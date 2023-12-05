Путин завалил фронт живой силой, но у ВСУ есть перспективы на двух направлениях: генерал Маломуж о 650 днях большой войны

Украинская армия должна разрабатывать свои наступательные и контрнаступательные операции, говорит военный эксперт

Российское вторжение в Украину продолжается 650 дней. Оккупанты активизировали боевые действия на востоке, пытаясь оттеснить ВСУ от превращенного в развалины Бахмута, выбить из Марьинки и Авдеевки. На внешнеполитических фронтах Украина испытывает серьезные проблемы с поддержкой. Конгресс США уже два месяца не может проголосовать за необходимое финансирование. Разброд и шатание наблюдается в Европе, где к традиционно пророссийской венгерской позиции теперь добавились аналогичные от Словакии и Нидерландов, где к власти пришли правые силы.

Ситуацию на фронте, а также на внешней арене проанализировал для "Телеграфа" генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

Проигрыш Украины равен проигрышу всего демократического мира

"В мире сейчас идет стратегическое позиционирование – каким именно должно быть окончание войны в Украине. В США по этому поводу проходит острая дискуссия среди демократов и республиканцев. Последние требуют конкретные планы и перспективы – по войне, по рациональному использованию финансов, вооружения, техники. На это накладывается политический процесс – избирательная кампания-2024 набирает обороты уже сейчас", – поясняет Николай Маломуж.

По его мнению, важно доносить до США, ЕС, всех наших партнеров, что успех Украины в этой войне – это и их успех. Равно как наше поражение будет равносильно поражению американцев и европейцев.

"Стратегически и для США, и для Канады, и для подавляющего числа европейских стран (за исключением разве что откровенно пророссийской Венгрии и ей подобных) нет сомнений, что Россия должна проиграть в этой войне. Вопрос – когда и как", – отмечает генерал.

Часть Запада, продолжает он, придерживается мнения, что это должно произойти в ближайшие полгода-год. Часть – что не стоит торопиться, лучше растянуть всё во времени.

От того, какое мнение победит, зависит эффективность помощи Украине со стороны США и ЕС, подчеркивает эксперт.

"Если победит первая позиция – нам должны поставлять в разы больше (и быстрее) вооружений, боеприпасов. Чтоб на массовость, на которую сделала ставку рф, забрасывая фронт "живым мясом", мы отвечали современными технологиями. В разы эффективнее должны стать и санкции против страны-агрессора, ее международная изоляция", – подчеркивает экс-глава Внешней разведки.

Если же наши партнеры склоняться ко второй позиции, Украину ждут сложные времена, предупреждает он.

"Я хорошо знаю руководство и республиканцев, и демократов, и действующее руководство Госдепа. Они не видят альтернатив. Помощь Украине должна быть – однозначно! Думаю, дискуссия завершится в декабре-январе. И мы получим либо единый пакет помощи (финансовый, военно-технологический), либо ряд таких пакетов – через определенные промежутки времени. Проигрыш Украины равен проигрышу США, – акцентирует Николай Маломуж. – И не важно, кто будет в тот момент в Белом доме – демократы или республиканцы. Так что ставка на то, чтобы мы выстояли. А Россия если не развалилась, то существенно ослабла. Проигрыш Украины равен проигрышу всего демократического мира. Авторитарные режимы этим тут же воспользуются. И вспыхнут новые конфликты, которые рано или поздно перерастут в глобальную Третью мировую войну".

Как стимулировать Запад

Конечно, продолжает эксперт, нам важна более мощная поддержка не только со стороны США, но и со стороны Европы.

"Германия, Франция, Италия, Испания, страны Балтии и Скандинавии, ряд стран Восточной Европы (та же Польша) предоставляли нам серьезную помощь. Но уже исчерпали определенный ресурс, а потому поставляют всё не так активно, как, допустим, год назад. Сказывается и внутриполитическая ситуация, и наш весьма скромный успех во время наступательных действий. Не удалось выйти к Азовскому морю, не получилось перебить сухопутный коридор в Крым, не вышло с деоккупацией новых территорий на Донбассе. Позиция, что Украина должна победить на поле боя, после чего можно переводить вопрос в дипломатическое русло, уже не так превалирует, как ранее", – отмечает Николай Маломуж.

По его словам, свою лепту вносят и такие одиозные личность как венгерский премьер Орбан. Негативными в контексте поддержки Украины оказались недавние выборы в Словакии, в Нидерландах.

"И если Венгрия изначально была против предоставления военной помощи нашей стране, то теперь правящие силы в Словакии и Нидерландах также занимают такую позицию. И начинают подталкивать Украину к переговорам с РФ под диктовку Кремля", – поясняет генерал.

По мнению Николая Маломужа, не обязательно, что политические силы Венгрии, Словакии, Нидерландов действуют сейчас таким образом из любви к Путину. Просто их экономические (тактические) интересы сейчас совпадают с необходимостью прекращения войны в Украине. Хотя бы на время. И они, подчеркивает эксперт, не особо задумываются, как негативно это может сыграть стратегически.

"Ведь замораживание войны – это просто пауза. А когда она вспыхнет с новой силой, что обязательно произойдет, пламя конфликта перекинется уже и на тех, кто сейчас, ради сиюминутных выгод, ратует за "заморозку" за счет территориальных уступок со стороны Украины, – предупреждает генерал. – Нам следует давать Западу мотивацию, формулы. Пояснять, что принесет им наша победа. Как минимум – нивелирует угрозу Третьей мировой (скорее всего – ядерной) войны. После чего мы совместно выстроим эффективный формат глобальной безопасности (с учетом интересов всех стран), где агрессии типа той, что РФ развязала против Украины, станут невозможны".

Уходим в оборону, но…

Характеризуя обстановку на фронте, Николай Маломуж соглашается с тем, что месяц назад отмечал главком ВСУ Валерий Залужный. А именно – что на фронте наступило определенное равновесие. Что идет позиционная борьба.

"Украина на данный момент не может проводить стратегические наступательные операции, а Россия, похоже, тоже не способна прорвать фронт на тех направлениях, которые считает приоритетными. Лично Путин требует удержания юга, дозахвата Луганской области, захвата всей Донецкой области, атакуя и непосредственно там, и со стороны Харьковщины (Купянское направление). Ему нужно под мартовские выборы продемонстрировать некие военные успехи. Потому фронт забрасывается ресурсами. Живой силой, огневыми средствами. Тянут всё, что можно собрать со всех регионов России, даже из Калининграда", – рассказывает экс-глава Внешней разведки.

Параллельно, продолжает эксперт, российская пропаганда активно качает тему усталости Запада от войны, неверия самих украинцев в победу, внутренних конфликтов в нашей стране. Раздувая те или иные реально имеющиеся проблемы до небывалых размеров.

"Цель – склонить Киев к переговорам, застолбив за собой максимум захваченных территорий. Договориться о прекращении огня, о неком перемирии. И это уже будет успехом страны-агрессора и Путина лично", – отмечает Николай Маломуж.

Он подчеркивает, что сейчас Украина явно уходит в стратегическую оборону.

"Президент открыто заявил, что нам следует возводить укрепления вдоль всей линии фронта. Хоть это следовало сделать еще до вторжения врага – и уж точно после. Та же РФ, в ожидании украинского контрнаступления, активно готовилась в Запорожской области. "Зубы дракона", минные поля, мощные фортификационные сооружения, эшелонированная оборона – всё это следовало возводить и нам. А если не делали ранее – точно нужно делать теперь", – уверен генерал.

Речь тут, уточняет он, не только об удержании позиций, но и о создании плацдармов для массового уничтожения живой силы и техники противника.

"Параллельно следует разрабатывать собственные наступательные и контрнаступательные операции, – считает эксперт. – Есть перспектива на левобережье Херсонщины и Запорожском направлении. Следует постоянно стараться обойти противника с тыла, с флангов. Готовить системно резервы, в том числе за рубежом. И в нужный момент – активно задействовать их, имеющих фронтовой опыт, прошедших обучение на технике натовского образца".