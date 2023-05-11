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Почему вокруг наступления ВСУ стоит такая шумиха? Генерал указал на важнейший момент

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
Дата публикации
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Автор
Почему вокруг наступления ВСУ стоит такая шумиха? Генерал указал на важнейший момент Новость обновлена 11 мая 2023, 13:17

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о наступательных операциях Сил обороны Украины

Украинское контрнаступление остается горячей темой примерно с марта. Именно тогда глава Минобороны Алексей Резников уверял, что ВСУ уже скоро пойдут вперед. За спиной уже треть мая. Однако, несмотря на то, что в США и в НАТО в целом заявляют, что предоставили ВСУ всё необходимое для контрнаступления, в массированном смысле его так и нет. И, как уверяет президент Владимир Зеленский, Украина по-прежнему ожидает поставок западного вооружения, чтобы не потерять много людей во время грядущих наступательных действий.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", почему вокруг контрнаступления ВСУ стоит такой неимоверный информационный шум.

"Информационный шум вокруг грядущих наступательных операций Сил обороны Украины говорит о важности этих действий и их последствий. Каким бы ни был результат данной операции (операций), мы продолжим бороться до достижения нужной нам цели, а именно – деоккупации всех своих территорий, формирования действенной системы безопасности. В перспективе – репараций со стороны рф на восстановление Украины, привлечение к ответственности тех, кто развязал эту войну, кто совершал военные преступления", – поясняет генерал Романенко.

По его словам, поскольку всё это имеет огромное стратегическое значение не только для Украины и наших союзников, но и для противника и его явных (как Беларусь) и не столь явных (как Северная Корея, Иран) соратников, поскольку в это противостояние так или иначе втянуто множество государств, мы видим сейчас важнейшую составляющую войны – информационную.

Кремль, отмечает Игорь Романенко, вкладывает огромные средства, полученные от продажи нефти и газа, пытаясь доказать справедливость своей борьбы. Причем борьбы уже не столько с Украиной (ведь трудно объяснить тем же россиянам, почему их "великая и могучая" армия второй год воюет без стратегических успехов с государством, которое значительно меньше по потенциальным возможностям), сколько с НАТО.

"Это – политический информационный момент. А есть и военный, – отмечает эксперт. – Он заключается в том, что в ходе информационных действий со всех сторон, выполняется задача проведения информационно-психологических операций (ИПСО). Тут можно вспомнить, как мы проводили наступательную операцию на Херсонском направлении. Она длилась четыре месяца, а датируется – с момента постановки соответствующих задач верховным главнокомандующим президентом Зеленским, главкомом ВСУ Залужным – Генштабу. Так началось планирование, а затем и проведение этой операции. Нам удалось сосредоточить именно на этом направлении внимание противника, он начал активно перебрасывать в район Херсона резервы, в том числе с Харьковщины. Где и было проведено четырьмя бригадами наше успешное наступление. А потом освободили и Херсон".

Так что, констатирует Игорь Романенко, информационная составляющая войны крайне важна.

"Украинцам следует учиться отделять зерна от плевел, бережно относиться к информации, учиться анализировать. И, конечно, всем нам нужно быть стойкими, в том числе психологически, к провокациям российской пропаганды. И всесторонне помогать Силам обороны Украины. А наступать мы обязательно будем. В нужное время, в нужном месте, нужными силами и средствами", – заключает генерал.

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#Украина #Контрнаступление #Информация #Наступление #Игорь Романенко #ВСУ