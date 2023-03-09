Генерал о битве за Бахмут: путинская истерика не случайна – город-символ имеет для всех огромное значение

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", чего боятся Герасимов и Шойгу вместе с Пригожиным

Штурм Бахмута оккупационной армией рф продолжается уже почти девять месяцев. Несмотря на огромное количество потерь, Кремль посылает новые и новые волны "пушечного мяса", пытаясь взять город-крепость. В свою очередь, Силы обороны Украины, не потеряв способности получать боеприпасы и прочее пополнение, ведут активные городские бои, обескровливая армию противника. И выполняя приказ высшего военно-политического руководства страны – держать Бахмут.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о том, почему этот город стал символом не только для нашей страны, с чем связана путинская "идея фикс" и зачем так отчаянно оборонять Бахмут.

"Бахмут стал символом не только для Украины – стойкости и героизма. Он символичен и для рф – как хоть какая-то гипотетическая "победа". Именно потому так хочет его взять начальник Генштаба, командующий оккупационной армией Герасимов. Именно потому так бредит Бахмутом российский министр обороны Шойгу. Именно потому продолжает устраивать вокруг этого города-крепости танцы с бубнами главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин, получивший там по зубам.

Теперь он критикует армию, которая также не справляется. И жалуется, что "вагнеровцам" не дают в необходимом количестве боеприпасов и техники", – отмечает Николай Маломуж.

По его словам, каждый из этого трио пытается доказать путину, что выполнит задачу, что принесет "господину" Бахмут в зубах – как некий трофей.

"Особенно распинается Пригожин, профи из ЧВК которого (речь не о зэках, а о военных, имеющих огромный опыт), действительно, доставляют массу проблем защитникам Украины. Но мы всё равно выкашиваем врага в огромных количествах. У тех же "вагнеровцев" из 80 тысяч основного боевого состава осталось около 20 тысяч. Колоссальные потери также у российских спецназовцев и морпехов. Все эти подразделения фактически потеряли боеспособность", – уверяет эксперт.

Но путина это, похоже, мало заботит. Взятие Бахмута превратилось для него в некую "идею фикс", подчеркивает генерал. Будто захват этого истерзанного города добавит престижа его режиму.

"В то же время, – продолжает Николай Маломуж, – захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах позволит Кремлю заявить о выполнении целей так называемой "спецоперации". И захват Бахмута тут – как некий символ продвижения вперед".

Потому, отмечает эксперт, российская пропаганда трубит о якобы огромном количестве потерь украинской армии в Бахмуте. О том, что город вот-вот падет и всё пойдет "по плану". А именно – продолжится "освобождение" (захват и фактическое уничтожение) других городов – Краматорска, Славянска, Константиновки и так далее.

По словам генерала, в пропагандистских же целях – поездки того же Шойгу "на камеру" в некие фронтовые и прифронтовые зоны с некими инспекциями. И с последующими докладами путину, что "вопрос решен", "Бахмутнаш – дело нескольких дней", "взятие Донецкой области – дело недель или пары месяцев". Что, конечно, не соответствует действительности.

"путина вообще, похоже, часто дезориентируют, – считает Николай Маломуж. – В том числе по Бахмуту, информацию о боях за который он требует ежедневно утром и вечером. Он бесится из-за того, что его "пунктик" никак не могут выполнить. Пригожин уже попал в частичную опалу из-за этого. Но пытается сейчас возродиться. Теперь жестко получают от путина Герасимов и Шойгу – за то, что не способны реализовать его "хотелки". Последние, ко всему прочему, понимают, что в случае их проигрыша в битве за Бахмут это может вылиться в начало стратегических наступательных операций или контрударов со стороны ВСУ. Где угодно. Поэтому очень боятся такого развития событий".

Основные силы россиян, оттянутые на Бахмут, не позволяют им наступать на других направлениях, подчеркивает генерал. Мы же, в свою очередь, копим силы и средства, включая танки, дальнобойную артиллерию, боеприпасы. И в нужный момент, сконцентрировав усилия передовых технологических частей, ударных групп, прошедших подготовку на Западе, представителей МВД ("Гвардия наступления") и Сил специальных операций – начнем мощные наступательные операции.

"Это может быть юг (Запорожская и Херсонская области) – вплоть до админграниц с Крымом. Это может быть восток – освобождение Донецкой и Луганской областей, – отмечает Николай Маломуж. – Думаю, российское военное командование осознаёт подобные перспективы. И пытается получить успех хотя бы в Бахмуте. Чтобы продемонстрировать некую "победу" (однозначно – пиррову), поднять дух россиян, которые и так не рвутся на эту бессмысленную войну. Если же провал профессиональных сил рф под Бахмутом станет окончательным и бесповоротным, это напрочь уничтожит в гражданах страны-агрессора даже минимальную мотивацию идти на фронт. Это будет полная деморализация – и никакие путин, Шойгу и Герасимов, орда пропагандистов тут ничего поделать не смогут. Дух армии окажется тотально сломлен. В политических элитах, судя по сонливому неверию во время обращения путина к Федеральному собранию, такой дух уже сломлен. Осталось добить его в армии".