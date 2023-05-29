"Основная масса — это просто мерзавцы": спикер Легиона "Свобода России" о либеральной тусовке рф

Легионер объяснил "Телеграфу", куда рвутся т. н. "хорошие русские" и что в россии ждет ярых путинистов

Спустя 15 месяцев войны россии против Украины число "ястребов" в российском обществе оказалось в меньше "голубей мира". А вбросы властей о якобы массовой поддержке россиянами "спецоперации" против украинцев — не более, чем дымовой завесой кремлевской верхушки.

Такую оценку "Телеграфу" дал спикер легиона "Свобода России", доброволец с позывным "Цезарь", анализируя итоги нашумевшего рейда в Белгородскую область бойцов Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородскую область и усиление антивоенных настроений внутри рф.

— Как бы вы оценили реакцию российских либералов, которые вяло и без энтузиазма отреагировали на операцию РДК и ЛСР в Белгородской области?

— Наверное, сейчас резко скажу, но война в Украине стала лакмусовой бумажкой. И по отношению к войне в Украине, и по отношению к русским добровольцам, которые защищают украинскую свободу и готовятся освобождать свою Родину. Сразу становится понятно, что основная масса либеральной тусовки — это просто мерзавцы. Это мерзавцы, которые (в то время, как их сограждане проливают кровь за свободу Украины и россии), поливают [добровольцев] грязью из уютных европейских кафе и ничем не помогают, а только пытаются вставить палки в колеса.

К сожалению, эти персонажи имеют своей целью не свободу Украины и не свободу россии (и счастливую жизнь наших народов), они преследуют только личные шкурные интересы, желание потешить свои политические амбиции либо прорваться к "кормушке" будущей рф. Но я сразу скажу: мы им сделать это не дадим. Пускай не тешат себя такими напрасными иллюзиями.

— Все же, почему кремль так долго отмалчивался, и только к обеду 22 мая отреагировал на де-факто потерю части Белгородской области, объявив операцию "Эдельвейс" и т.д.?

— Знаете, авантюра "Эдельвейс" очень забавно звучит, когда террористы объявляют контртеррористическую операцию. Дело в том, что вся российская государственная машина представляет из себя очень уродливую конструкцию, она забюрократизирована, она переверикализирована. То есть все решения только по отмашке спускаются сверху вниз.

Соответственно, все на местах боятся брать на себя ответственность. По этой причине российская армия плохо управляемая и мало инициативна. Потому что инициатива в российской армии наказуема.

— Вопрос к вам как к военному: если рассуждать гипотетически, сколько бойцов и какая техника нужны для "блицкрига" и полного захвата Белгородской области?

— Ответ на этот вопрос я знаю, но сейчас я вам его сказать не могу. Вы все в свое время увидите.

— Как именно кремль будет реагировать на то, что фактически граница "дырявая", а ее длина исчисляется сотнями километров?

— Мы знаем, что россия уже перебрасывает дополнительные ресурсы. Естественно, это облегчит Украине освобождение своих территорий.

— Какие потери в ходе рейда были в вашем Легионе?

— К сожалению, два наших побратима погибли, десять получили ранения. Но нас радует тот факт, что они погибли за правое дело, и это герои нашей будущей россии. Их семьи, их родные и близкие не останутся без внимания.

Также нас радует тот факт, что противник понес многократно бо́льшие потери, несмотря на то, что он находился в обороне, а мы проводили наступательную операцию, пусть и с ограниченными целями.

— Вопрос к вам, как к россиянину: как бы вы оценили настроение российского общества относительно войны? Из-за кремлевской пропаганды в Украине складывается впечатление, что большинство россиян якобы за путина, они махровые путинисты и "ватники". Так ли это на самом деле?

— Большинство россиян абсолютно индифферентны. Есть естественно "ватники" в небольшом количестве, но уже гораздо больше людей, которые понимают, что с режимом путина пора заканчивать, и эту войну пора прекращать.

Самое главное, что на нашей стороне молодежь. К нам каждый день прибывают новые бойцы. Да, тем или иным путем они к нам прибывают, становясь в наши ряды. Радует, что это молодежь. Я общаюсь с молодым поколением россии. Я знаю, что среди молодежи легионеры — это уже герои. Национальные герои россии. А то, за что берется молодежь, как правило, заканчивается успехом. Потому что молодость — это сила, энергия, задор и креатив.

А все те, кто сидит у телевизора и приговаривает, что Украину надо уничтожить, ожидая пломбира по 20 копеек, ничего делать не будут. Они будут так же смотреть в телевизор, пока не увидят "Лебединое озеро" (балет Чайковского, ставший символом распада СССР и смены власти в кремле. — Авт.).

О главных целях рейда ЛСР под Белгород, крахе обороны рф, и планах добровольцев читайте на сайте "Телеграф" в первой части интервью: "Нам понравилось, будем еще приходить": спикер Легиона "Свобода России" — о прорыве под Белгород".