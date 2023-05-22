"Ящик Пандоры" для кремля : Илья Пономарев о боях под Белгородом и смещении путина

Уже освобождены три населенных пункта и ведется бой за райцентр Грайворон

Боевые действия, которые в понедельник, 22 мая, разворачиваются в Белгородской области, сейчас являются одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и соцсетях. В россии уже по этому поводу собрали экстренное совещание и обсуждают "тревожные" для путина вести.

Тем временем в Главном управлении разведки Украины подтвердили, что легион "Свобода россии" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) проводят спецоперацию на территории Белгородской области. Это необходимо для создания полосы безопасности в целях защиты украинцев, которые живут в приграничных областях.

"Телеграф" поинтересовался у Ильи Пономарева, бывшего депутата Госдумы рф, оппозиционера и вдохновителя "Съезда народных депутатов россии", какая цель этой операции российских добровольцев и как сильно она повлияет на смещение руководства кремля.

— К каким серьезным последствиям может привести сегодняшние события на Белгородщине с участием отрядов РДК и "Свободы россии" с учетом того, что ранее были незначительные локальные рейды партизан и точечные акции?

— Посмотрим. Но по-любому уже видна паника в кремле. Окружение путина рассчитывало, что Запад не даст украинцам возможности ничего не делать на территории россии. Соответственно, украинцы ничего и не делают. Это делают россияне. Поэтому на них никакие гарантии не распространяются. Это — самостоятельная история, которая открывает для кремля "ящик Пандоры".

— Насколько вы согласитесь/не согласитесь с мнением, что российская граница "дырявая" в Белгородской и Брянской областях из-за того, что путин перебросил значительные силы на оккупированный юг Украины и Донбасс?

— Это чистая правда (про слабую защиту границы рф, — Авт.), там фронт голый, и поэтому есть возможность что-то делать. В конечном итоге, у нас не такие уж большие силы. Они значимые, но это не большая армия. Тем не менее, поскольку у них внимание отвлечено (кремля и военных рф, — Авт.), соответственно, есть возможность вести наступление.

— Что означает заявление РДК и "Свободы россии" про освобождение двух населенных пунктов в Белгородской области с учетом возможностей силового и военного блоков рф провести зачистку не подконтрольных российской власти территорий?

— Сейчас освобождены уже три населенных пункта и ведется бой за четвертый — райцентр Грайворон. Смысл простой: россияне освобождают россию. И самое важное, что операция идет под бело-сине-белым флагом, под знаменем РДК. Это не украинский флаг. Это очень важно, потому что рано или поздно нам надо освободить всю россию.

— Сколько на это может уйти времени — год, два, десять лет с учетом прочности путинского режима?

— Этот режим (путина, — Авт.) развалится под ударами украинской армии в самой Украине. Он будет разваливаться и, соответственно, наша задача — использовать этот момент, чтобы прийти к власти в россии.