"Полная" мобилизация в Украине: адвокат объяснил, что это такое и как реагировать гражданам

Ростислав Кравец оценил "Телеграфу" слухи об усилении мобилизационных мероприятий

После публикации издания WP о якобы планах украинского военного командования объявить в Украине "полную" мобилизацию такое развитие событий изрядно всколыхнуло отечественное информационное пространство.

"Телеграф" спросил у адвоката и правозащитника Ростислава Кравца о некоторых юридических аспектах этой острой темы и какие новые риски появляются для граждан призывного возраста?

— Какие правовые механизмы существуют в отечественном законодательстве для объявления в Украине "полной мобилизации"?

— Во-первых, чтобы проводить "полную мобилизацию", нужно не решение Кабинета министров, а закон, который закрепил бы определенные права и обязанности граждан Украины. А также обязанности государства перед гражданами Украины.

Во-вторых, в случае проведения "полной мобилизации", конечно, следует понимать, каким образом содержать этих мобилизованных, за какие средства. Потому что сегодня даже эта ситуация с выплатой 30 тысяч гривен также подняла очень большой пласт проблем, которые существуют в Украине с бюджетными выплатами.

Поэтому, проводя эту "полную мобилизацию", как отмечают (и как я считаю) некоторые популисты, нужно все же понимать, чем мы будем кормить этих военных, чем будем их снабжать и каким образом они будут воевать.

Следовательно, объявляя о такой мобилизации, все же надо понимать: мы же не российская федерация, нам же не нужно "пушечное мясо". А Украине нужны более или менее образованные военные. Поэтому, чтобы готовиться к такому шагу, считаю, что уже сегодня государство должно создавать соответствующие клубы, курсы и так далее, чтобы мужчин определенным образом обучали хотя бы азам военного мастерства, наступления и всего прочего.

А так, что мы сделаем? Мобилизируем лиц, будем им выплачивать заработную плату, и что дальше с ними делать? Отмечу, что минимум для подготовки нужно полтора-два месяца. Есть ли это время или есть такая возможность делать такую подготовку? Это уже вопрос к Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ.

Таким образом, учитывая все эти обстоятельства, знаете, проводить "полную" мобилизацию — это очень хорошо, однако надо понимать, что с этим дальше делать. Поскольку есть пример с теми же выплатами по 19 млн грн — их никто не отменял. Мы же прекрасно понимаем, что за каждого погибшего будут выплаты. Прекрасно понимаем, что государство, вероятно, будет всячески избегать, не отдавать соответствующие документы. Но из-за этого будет множество судебных тяжб, которые рано или поздно все же поступят в суды.

Поэтому действовать с таким подходом, когда, с одной стороны, государство хочет мобилизовать, а с другой — оно делает все возможное, чтобы избежать выполнения своих обязанностей, это не очень хороший стимулирующий подход для того, чтобы увеличивать уровни мобилизации.

— Для чего Кабмин принял постановление о расширении прав военкоматов, и какие в связи с этим могут возникнуть юридические коллизии для граждан и государства?

— Считаю, что в данном случае неправильно говорить, что военнообязанных теперь будут "вылавливать" в других городах. Не "вылавливать", а вручать повестки. Никто ни от кого не прячется, кроме бегущих за границу народных депутатов, которые вносят изменения в Закон о мобилизации, чтобы их не мобилизовали. Другими словами, у нас на государственном уровне фактически единственные уклоняющиеся от военной службы лица — это народные депутаты. Все остальные граждане должным образом выполняют свои обязанности.

Что же касается изменений, которые правительство внесло в положение о работе этих Территориальных центров комплектации (напомню, этот документ первоначально был утвержден только 23 февраля 2022 года), предусмотрено, во-первых, что военкоматы уже не регулируют вопросы, связанные с территориальной обороной ; и во-вторых, непосредственно ТЦК имеют возможность рядовому составу (т.е. не офицерам) вручать повестки не по месту регистрации этих лиц.

Это в принципе может привести к еще большему беспорядку в этих ТЦК. Потому что на сегодняшний день напрямую не создан реестр военнообязанных. И даже сегодня очень часто происходят случаи, когда человек уже год воюет, а ему приходят повестки, что нужно прийти на медицинскую комиссию или для уточнения данных, или вызывают для призыва/мобилизации на военную службу. Хотя такой солдат уже год как воюет!

Учитывая же эту ситуацию, вообще могут возникнуть такие случаи: в отношении одного того же лица могут существовать несколько личных дел, что является недопустимым. Например, во Львове, в Киеве, где-то в Днепре (если человек является еще и внутренне перемещенным лицом). Так что вообще может быть 3-4 личных дела.

Предположим, человек может воевать, а потом, если не дай Бог, с ним что-нибудь произойдет, или он потом обратится за определенными социальными льготами, окажется, чтобы доказать, что он воевала, ему это сделать будет крайне тяжело.

Ведь будут какие-то личные дела, где такой военный вообще будет считаться уклонистом, или вообще не проходил службу. И даже сейчас, если вы спросите у ТЦК, где же должно стоять на учете лицо, никто вам толком ничего не скажет. Таких случаев будет много.

Сейчас, например, когда лица возвращаются ранеными, чтобы получать соответствующие удостоверения и льготы, их швыряют по трем-четырем военкоматам, мол, вы там были прописаны, а вы туда переехали, этот Центр комплектации вас мобилизовал, вот и бегайте и ищите, где же там ваше личное дело находится. Хотя у всех есть ваше личное дело, а просто никто не хочет этим заниматься.

— Все-таки, не до конца понятно, имеют ли теперь право представители ТЦК вручать повестки на улицах и кому именно, насколько такие законные действия?

— На самом деле до внесения изменений в упомянутое выше постановление Кабмина то, что представители ТЦК делали на улицах, вручая повестки, было превышением их полномочий. КМУ дал возможность избежать представителям ТЦК ответственности за нарушение непосредственно своих обязанностей.

Сейчас основная цель этого постановления — снять ответственность с руководителей центров компелектации, которые ранее незаконно (и это, собственно, своим решением подтвердило само правительство) вручали повестки лицам, находившимся не по месту регистрации.

Отметим, сейчас в Украине идет общая мобилизация, согласно которой в ряды ВСУ могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Но в инфопространстве активно обсуждают тему о "полной мобилизации". Впрочем, согласно статье 4 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизация может быть общей или частичной. Поэтому других видов мобилизации, в частности, так называемой "полной", просто не существует.

Также стоит отметить, что Указом президента Украины Владимира Зеленского (№ 65/2022 от 24.02.2022) была объявлена общая мобилизация, которая продлевалась соответствующими указами, и по состоянию на сегодняшний день, проводится и в дальнейшем на всей территории Украины.

При этом президент должен действовать исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства. Поэтому объявить о "полной" мобилизации без соответствующих изменений в профильное законодательство невозможно.