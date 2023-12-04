Мобилизация и воздушная война: анализ ситуации от генерала Романенко

В борьбе с противником, который превосходит нас в четыре раза по количеству населения, не время для сантиментов, говорит экс-замначальника Генштаба ВСУ

Полномасштабная российско-украинская война перетекла в очередную зиму. И, согласно всем прогнозам, нашу энергосистему ожидают новые массированные ракетные атаки со стороны противника. А прощупывание с помощью дронов ведется постоянно.

Второй год агрессии рф актуализировал в Украине вопросы мобилизации и демобилизации. На эти темы "Телеграф" побеседовал с генерал-лейтенантом, бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорем Романенко.

— В последнее время актуализировался вопрос мобилизации/демобилизации. Действительно ли проблема стоит столь остро?

— Более чем. Фактически за два года полномасштабной войны не проведена реформа мобилизации. Как следствие — не доведена до должного уровня укомплектованность Вооруженных сил Украины. Это серьезное упущение, особенно учитывая интенсивность боевых действий и необходимость ротации состава.

— Что следует сделать?

— Провести необходимое реформирование, чтобы решить ряд задач. Во-первых, доукомплектования, пополнения наших частей. Во-вторых, формирования новых резервов, что позволит выполнять стратегические задачи по деоккупации наших территорий. Тех резервов, которые сформировались в этом году, оказалось явно недостаточно. Вопросы есть и по подготовке, и по количеству, и по обеспечению вооружением и техникой. К сожалению, с последним союзники не помогли нам должным образом. А самих возможностей украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) тут явно мало.

Преобразования должны касаться работы ТЦК (бывших военкоматов). Это вопросы к Минобороны, к Верховной Раде. Чтоб каждый чувствовал свою ответственность. Чтобы было соответствующее информационное обеспечение. В борьбе с противником, который превосходит нас в четыре раза по количеству населения, не время для сантиментов. Нельзя оправдывать наших уклонистов, тогда как рф ведет бесконечную скрытую мобилизацию, да еще и официально увеличивает численность своих вооруженных сил почти на 200 тысяч.

— Как добиться необходимых подвижек в ракурсе более эффективной мобилизации в Украине?

— Как минимум, необходимо, чтобы наши законодатели походили вместе с представителями ТЦК по домам, квартирам, улицам. Чтоб они прониклись ситуацией. Осознали, что изменения в законодательство необходимы. В том числе в ракурсе расширения полномочий сотрудников ТЦК. Мы остро нуждаемся в пополнении. И для отдыха тех, кто давно воюет. И в принципе — для формирования новых бригад. Это следует делать как можно быстрее. Российские войска стремительно пополняются. Их было и есть больше, чем украинских.

— Но мы ведь, исходя из элементарной математики, не можем тягаться с россиянами по количеству войск? Резервы у них — куда больше…

— Безусловно. Поэтому нам важно не просто пытаться создать относительный паритет в живой силе, но и опережать врага в современных военных технологиях. С ресурсным государством, каким является рф, иначе нельзя.

— Зимняя воздушная война: какие у нас тут перспективы и проблемы?

— Исходные данные — состояние возможностей противника. А они сводятся к тому, что по барражирующим боеприпасам (ударным беспилотным аппаратам, прежде всего "Шахедам") рф увеличивает свои возможности. Выпускает десятки тысяч, причем не только иранских, но и собственных. В том числе благодаря комплектующим, которые идут из Китая, Турции, Армении, стран Центральной Азии. Нам сложно тут тягаться в количестве. Потому наши аппараты должны быть более качественными, готовыми работать в условиях радиоэлектронного подавления (которое у россиян развито очень хорошо). Действовать следует с воздуха, с земли, с моря. И нанося удары, и отражая своими средствами РЭБ атаки противника. Это серьезное направление, требующее немало ресурсов. Правительство уверяет, что на изготовление беспилотных аппаратов выделено 40 млрд грн. Вопрос — как быстро и сколь качественно будут освоены эти средства.

— А что до самолетов?

— Мы очень надеемся на скорейшее получение авиации поколения 4+ (те же F-16). Они могут выполнять ряд задач. В том числе — истребительных. Это важнейший элемент "дальней руки" в системе ПВО. К тому же такие самолеты могут действовать по таким целям, как крылатые ракеты, БПЛА, вертолеты. Большая группа целей.

— Какое противоядие от баллистических ракет?

— Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) с возможностью противоракетной борьбы. К сожалению, союзники не обеспечили в этом году своевременные поставки нам всего необходимого в данном ракурсе. Мы прилагаем максимум усилий, разворачивая выпуск зенитных средств собственными предприятиями ВПК.

У нас есть возможности по разработке вооружений, которые будут действовать по летательным аппаратам противника на малых высотах, а также идут разработки ЗРК в более серьезном направлении — среднего и большого радиуса действия. Вопрос времени, средств и эффективной организации работы.

Помощь со стороны западных союзников заключается, в том числе, во временной поставке (на зимний период) необходимых средств обороны. Также идет работа по интегрированной разработке ЗРК. К примеру, берутся элементы советских ЗРК и интегрируются с определенными ракетами.

— А что за региональная инициатива по поддержке украинской ПВО?

— Начали львовяне. Они разработали систему, близкую к возможностям немецкой зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard. Частные предприниматели (айтишники) вложили 30 миллионов в соответствующие разработки. Пытаются увеличить число средств, выделяемых на появление соответствующих самоходок.

Считаю, что всем громадам следует помогать комплектации мобильных групп, которые защищают наше небо. Оснащать подходящие машины крупнокалиберными зенитными пулеметами, малокалиберными зенитными пушками. Помогать средствами обнаружения целей (особенно в ночное время), средствами сопровождения — для улучшения эффективности действий огневых средств, входящих в мобильную группу. Речь о поставке прожекторов, тепловизоров, лазерных указок, небольших локационных станций. Советую территориальным громадам связываться с руководством частей ПВО, ТРО — и уточнять их потребности, максимально повышая эффективность действия мобильных групп.

А каждому гражданину рекомендую установить приложение "єППО". И отслеживать вражеские объекты (одно нажатие кнопки), сбрасывая информацию (второе нажатие кнопки) ближайшему подразделению ПВО.

Важна помощь как государственных структур, так и любого украинца.