "вешать" на сторонников российских националистов, — всевозможные "грехи".

Сочувствую коллегам, но с другой стороны для движения в целом это хорошо. Потому что они сейчас будут вместо того, чтобы искать реализаторов тех или иных актов и действий, всех будут складывать в одну "корзинку". Не проводя никаких расследований.

— Насколько вообще сегодня российское общество готово с оружием в руках идти против путина?

— Нет такого в данном смысле понятия как "российское общество". Есть разные группы населения, разные люди. Партизанское движение растет. Может кому-то бы хотелось, чтобы оно росло быстрее, однако оно растет медленно, но верно.

"Легион "Свобода россии" может вообще до москвы хоть сейчас дойти". Фото: facebook.com/iponomarev

Каждый день происходят какие-то атаки на территории россии. Так что это все случается, и это хорошо. Точно также растут и российские отряды на территории Украины. Это тоже хорошо, значит, сопротивление нарастает.

Но то, что оно не является при этом массовым с точки зрения российского общества, мне кажется, это уже очевидно. Оно и не будет массовым, и никогда вооруженное сопротивление не было массовым ни в одной стране мира.

— Оцените реакцию путина на рейд РДК на Брянщину. Он отменил свою поездку в Ставропольский край, созвал совещание Совбеза рф, записал какой-то бред про "лишение исторической памяти, истории, языка"…

— Это шоковая реакция, и природа этой реакции хорошо понятна. Потому что в кремле хорошо понимают, что Запад запрещает Украине заходить на территорию россии, обуславливая этим свою военную помощь. Мол, мы вам помогаем, чтобы вы освобождали свою территорию, но не вторгались на территорию россии.

Поэтому российские военные вообще не готовились к тому, чтобы оборонять российскую территорию. То есть для них Запад является гарантом. А тут, взялись русские, пришли русские, и русским же не может Байден сказать, ребята, вы туда не ходите. Правильно (смеется)? Вот, значит это россияне, которые освобождают российскую территорию.

Поэтому для них (властей рф. — Авт.) это принципиально новый феномен. Они сначала явно думали, что это украинцы, потом поняли, что это не украинцы, а русские. И тут еще непонятно, что из этого лучше. Поскольку если бы это были украинцы, они могли бы поднять истерику с теми же американцами о том, что граждане Украины нарушают их указания. А с точки зрения русских это сделать невозможно. Поэтому придется соответственно готовится. По этой причине они и Совбез собирали.

"путин сам должен себя бить о стенку"

— Можно ли считать мощным провалом правоохранительной и военной системы россии тот факт, что РДК проникла в рф? Ведь прямая задача силовиков и армии путина — охрана госграницы и правопорядка.

— Конечно, это полный провал. Так как путин буквально за три дня до этого дал указания усилить охрану границ. И наглядно продемонстрировано, что никакой охраны никакой границы вообще нет. Еще раз говорю, они не готовились к этому. Они считали, что украинцы не пойдут, к этому вообще не готовились. Нет линии фронта вдоль границы. У них линия фронта только на территории Украины, а граница никаким образом не прикрыта.

Поэтому, если они к этому, в общем говоря, отнесутся серьезно, то должны будут большое количество сил отвлечь, например, от Донбасса, и начать располагать эти силы вдоль границы.

Потому что, допустим, РДК это маленькое подразделение, а легион "Свобода россии" — большое. С такими силами, которые у них (пограничников рф. — Авт.) есть вдоль границы, легион может вообще до москвы хоть сейчас дойти, и они его не смогут остановить. Поскольку у них нет никаких сил прикрытия.

— Насколько плотно взаимодействует РДК с ВСУ? Глава РДК Денис Капустин на днях заявлял западным СМИ, что власти Украины знали о подготовке рейда.

— Смотрите, тут есть вопрос к терминологии. Потому что РДК в декабре получил статус подразделения в составе Интернационального легиона. Получив статус подразделения, безусловно, у них есть командование легиона, есть курирующие командиры, которые не могли не знать про эту акцию. Иначе это просто самоволка.

Очевидно, что Капустин кого-то проинформировал из числа военного командования по своей цепочке. Но то, что про это не знало высшее командование, то это наверняка. Соответственно, они про это громко заявляли. Не думаю, что высшее командование, а тем более политическое руководство Украины, дало бы на это добро. Потому что они именно этого опасаются. И еще раз скажу: есть эта американская позиция.

Поэтому вряд ли они брали бы на себя такой риск. Но если взять всю украинскую военную машину, не скажу, что она анархична, но тем не менее в ней большое количество полномочий делегировано вниз.

Таким образом, наверняка какой-то командир среднего звена дал на это добро. Именно среднего звена, а не какой-то большой начальник.

— Если говорить о составе РДК, речь идет об ультраправых — не видите ли вы риска, что российская пропаганда использует это для работы на западную аудиторию?

— Смотрите, а какие это ультраправые националисты, украинские? Это российские ультраправые. Это, извините, наши неонацисты (смеется). К кому вопрос? Это путин сам там должен себя бить о стенку. Пусть он себе это в зеркало скажет. Это же его люди, а не Украины. Они граждане какой страны?

— Граждане россии.

— Ну, вот. К кому тогда вопрос?..

Вторую часть интервью с Ильей Пономаревым читайте на "Телеграфе" в ближайшее время.